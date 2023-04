Třinec vyhrál v Pardubicích 3:0 a vyrovnal v semifinále na 1:1

Druhý zápas semifinále play off hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 3. dubna 2023, Pardubice.Zleva brankář Pardubic Roman Will, Tomáš Marcinko z Třince a Lukáš Sedlák z Pardubic.

Druhý zápas semifinále play off hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 3. dubna 2023, Pardubice.Zleva brankář Pardubic Roman Will, Tomáš Marcinko z Třince a Lukáš Sedlák z Pardubic. ČTK/Vostárek Josef

Pardubice - Hokejisté mistrovského Třince zvítězili v druhém utkání semifinále play off extraligy na ledě vítěze základní části Pardubic 3:0 a vyrovnali na 1:1 na zápasy. O branky Ocelářů se postarali obránce Lukáš Kaňák a útočníci Andrej Nestrašil s Aronem Chmielewským. Brankář Ondřej Kacetl udržel podruhé v letošním play off čisté konto. Dynamo v šestém utkání vyřazovací části poprvé prohrálo. Série na čtyři vítězné pokračuje ve čtvrtek a v pátek v Třinci.

V úvodu se hrálo dlouho bez velkých šancí a hráči obou týmů se těžko probíjeli před branku. V 8. minutě se dostal do dobré střelecké pozice Říčka, ale Kacetl zasáhl. Podobně si poradil i s Hykovým pokusem. V čase 17:49 se radovali z vedení Oceláři. Will vyrazil bekhendovou střelu Draveckého, ale z pozice mezi kruhy už jej překonal Kaňák. Vzápětí třineckého gólmana prověřil z pravého kruhu Vondráček.

Oceláři vstoupili i do druhé části aktivně, potom zase úspěšně drželi svůj obranný val a ve 25. minutě mohli zvýšit. V přečíslení tří na dva ale Marcinko bekhendem Willa neprostřelil. Dynamo se před Kacetla nedokázalo dostat a naopak po polovině druhé části musel Will krýt Chmielewského šanci.

V 34. minutě šel pykat Jeřábek a Pardubice se neprosadily ani v první přesilovce utkání. Naopak v oslabení po Ciencialově ztrátě a Nestrašilově přihrávce se dostal do úniku Daňo, ale Will zasáhl. Další velkou možnost měli Oceláři po skončení trestu, Roman však po blafáku nestihl úspěšně zakončit. Puk projel brankovištěm k Jeřábkovi a jeho pokus zastavil bruslí v pádu Vála.

Potom se po Válově ráně nedostal k dorážce Zohorna, neuspěl asi s dvěma pokusy Dvořák. Naopak 54 vteřin před koncem druhé části zvýšil Třinec svůj náskok. Po kombinaci Marcinka a Růžičky skóroval osamocený Nestrašil. Ještě před pauzou srazil David Musil Daňa, který zamířil otřesený do šatny a Oceláři se dočkali také první početní výhody.

Po pauze už se Daňo vrátil do hry. Třinec sice přesilovku nevyužil, ale 11 sekund po jejím skončení našel Hudáček před brankou Chmielewského, který zvýšil na 3:0. Odpovědět se snažil Mandát, na druhé straně měl zase možnost Voženílek.

Čisté konto Kacetlovi nesebral ani Cienciala. V 52. minutě jej sice překonal tečí Adam Musil, ale sudí Jaroš s Šírem gól po přezkoumání u videa neuznali pro vysokou hůl. V závěru se Dynamo muselo bránit při vyloučení Kousala a Vály. Po Sedlákově střele v oslabení pomohla hostům levá tyč.

Hlasy trenérů po utkání

Radim Rulík (Pardubice): "Třinec zaslouženě vyhrál. První třetina byla opatrnější z obou stran. Víceméně se čekalo, kdo vstřelí první gól. To určovalo další ráz zápasu. Ač jsme se na to chystali, tak to vyšlo Třinci a od té doby hrál výborně, obětavě a strašně těžko jsme se přes něj dostávali. Pak ještě ze dvou situací potvrdil vítězství. Dnešní zápas bych zařadil do kategorie nepovedených, protože jsme nedali ani gól a vůbec jsme se neprosadili. Neudrželi jsme se na kotouči a nebyli jsme silní v soubojích."

Zdeněk Moták (Třinec): "Podali jsme vynikající kolektivní výkon. Bylo to o bojovnosti, obětavosti a nasazení. Každý si udělal svoji práci na sto procent. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli."

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Kaňák (Dravecký, D. Voženílek), 40. Nestrašil (M. Růžička, Marcinko), 42. Chmielewski (L. Hudáček). Rozhodčí: Jaroš, Šír - Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Stav série: 1:1.

Sestavy:

Pardubice: Will - Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Poulíček, Říčka - Vondráček, A. Musil, Mandát. Trenér: R. Rulík.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Marian Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Daňo - Kurovský, P. Vrána, Nestrašil - Dravecký, D. Voženílek, L. Hudáček - Hrňa, Miloš Roman, Chmielewski - Svačina. Trenér: Moták.