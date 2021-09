Třinec vykročil za obhajobou titulu výhrou nad Českými Budějovicemi 4:0

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté odstartovali novou extraligovou sezonu domácí výhrou 4:0 nad Českými Budějovicemi. Úřadující mistr vedl už v desáté minutě po trefách Martina Růžičky a Arona Chmielewského o dvě branky. Extraligovou premiéru ozdobil gólem Marko Daňo a brankář Marek Mazanec se v novém působišti uvedl čistým kontem.

Hosté, kteří byli nejhorším mužstvem poslední sezony, během léta obměnili trenérský tým, který vede Jaroslav Modrý, a posílili kádr o zvučná jména. Motor získal například několikanásobného nejproduktivnějšího hráče soutěže Milana Gulaše a gólmana Dominika Hrachovinu, který si ale pořádně nesáhl na puk a už jej dvakrát vytahoval ze sítě.

Ani v jednom případě ale neměl Hrachovina nárok. Před prvním gólem špatně rozehrál hostující obránce Štencel, puk získal v pravém kruhu útočné třetiny Nestrašil a po jeho pasu zakončoval Růžička do odkryté branky. O chvíli později domácí Chmielewski nejdříve trefil horní tyčku, ale ještě v témže střídání po nepřesné střele Ondřeje Kovařčíka uklidil kotouč do zcela prázdné branky. Hosté se dostali do pár přečíslení, ale ani jedno nedotáhli.

Někteří domácí fanoušci křičeli ve 26. minutě gól, puk se ale po teči kapitána Vrána odrazil od pravé tyčky pod chrániče Hrachoviny. Oceláři byli v této pasáži mnohem aktivnější, soupeři dovolili jen tři střely.

Plány hostů o zdramatizování zápasu narušil po 72 sekundách závěrečné třetiny Daňo, který tečoval střelu Marinčina od modré čáry. Hrňa vzápětí střelou z pravého kruhu využil přesilovou hru. A byť se Českobudějovičtí nevzdávali a snažili se o čestný úspěch, tak Mazance nepřekonali.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Myslím si, že v první třetině to bylo z hostující strany velmi dobré. Po několika přečísleních, kterých měli dost, si vytvořili šance, ale nevyužili je. Nám se podařilo vstřelit pár gólů a ve druhé třetině jsme byli lepším týmem, jen jsme to nedokázali přetavit v další branku. Třetí gól ve třetí třetině nás uklidnil a zkušeně jsme to dohráli. Hostující tým už toho potom moc neměl a hráli jsme solidně i v obraně. Jsme spokojeni a hráčům děkuju za výkon. Jsme na dobré cestě."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Prohráli jsme 0:4, tým Třince nás přehrál ve všech aspektech. Čekal jsem od týmu víc, ale musíme si uvědomit, v jaké byli domácí situaci. Prohráli čtyřikrát (v Lize mistrů) po sobě a ty jejich detaily hry a obětování se v touze najít cestu k vítězství, to vše bylo trošku větší než u nás. Chvíli si to bude sedat, musíme najít ty správné vazby, abychom byli úspěšní."

HC Oceláři Třinec - Madeta Motor České Budějovice 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Martin Růžička (A. Nestrašil), 10. Chmielewski (O. Kovařčík, M. Kovařčík), ), 42. Daňo (Marinčin, Marcinko), 46. Hrňa (M. Doudera, Martin Růžička). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Gergely, Hlavatý. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. Diváci: 2619.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Kundrátek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, M. Adámek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, A. Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.

České Budějovice: Hrachovina - Bučko, Piskáček, Bindulis, Vráblík, Slováček, Štich, Štencel - Gulaš, Pech, J. Ondráček - Karabáček, D. Voženílek, Venkrbec - Valský, M. Toman, Abdul - M. Beránek, M. Hanzl, Vondrka. Trenér: Modrý.