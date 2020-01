Třinec vyhrál v Pardubicích 3:2, Wolski zaznamenal tři body

Pardubice - Hokejisté Třince vyhráli ve 37. kole extraligy na ledě posledních Pardubic 3:2. Na všech gólech Ocelářů se podílel útočník kanadský útočník Wojtek Wolski, který se dvakrát trefil sám a asistoval i u vítězné branky Ondřeje Kovařčíka. Polepšil si tak na bilanci 10 bodů za sedm gólů a tři přihrávky ze čtyř zápasů v české nejvyšší soutěži.

Oba góly Dynama vstřelil Patrik Poulíček. Pardubicím k bodovému zisku nepomohl ani Tomáš Rolinek, který nastoupil poprvé po návratu z druholigového Vrchlabí.

Utkání nabídlo dva velké návraty. Dres Dynama poprvé od 15. září oblékl někdejší kapitán Tomáš Rolinek a vůbec premiérový start v této sezoně zaznamenal po zranění třinecký kanonýr Martin Růžička. Právě obávaný střelec měl první šanci zápasu, když v přesilovce zůstal osamocený před Kantorem, ale ten se stihl včas přesunout. Pardubice odpověděly ranou do horní tyče, kterou vyslal Poulíček.

Při další přesilovce Ocelářů svou šikovnost poprvé ukázal Wolski, když nerušeně projel středem až do zakončení a o radost ho připravil až skvělý zákrok Kantora. Sám před Kváčou byl i na druhé straně Mandát, který ještě neuspěl, ale v 19. minutě přesně s koncem přesilové hry napřáhl na modré čáře Holland a kotouč do sítě tečoval Poulíček.

Třinec ve druhé třetině přidal a soupeře několikrát zatlačil do defenzívy. Douderův tvrdý pokus ještě Kantor lapil, ale v polovině zápasu ho překonal Wolski, který se po drtivém tlaku v početní výhodě trefil od modré čáry. Vrátit Dynamu vedení mohl Kousal, jenže kotouč z ideální pozice napálil jen do Kváči. Ve 37. minutě pak Voráček před vlastní brankou sevřel puk do ruky a nařízené trestné střílení proměnil s ledovým klidem Wolski.

Do třetí třetiny Dynamo vlétlo s ofenzivní chutí a po Tyborově neproměněné šanci vyrovnal svou druhou brankou Poulíček, který se trefil hezky o břevno. Domácí hráči byli i nadále aktivnější, ale Třinci stačil jediný protiútok, aby se dostal do vedení. V 52. minutě střelou po ledě Kantora nachytal Ondřej Kovařčík. Velkou šanci na vyrovnání a hattrick nevyužil Poulíček, a protože Dynamu nevyšla ani hra bez brankáře, Třinec těsný náskok udržel.

Hlasy trenérů po utkání: Michal Mikeska (Pardubice): "První třetinu jsme odehráli velmi dobře, ale bohužel rozhodla ta druhá. Věděli jsme, jak je Třinec silný v přesilovkách, přesto jsme udělali hloupé fauly. Sice jsme oslabení sehráli dobře, nicméně chvíli před koncem jednoho z nich jsme inkasovali. Ve třetí třetině jsme se vrátili ke hře, která by mohla fungovat, a srovnali jsme, ale bohužel soupeř na rozdíl od nás další šanci využil. Kluci dřeli, ale bohužel to nedopadlo, Třinec byl šťastnější." Marek Zadina (Třinec): "Pro nás to bylo náročné utkání. Víme, že Pardubice hrají o všechno. Nemohli jsme se dostat do zápasu, špatně jsme bruslili a napadali. Před druhou třetinou jsme si něco řekli v kabině a padlo to na úrodnou půdu, hráli jsme skvěle a dostávali soupeře pod tlak. Škoda jen, že jsme neproměňovali šance, ale naštěstí jsme to zlomili v přesilovce. Na začátku třetí třetiny jsme dostali rychlý gól a kluci byli zaskočení, ale makali a bojovali až na hraně a nakonec jsme to zvládli."

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 19. Poulíček (Holland, M. Látal), 42. Poulíček (Kusý, Holland) - 30. Wolski (Martin Růžička, M. Stránský), 37. Wolski z trestného střílení, 52. O. Kovařčík (Wolski). Rozhodčí: Pražák, Veselý - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 7294.

Pardubice: Kantor - J. Zdráhal, J. Mikuš, J. Kolář, Ivan, T. Voráček, Holland - Tybor, R. Kousal, Mandát - Svačina, Harju, O. Machala - M. Látal, Poulíček, Kusý - Paulovič, Rolinek, Blümel. Trenér: Razým.

Třinec: Kváča - Krajíček, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Roth, Gernát - Martin Růžička, P. Vrána, Wolski - Hrňa, Marcinko, M. Stránský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Dravecký, Polanský, Adamský - od 21. navíc Hrehorčák. Trenér: Varaďa.