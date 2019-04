Třinec - S nadhledem a uznáním kvalit soupeře vstřebával bolestivou porážku ve finále extraligy liberecký kouč Filip Pešán. Bílí Tygři hráli o zlato potřetí za čtyři sezony, od historicky prvního titulu v roce 2016 ale podruhé za sebou prohráli. Podle Pešána ale Třinec zvítězil zaslouženě.

"Soupeř byl asi o něco lepší. O malinký kousek. My jsme začali dobře hrát ten minulý zápas, dnes taky, ale to štěstí se k nám nepřiklonilo. Ale tím vůbec netvrdím, že Třinec vyhrál šťastně. To ne, Třinec vyhrál zaslouženě," uvedl sportovně Pešán v rozhovoru s novináři.

O titulu pro Třinec rozhodly z jeho pohledu detaily, v souladu s tím, co se očekávalo na startu série. "V dnešním zápase rozhodly zrovna tak, my jsme nepropálili kotouče od modré čáry do brány, soupeř to udělal. My dali dva góly, oni tři. Celá série byla o tom, kdo schová jednu šťastnou střelu gólmanovi někde před očima. A teď to byl Třinec," řekl Pešán.

Přes svůj nadhled nikterak netajil, že je těžké se z takové porážky oklepat. "Jde ale o věci, které k životu patří. Jednou jste nahoře, jednou dole. Když si vezmu kolegy, kteří do poslední chvíle bojovali o extraligový život (v baráži), tak se mi můžou smát, že tady prožívám emoce ve finále," podotkl Pešán.

"Měly by to být příjemné emoce, ale jakmile se hodí buly, chcete vyhrát a je jedno, jestli se hraje finále, nebo o sestup. Naštěstí jsme letos měli tak parádní sezonu, že jsme si dovolili hrát o titul," dodal Pešán. "Jestli cítím (po skončení náročné sezony) úlevu? Asi bych to ještě dva dny vydržel," prohlásil výstižně.

Liberečtí doplatili vedle jiného na to, že v play off sice často vedli, jenže většinou nechali soupeře vyrovnat. S obhájcem titulu Brnem to ještě prošlo, Třinec se ale příležitosti dokázal chopit naplno.

"Trošku kudla do zad to byla, ale zase na druhou stranu jste viděli, že ve čtvrtém zápase jsme byli horší a vyhráli v prodloužení. Doma jsme pak byli daleko lepší, ale v prodloužení ho sami prohráli. Dneska to bylo padesát na padesát. Sérii rozhodují malinkaté věci, jedna skrytá střela. Musím říci, že Třinec potvrdil, že byl v celé sérii o chlup lepší."

Jedním z řady detailů mohl být i neuznaný gól Jaroslava Vlacha v pátém utkání, který padl po odpískání zákroku Ladislava Šmída. V opačném případě mohli Severočeši zvýšit na 3:1 a cestovat do Třince s mečbolem v kapse.

"To ano, ale celkově jsme sázeli na to, že využijeme v tom utkání nějakou přesilovku a rozhodující gól dáme my. Bohužel jsme žádnou přesilovku nedostali. A jestli ty góly měly platit, nebo ne, to už je voda pod mostem," odmítl spekulovat Pešán.

V šestém utkání musel jeho tým usilovat o vyrovnání bez velké ofenzivní opory Marka Kvapila. "Marek měl zdravotní problém. A než mít polovičního Marka Kvapila se zdravotními problémy, tak jsme radši nasadili stoprocentního Dominika Lakatoše, který nám dnes výrazně pomohl, abychom zápas zvládli. Bohužel se tak nestalo," vysvětlil Pešán.

Spekulace o své budoucnosti neukončil. "Nevím, co mě čeká. Teď jsem hlavně rád, že jsme tady letadlem a nepojedeme šest hodin domů. To by nás asi všechny zabilo. Děkuju majiteli, že nám umožnil sem letět a že budeme brzy doma. Plán další nemám, protože jsem měl za to, že v pondělí máme trénink na další zápas," uzavřel s úsměvem Pešán.