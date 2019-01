Pardubice - Hokejisté Třince vyhráli v 36. kole extraligy na ledě Pardubic 5:2 a vedou tabulku už o tři body před Vítkovicemi. Favorit se s posledním týmem tabulky trápil a definitivně ho zlomil až v polovině třetí třetiny, kdy se během 12 vteřin trefili Michal Kovařčík a David Cienciala. Pardubice prohrály sedmé utkání v řadě.

Zápas rozjely lépe výrazně omlazené Pardubice, ale Machalův pokus zlikvidoval ramenem Hrubec. Na druhé straně Bukarts nedokázal potrestat nejisté vyjetí Kacetla a prázdnou branku přestřelil. Zápas se hrál v poměrně poklidném tempu bez větších šancí, Pardubice měly překvapivě výrazně více střel.

Dění na ledě se rozhýbalo až v závěru první třetiny. V další šanci nejprve neuspěl Bukarts, aby po následném buly otevřel skóre ranou od modré Roth. Dynamo dokázalo rychle zareagovat a po Rolinkově teči Hovorkovy střely bylo srovnáno.

Remízový stav vydržel do 25. minuty, kdy pěknou kombinaci zakončil z mezikruží Polanský a Třinec znovu vedl. Pro Polanského to byla 210. extraligová trefa v dresu Oceláři a stal se klubovým rekordmanem.

Od té chvíle byli Oceláři výrazně lepší a začal jejich boj s Kacetlem. Pardubický brankář při druhém setkání Polanského vychytal a poradil si i s obrovskou šancí Marcinka, který zakončoval přečíslení dvou třineckých hráčů proti brankáři. Pardubická snaha ochabla, přesto mohl v závěru druhé třetiny vyrovnat osamocený Mandát, jenže kotouč mu v klíčové chvíli odskočil z hokejky.

Doposud výborný Kacetl si vybral slabší chvíli ve 44. minutě, kdy mu mezi betony proklouzl odražený puk od Michala Kovařčíka. Své zaváhání gólman Dynama napravil při šanci Hrni v přesilovce. Domácí tým smolná branka nezlomila a v 50. minutě při hře ve čtyřech srovnal Cardwell, který zůstal nehlídaný před brankou.

Klid do třineckých řad ale za 73 vteřin při následné zkrácené přesilovce vrátil dorážející Marcinko. A když o pouhých 12 vteřin později po přesné kombinaci přidal pátou branku Cienciala, bylo prakticky rozhodnuto. Oceláři v závěru ještě neproměnili řadu dalších šancí a v poklidu si došli pro vítězství, které je udrželo v čele tabulky.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Lubina (Pardubice): "Hráli jsme se silným a kvalitním soupeřem. Minimálně půl zápasu jsme byli vyrovnaným soupeřem. To, co se stalo ve třetí třetině, snad ani nebudu komentovat. Takto si představuji bojovnost mužstva a jsem přesvědčený, že když budeme podobně přistupovat ke všem utkáním, tak se nemáme čeho bát."

Marek Zadina (Třinec): "Vstup do zápasu nebyl vůbec dobrý, nemohli jsme se rozjet a Pardubice nás dostaly pod tlak. Po první třetině jsme si v kabině řekli, že musíme zlepšit hlavně důraz a pohyb. To se podařilo, byli jsme první na kotouči a vypracovali si spoustu šancí. Pokračovalo to i ve třetí třetině, kdy bylo důležité, že jsme po snížení Pardubic na 3:2 rychle odskočili na 5:2. Jsme spokojení, že máme další tři body do tabulky."

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 18. Rolinek (Hovorka), 50. Cardwell (Machala, Poulíček) - 17. Roth (M. Doudera), 25. Polanský (Martin Růžička, Roth), 44. M. Kovařčík (Chmielewski, Gernát), 51. Marcinko (Hrňa, Martin Růžička), 51. Cienciala (Svačina, Dravecký). Rozhodčí: R. Svoboda, Hejduk - Hynek, Polák. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. Diváci: 6533.

Pardubice: Kacetl - Eklund, Cardwell, J. Mikuš, Schaus, Holland, Budík - Hovorka, Marosz, Rolinek - Machala, Poulíček, Daniel Voženílek - Horký, Mandát, Machač - Koffer, Dušek, Perret. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.

Třinec: Hrubec - Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera - Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts - Martin Růžička, Cienciala, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.