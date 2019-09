Třinec vykročí za obhajobou proti Kladnu, premiéra čeká tři kouče

Praha - Hokejisté Třince začnou v pátečním úvodním kole extraligové sezony cestu za obhajobou titulu soubojem s Kladnem, které se vrátilo mezi elitu po pěti letech. Premiéra po návratu na střídačku Zlína čeká trenéra Antonína Stavjaňu; Berani se představí v Karlových Varech, kde Stavjaňa v minulosti rovněž působil. Brno povede poprvé Petr Fiala a Mladou Boleslav Radim Rulík, který se posunul do role hlavního kouče z pozice asistenta.

Třinečtí se chtějí vyvarovat zklamání, které prožili po zisku prvního titulu v roce 2011. Následující sezonu končili už v předkole a obsadili až 10. místo. "Nežijeme v minulosti, žijeme přítomností s vidinou úspěchu. Cítím ale, že tým je maximálně dobře připraven. A věřím, že při maximálním vynaloženém úsilí se úspěch dostaví znova," řekl trenér Václav Varaďa.

Už na startu ale postrádá kapitána Lukáše Krajíčka, dalšího obránce Vladimíra Rotha i nejproduktivnějšího hráče posledního play off Martina Růžičku, jenž utrpěl v letní přípravě zranění Achillovy šlachy.

Kladno se představí pod Javorovým vrchem patrně bez majitele Jaromíra Jágra v sestavě. Sedmačtyřicetiletý útočník měl v posledních dnech zdravotní potíže z tréninku. "Je to někde v oblasti pánve, kyčle. Svaly, které jsou na to napojené. Nevím, jak se mi to mohlo přihodit. Bohužel s tím zraněním nemám až takové zkušenosti, nikdy se mi to nestalo. Nevím, jak dlouho budu mimo," řekl Jágr.

Karlovy Vary jdou do druhé extraligové sezony od loňského návratu mezi elitu. A nechtějí už přijít o atmosféru vyřazovacích bojů. "Základem je postoupit do play off. Kdybychom vyhráli titul, určitě se zlobit nebudu. Hlavní je o to bojovat, vyhrávat každý zápas a nevzdávat to za žádných okolností," nabádal kapitán Václav Skuhravý.

Zlín se na druhý konec republiky vydal už dnes, na palubě autobusu chyběl klíčový centr minulé sezony Tomáš Fořt, jenž je na dva měsíce vyřazen ze hry. "Nahradit ho je téměř nemožné," povzdechl si generální manažer Martin Hosták. "Na jeho pozici by měl zaskočit Jakub Herman," naznačil Stavjaňa, který se do Varů jako trenér vrací po necelých devíti letech. "Chceme uspět. Je dobře, že tlak úvodního zápasu bude na domácím týmu," prohlásil zlínský kapitán Tomáš Žižka.

Litvínov chce zpátky do vyřazovacích bojů, které se ho poslední dvě sezony netýkaly. "Udělali jsme několik změn v kádru i realizačním týmu, o kterých si myslíme, že nás dovedou do vyšších pater tabulky. Mužstvu plnohodnotně věřím, sám jsem si ho také za pomoci kolegů sestavil, ale až sezona nám ukáže, jak jsme opravdu na tom," řekl trenér Jiří Šlégr.

Fiala si na severu Čech odbude premiéru na lavičce Komety, jako extraligový kouč vedl naposledy Olomouc v sezoně 2014/15. "Kádr Litvínova se hodně změnil, kvalita tam je. Jsou výborní bruslaři, celý klub má velké očekávání před sezonou a nás tam nečeká nic jednoduchého," tuší Fiala.

"Začátek soutěže je hodně důležitý, tělo si musí zvyknout na zápasovou zátěž. Úvod soutěže bude hodně oťukávací, ale my se chceme naladit na vítěznou vlnu," naznačil jasný cíl Komety nový kapitán Martin Zaťovič.

Poté co v Mladé Boleslavi skončil Miloslav Hořava, povýšil na jeho pozici Rulík. Jako první se ambicióznímu klubu, který by rád vylepšil jarní účast ve čtvrtfinále, postaví Pardubice. "Hlavní cíl je dostat se do play off, ideálně do šestky. Jenže týmů se stejným záměrem je v extralize víc než hodně," poznamenal zkušený obránce Martin Ševc.

Hokejisté Dynama už nechtějí zažít martyrium minulého ročníku. "Důležité je dobře vstoupit do sezony a udělat body, abychom byli v klidu. Musíme vyhrávat, aby nevznikala nějaká panika, že ztrácíme. Tomu se chceme vyvarovat," prohlásil kapitán Tomáš Rolinek.

Vítkovice čeká na úvod Olomouc. "Tipuji Hanáky vysoko, měli jsme možnost je v přípravě vidět a prezentovali se velmi zajímavým hokejem. A z tohoto pohledu zápas vnímáme; že nás čeká soupeř, který má ambice promluvit do špičky tabulky. Soustředíme se ale na náš výkon, chceme uspět a dobře vstoupit do sezony," prohlásil trenér Ostravanů Jakub Petr.

Olomouc dorazí i se zkušeným útočníkem Rostislavem Oleszem. Držitel olympijského bronzu z roku 2006 byl ještě před nedávnem kapitánem Vítkovic, ale během léta v klubu nečekaně skončil.

"Je to určitě těžký soupeř. Je to blízko, skoro derby. Lehké to určitě nebude. Budeme se snažit připravit, abychom tam hráli co nejlépe a ideálně vybojovali tři body," řekl kouč Jan Tomajko. "Bude to vstup do soutěže, pochopitelně chceme, aby byl úspěšný. Musíme být nároční vůči sobě, svým výkonům a svému vystupování, a to nejen v tomto zápase, ale po celou sezonu," doplnil druhý z trenérské dvojice Zdeněk Moták.