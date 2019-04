Pátý zápas finále play off hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec, 26. dubna 2019 v Liberci. Autor druhého gólu Ethan Werek (vlevo) z Třince. Zprava Tomáš Hanousek a brankář Liberce Roman Will.

Pátý zápas finále play off hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec, 26. dubna 2019 v Liberci. Autor druhého gólu Ethan Werek (vlevo) z Třince. Zprava Tomáš Hanousek a brankář Liberce Roman Will. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Hokejisté Třince porazili v pátém finále play off extraligy Liberec 3:2 ve druhém prodloužení a dělí je jedna výhra od zisku mistrovského titulu. Nejdelší utkání sezony a páté nejdelší v historii samostatné české nejvyšší soutěže rozhodl v čase 86:11 Ondřej Kovařčík.

Trenéři Ocelářů udělali po předchozí porážce změny ve složení tří útočných formací, naopak na straně domácích vyměnil jen Kolmann v obraně Stříteského.

V úvodu byli hosté aktivnější, Willa v liberecké brance ale překonat nedokázali. A v 5. minutě toho litovali. Ševc našel krásnou přihrávkou volného Lence, který se dostal do brejku a prostřelil Hrubce.

Vedení Severočechy povzbudilo a tlačili se do útoku. Slibnou šanci měl Kvapil, druhý gól ale nepřidal. Oba celky nevyužily přesilové hry a na začátku druhé třetiny Slezané vyrovnali z rychlého protiútoku. Po přečíslení dva na jednoho se trefil pohotově zakončující Hrňa.

Třinecké hráče gól povzbudil a najednou byli aktivnější oni. Liberec se ale po pár minutách otřepal a opět převzal iniciativu. K druhému gólu Tygrům pomohla přesilovka čtyři na tři, v níž se rozhodl sám zakončit Birner a překvapil Hrubce.

Hosté měli jedinečnou šanci vyrovnat také v početní výhodě, na začátku třetí části hráli 37 sekund dokonce v pěti proti třem, Willa ale nepřekonali. Nakonec se jim ale vyrovnat podařilo, poté co se v 53. minutě prosadil na brankovišti osamocený Werek. V 59. minutě měl rozhodnutí na hokejce Valský, Hrubce ale nepřekonal.

Finále se tak stejně jako v úterý prodlužovalo. Liberečtí byli i nadále střelecky aktivnější, k rozhodnutí ale v první nastavené dvacetiminutovce nevyužili ani početní výhodu. V 87. minutě nakonec zápas rozhodl Ondřej Kovařčík, jenž po rychlém protiútoku dorazil do sítě puk, který se po předchozí střele odrazil před branku od zadního hrazení.

Třinec se potřetí dostal v sérii do vedení a v neděli může před svými fanoušky slavit zisk titulu.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Byl to další extrémně vyrovnaný zápas, bohužel pro nás skončil nešťastně. V zápase číslo čtyři v Třinci jsme byli my horší tým a odnesli jsme si vítězství v prodloužení. Dnes jsme byli dle mého názoru lepším týmem a z výhry se raduje Třinec. Pojedeme se do Třince poprat o vyrovnání série. Klíčových momentů v utkání bylo strašně moc. Měli jsme hodně šancí v prodloužení, nedokázali jsme je proměnit. Hosté se pak dostanou k odraženému kotouči od plexiskla a na brankovišti nám dorazí rozhodující gól. Spíše vyčítám svému týmu neúspěšnost v přesilových hrách. Tam musíme hodně přidat, abychom si jedním dvěma góly v početní výhodě dokázali pomoci. Už jsme v Třinci vyhráli jednou a já věřím, že tam vyhrajeme znovu. V sobotu tam poletíme, takže cesta bude o něco snazší a pohodlnější než autobusem. Doufám, že dobře zregenerujeme a připravíme se."

Václav Varaďa (Třinec): "Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu, dobře jsme bruslili, vytvořili si pár šancí. Lacině, po individuální chybě, jsme inkasovali a Liberci to vlilo krev do žil. Domácí pak měli spoustu šancí, přesilové hry a my jsme moc dobře nehráli. Ve druhé třetině byla z naší strany hra slušná, bylo to urputné a vyrovnané. Ve třetí části jsme byli nebezpeční, i když jsme si moc šancí nevytvořili. Dnes jsme chtěli více (vyhrát). Šestý zápas bude stejně těžký jako dnes. V play off hrajeme paradoxně venku lépe, ale věřím, že kluci k tomu přistoupí s maximálním nasazením, zarputilostí a budou se snažit zápas zvládnout tak, abychom došli k vytouženému cíli."

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Lenc (Ševc, Havlín), 38. Birner (M. Kvapil, Ševc) - 23. Hrňa (Dravecký), 53. Werek (Martin Růžička, Roth), 87. O. Kovařčík (Chmielewski, M. Kovařčík). Rozhodčí: Hodek, Kika - Lhotský, D. Hynek. Vyloučení: 5:6, navíc Kolmann (Liberec) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 2:3.

Sestavy:

Liberec: Will - Hanousek, Šmíd, Kolmann, Derner, Havlín, Ševc, Doherty - Lenc, Filippi, Birner - Valský, L. Hudáček, M. Kvapil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.

Třinec: Hrubec - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera (24. Adámek), Husák - Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Svačina, Cienciala, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Werek. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.