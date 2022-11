Třinec vyzve Spartu, která dorazí ještě bez Hořavy, Motor se utká s Pardubicemi

Praha - Hokejisté Třince a Sparty změří síly ve středeční předehrávce 37. kola extraligy. Zatímco Oceláři se mohou případným úspěchem v další repríze posledního boje o titul přiblížit první čtyřce, Pražané budou usilovat o přerušení série pěti zápasů bez bodu. Pod Javorovým se představí ještě bez staronového kouče Miloslava Hořavy pod vedením dočasného realizačního týmu. Ve čtvrtek na státní svátek se pak v předehrávce 20. kola utkají České Budějovice a vedoucí Pardubice.

Třinec začal sezonu čtyři prohrami, ale následně nebodoval jen jednou ve dvanácti utkáních. Během úspěšného období porazil před měsícem právě Spartu (4:2) a do reprezentační přestávky vstupoval v dobrém rozpoložení po výhře 8:0 nad Kladnem. Pauzu tým uvítal, aby doléčil zranění, kvůli nimž Oceláři požádali trenéry národních týmů, aby jejich hráče nenominovali.

"O některé hráče byl zájem," řekl asistent trenéra Vladimír Országh. "Někteří ale nastupovali po zranění, jiní to měli na hraně. Čeká nás velmi nabitý program, protože jsme odehráli méně zápasů a máme nějaká vložená utkání po reprezentační přestávce. Proto jsme je požádali, abychom hráče zbytečně nepřetěžovali. A jsme rádi, že nám vyšli vstříc. Jsou k dispozici ještě další dvě reprezentační akce, kde si je můžou trenéři prohlédnout," uvedl.

Sparta po celou reprezentační přestávku řešila obsazení trenérského postu. Už se zdálo, že mužstvo převezme Václav Varaďa, jenž s Třincem vyhrál poslední tři dohrané extraligové sezony. Den před zápasem ale klub oznámil, že nástupcem odvolaného Pavla Patery bude Miloslav Hořava. "My se soustředíme sami na sebe. Před sezonou sem přišli noví trenéři, noví kluci, tak hlavně chceme, aby nám to šlapalo," řekl jeden z lídrů Třince Andrej Nestrašil.

Hořava převezme mužstvo až ve čtvrtek. Jméno jeho asistenta dosud zveřejněno nebylo. Na třineckém ledě povedou sparťany manažeři Petr Ton s Jaroslavem Hlinkou a trenér dorostu František Ptáček.

"Určitě se těším. Bude to zajímavé, zase do toho půjdeme zespodu, tak uvidíme, co dokážeme v dalších týdnech vymyslet. O asistentech aktuálně jednáme a pracujeme na nich. Čekáme na vyjádření osloveného kandidáta, podle něho uvidíme. Věřím, že je dohoda na dobré cestě," řekl Hořava webu Sparty.

Hokejisté Českých Budějovic za posledních šest zápasů střídali pravidelně vítězství s porážkami. Zatímco z venkovních duelů odjížděli už devětkrát po sobě s prázdnýma rukama, před svými diváky slavili v posledních čtyřech utkáních vítězství. "Tým ještě není v ideálním rozpoložení, které jsme mívali. Když už si vytvoříme nějaké šance, nejsme schopni je zužitkovat," posteskl si po posledním neúspěchu před reprezentační pauzou trenér Jaroslav Modrý.

Pardubice budou na ledě Motoru usilovat již o desátou výhru za sebou. Během úspěšné šňůry ztratily na jejím začátku dva body, ale posledních sedm utkání už rozhodly v základní hrací době.

"Nemyslím si, že by (reprezentační) pauza byla na škodu. Jestli to má pokračovat, tak to bude pokračovat. Myslím si, že máme na čem zapracovat a pauza se nám hodí. Pak do toho zase vletíme," uvedl obránce Jan Košťálek.