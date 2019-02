Karlovy Vary - Hokejisté Třince vyhráli ve 42. kole extraligy na ledě Karlových Varů 3:1 a porazili Energii podeváté za sebou. Západočeši sice vedli po brance Stanislava Balána, ale Oceláři ještě ve druhé třetině díky gólům Arona Chmielewského a Štěpána Novotného otočili stav a v závěru jejich výhru pojistil Erik Hrňa.

Do utkání vstoupili aktivněji Třinečtí. Největší příležitost ke vstřelení branky měl Růžička, kterému opakovanou střelu reflexivně zlikvidoval Filip Novotný. Hráči Energie se osmělili až v polovině první třetiny, když Hrubcovu pozornost dvakrát vyzkoušel Šafář.

Otevřít gólový účet zápasu se nakonec povedlo domácím. Ve 24. minutě efektní kombinaci na jeden dotek zakončil do odkryté branky Balán, který tak oslavil svůj 500. extraligový zápas.

Obdržená branka vybudila Oceláře k větší aktivitě. Ve 29. minutě ještě Růžička po zákroku Filipa Novotného velkou šanci nevyužil, ale o minutu později se to již podařilo Chmielewskému, který střelou z pravého kruhu vymetl protější horní roh karlovarské branky. Poté co ve 32. minutě Západočeši propadli ve středním pásmu, otočil vývoj zápasu po přesně zakončeném přečíslení Štěpán Novotný.

V závěrečném dějství se domácí snažili aktivní hrou srovnat skóre a Třinec zatlačili do obranného pásma. Nejblíže k vyrovnání měl ve 44. minutě Lapšanský, který však nedokázal ve vlastním oslabení proměnit samostatný únik. Karlovy Vary se i ve zbytku zápasu dostávaly do šancí, ale projevilo se, že střelba je v současné době jejich slabinou.

Naopak Třinec mohl definitivně rozhodnout v 57. minutě, kdy Werek trefil horní tyč. Po chybě Filipa Novotného dovršil výsledek 107 sekund před koncem do prázdné branky Hrňa.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Soupeř vstoupil do utkání velmi aktivně, ale my jsme se na to dokázali velmi dobře připravit. Hráli jsme pozorně a obětavě do obrany. I když byl Třinec na kotouči dominantní, tak jsme ho do nějakých větších příležitostí nepouštěli. Na začátku druhé třetiny se nám podařilo dát gól z přečíslení. Potom jsme bohužel dvakrát ztratili kotouč ve středním pásmu a Třinec nás za to nekompromisně potrestal. Dnes našemu výkonu můžeme vytknout jenom to, že jsme dokázali vstřelit pouze jednu branku. Na to se s takovým mužstvem, jako je Třinec, těžko vyhrává."

Václava Varaďa (Třinec): "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, měli jsme dobrý pohyb a kontrolovali jsme hru. V útočném pásmu jsme však hráli pouze v rozích a nedokázali jsme si vytvořit větší šance, i když hra byla velmi dobrá a měli jsme tam parádní pohyb. Naše aktivní hra vzala za své ve druhé třetině, kdy jsme zpočátku tahali za kratší konec. Po upadnutí jednoho z našich obránců měli domácí přesilovou situaci, kterou sehráli parádně a padl z toho první gól. Inkasovaný gól nám paradoxně pomohl. Od následujícího střídání jsme opět začali hrát dobrý hokej se spoustou zakončení a střelbou v útočném pásmu. Byli jsme za to odměněni parádní brankou Chmielewského a následovali další příležitosti, z kterých se ujala ta Štěpána Novotného. Škoda, že jsme neodskočili ještě o více branek. Ve třetí třetině to bylo velmi vyrovnané, domácí hráli dobře, měli spoustu příležitostí a jenom díky Šimonu Hrubcovi jsme udrželi vedení. Se štěstím se nám potom podařilo dát třetí gól, který rozhodl."

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Balán (Stloukal, Kohout) - 29. Chmielewski (Svačina, Š. Novotný), 32. Š. Novotný (Chmielewski, Galvinš), 59. Hrňa. Rozhodčí: Hribik, Kika - D. Klouček, Tošenovjan. Vyloučení: 3:3, navíc Adámek (Třinec) 10 min. Bez využití. Diváci: 2884.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Sičák, Podlipnik, Kozák, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - T. Mikúš, Roman Vlach, J. Černý - Gorčík, Skuhravý, Lapšanský - Kohout, Balán, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška.

Třinec: Hrubec - Roth, M. Doudera, Adámek, Gernát, D. Musil, Galvinš - Martin Růžička, P. Vrána, Werek - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, Polanský, M. Kovařčík - Svačina, Š. Novotný, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.