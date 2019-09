Třinec vyšel v hokejové LM opět naprázdno, Hradec zdolal Frölundu

Minsk (Bělorusko) - Hokejisté Třince ztratili i druhý zápas v nové sezoně Ligy mistrů. Na ledě Junosti Minsk navíc Oceláři stejně jako v pátek v Lahti neskórovali a prohráli 0:2. Třinečtí inkasovali v úvodu druhé i třetí třetiny. Chuť po úvodní porážce v Cardiffu si ziskem cenného skalpu obhájce prvenství Frölundy spravili hráči Hradce Králové, na severu Evropy vyhráli 3:2.

Úřadující extraligový šampion Třinec nastoupil s Petrem Kváčou v brankovišti. Snaha odčinit úvodní porážku ve Finsku se ale promítla ze všeho nejvíce do počtu vyloučení, jejichž poměr v celém utkání byl 3:12.

Na první gól se čekalo do 24. minuty, kdy se hrálo ve čtyřech na obou stranách a prostoru na ledě využil přesnou ranou z kruhu pro vhazování Nikita Mickevič. Šanci na vyrovnání měl Jiří Polanský, jenže neuspěl. Na druhé straně se dvakrát vyznamenal Kváča.

Na mimořádně velkou nedisciplinovanost nakonec Oceláři doplatili zkraje třetího dějství, kdy propálil při přesilové hře vše před sebou od modré čáry Andrej Gerašenko. Naděje hostů mohl ještě oživit Martin Gerhát, ale poskakující kotouč nezasáhl optimálně.

"Teď už víme, že do konce základní skupiny nesmíme ani jednou zaváhat. Osobně mě víc mrzí ten první zápas v Lahti, kde jsme většinou byli lepší, ale umřeli jsme na špatnou produktivitu. Ve Finsku se rozhodně dalo vyhrát. Šancí bylo dost, ale nepadá to tam, je třeba zakončení zjednodušit. Dokud máme naději na postup, porveme se o to," uvedl pro klubový web Gerhát.

Na ledě Frölundy, která vyhrála tři z dosavadních pěti ročníků, na sebe narazily dva týmy, jež v pátek napoprvé neuspěly - jen s tím rozdílem, že domácí měli na kontě alespoň bod. Pozici si ale trochu překvapivě vylepšil Mountfield.

Góly padaly až ve druhé polovině zápasu. Na začátku druhé třetiny se nejprve vyznamenal Marek Mazanec v brance Východočechů, když vychytal Ryana Lasche. O chvilku později zachránila gólmana hostů tyč. Na Mazancovi si vylámal zuby také Max Friberg.

Záhy poté jásali Královéhradečtí: Aleš Jergl získal puk po chybě domácích, v koncovce ukázal svou šikovnost a překonal Niklase Rubina. Jen o pár vteřin později se zranil Filip Pavlík, ale do hry se později vrátil. Ve 33. minutě sice překonal Mazance Jacob Moverare, ale sudí gól neuznali kvůli přestupku Simona Hjalmarssona.

Zmar domácích navíc přesně po 34 odehraných minutách podtrhl Philip Bo Samuelsson, když zaskočil Rubina nahozením z rohu kluziště a zvýšil vedení Mountfieldu. Jenže Východočeši museli krátce nato do tří a Indians toho využili ke snížení, když se prosadil Rhett Rakhshani.

Klid do hostujících řad vnesl na začátku 47. minuty úspěšnou dorážkou Lukáš Cingel. Rakhshani pak sice ještě využil v 57. minutě další přesilovku, ale tlak domácích i jejich hru bez brankáře už Východočeši přestáli bez úhony.

"Chtěli jsme navázat na třetí třetinu zápasu s Cardiffem, vstup do utkání jsme tentokrát měli mnohem lepší. Kluci hráli s větším odhodláním a hodně si pomáhali, na ledě to bylo znát. Ve druhé třetině jsme ale měli čtyři vyloučení a celkem šest, to je se špičkovými týmy prostě moc. Věděli jsme, že Frölunda má smrtící přesilovky, vyjma dvou se nám ale povedlo je ubránit. Kluci dnes hráli oslabení opravdu výborně, za což jim patří velký dík," řekl klubovému webu asistent královéhradeckého kouče Petr Svoboda.

Výsledky hokejové Ligy mistrů:

Skupina D:

Junosť Minsk - HC Oceláři Třinec 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Mickevič (Kolgotin, Cyganov), 41. Gerašenko (Lopačuk). Rozhodčí: Dehaen (Fr.), Amosov - Kryckij, Slezov (všichni Běl.). Vyloučení: 3:12. Využití: 1:0. Diváci: 3477.

Sestava Třince: Kváča - Kundrátek, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Gernát, F. Haman, Hrachovský - M. Stránský, Marcinko, Hrňa - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Kofroň, Š. Novotný, Hrehorčák - Adamský, Polanský, Kvasina - Hladonik. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Pelicans Lahti - Lausanne 4:5 po sam. nájezdech.

Tabulka:

1. Junosť Minsk 2 1 1 0 0 5:2 5 2 Lahti 2 1 0 1 0 5:5 4 3. Lausanne 2 0 1 1 0 7:7 3 4. Třinec 2 0 0 0 2 0:3 0

Skupina E:

Skelleftea - Grenoble 1:2, Kärpät Oulu - Bern 2:3 po prodl.

Tabulka:

1. Kärpät Oulu 2 1 0 1 0 5:4 4 2 Bern 2 0 1 1 0 5:5 3 3. Grenoble 2 1 0 0 1 3:4 3 4. Skelleftea 2 0 1 0 1 4:4 2

Skupina F:

GKS Tychy - Mannheim 2:3 po prodl., Vídeň - Djurgaarden 1:2.

Tabulka:

1. Djurgaarden 2 2 0 0 0 8:3 6 2 Mannheim 2 1 1 0 0 9:3 5 3. GKS Tychy 2 0 0 1 1 4:9 1 4. Vídeň 2 0 0 0 2 2:8 0

Skupina H:

Frölunda Indians - Mountfield Hradec Králové 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 36. Rakhshani (Lasch, Moverare), 57. Rakhshani (Moverare, Lasch) - 31. Jergl, 34. Samuelsson (Vincour, R. Pavlík), 47. Cingel (Cibulskis, Vincour). Rozhodčí: Sewell (Brit.), Sjöqvist - Lundgren, Pihlblad (všichni Švéd.). Vyloučení: 1:7. Využití: 2:0. Diváci: 3895.

Sestava Hradce Králové: Mazanec - Nedomlel, Samuelsson, Šalda, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Gaspar - Smoleňák, Rákos, Jergl - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, Červený - Perret, Kubík, Chalupa - R. Pilař. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Cardiff - Štýrský Hradec 4:3 po sam. nájezdech.

Tabulka:

1. Cardiff 2 1 1 0 0 7:5 5 2. Štýrský Hradec 2 0 1 1 0 9:9 3 3. Hradec Králové 2 1 0 0 1 5:5 3 4. Frölunda 2 0 0 1 1 7:9 1