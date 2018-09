Karlovy Vary - Hokejisté Třince vyhráli ve 3. kole extraligy na ledě nováčka Karlových Varů 2:0 a získali první body v sezoně. Úřadující vicemistr tak ve vzájemných zápasech proti Energii slavil vítězství pošesté za sebou. Oceláři uspěli díky brankám Arona Chmielewského a Ondřeje Kovařčíka, gólman Šimon Hrubec díky 16 úspěšným zákrokům udržel čisté konto.

V úvodu byli aktivnější domácí a Oceláři často hasili nebezpečné nájezdy Karlovarských jen za cenu nedovolených zákroků. Hosté ale po faulech Musila a Adamského odolali i 32 vteřin ve třech proti pěti a Energie nezužitkovala ani Hamanovo vyloučení.

Jenom díky Hrubcovi se ale skóre neměnilo při samostatném nájezdu Gorčíka, nebezpečné střele Grígera a závaru v deváté minutě. Závěr úvodního dějství si však domácí zkomplikovali také nedovolenými zákroky. Třinec však 76 vteřin trvající přesilovku pěti proti třem také nevyužil. V největší šanci Svačina netrefil odkrytou branku.

Druhé dějství přineslo zpočátku opatrnější hokej a větší tlak hostí, který Oceláři zásluhou dorážky Chmielewského zúročili ve 29. minutě při vyloučení Skuhravého. Karlovarští hrozili ojediněle a větší brankové příležitosti si nevypracovali. V závěru druhé třetiny mohl vedení hostů zvýšit Vlach, ale z bezprostřední blízkosti neprotlačil puk za Novotného.

Ve 42. minutě zmrazil naděje Energie na bodový zisk Ondřej Kovařčík, který po předchozím závaru před karlovarskou brankou prostřelil Novotného. Třinec po druhé brance uzavřel své obranné pásmo a domácí už do větší příležitosti nepustil.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "My se dnes nemáme rozhodně za co stydět. Podali jsme dnes velmi dobrý týmový a bojovný výkon. Připravovali jsme se na těžkého soupeře. Ani jsme nepředpokládali, že si na začátku a v první polovině utkání vytvoříme tolik vyložených příležitostí a dokážeme soupeře zatlačit. Do prvního gólu jsme byli aktivnější a měli jsme více šancí než soupeř. Bohužel jsme dnes s šancemi nenaložili tak, jak jsme měli a zároveň jsme si nepomohli přesilovými hrami. To, co vyšlo soupeři, kdy se k němu šťastně odrazil puk při přesilové hře, nám nevyšlo. Od druhého gólu si tak zkušené mužstvo, jako je Třinec, už výsledek pohlídalo."

Václav Varaďa (Třinec): "Chtěl bych kluky pochválit za vybojované tři body. Vítězství se nerodilo lehce. V první třetině bylo klíčové, že jsme přestáli přesilové hry domácích. Jsme velmi spokojeni s druhou a třetí třetinou, kdy jsme si dokázali vytvořit spoustu šancí a pomohli jsme si i využitou přesilovou hrou. Za body jsem velmi rád. Tým zaslouží velký kredit a zejména skvělý výkon podal gólman Hrubec. Pro nás jsou to výborné body po špatném začátku sezony."

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 29. Chmielewski (Roberts Bukarts, Krajíček), 42. O. Kovařčík (Haman, Krajíček). Rozhodčí: Pražák, M. Sýkora - Malý, Pešek. Vyloučení: 5:4, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 3365.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Krejčí, Sičák, M. Rohan, Šafář, Šenkeřík, Vágner - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Gríger, O. Beránek - Gorčík, Skuhravý, Lapšanský - Stloukal, Kverka, T. Mikúš. Trenéři: Pešout a Mariška.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Adámek, D. Musil, Haman, Gernát - Chmielewski, Marcinko, Roberts Bukarts - Svačina, Cienciala, Adamský - Hrňa, Viedenský, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hladonik - Roman Vlach. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.