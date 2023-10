Třinec vyhrál v Brně po nájezdech a bodoval popáté v řadě

Brno - Hokejisté Třince vyhráli ve 13. kole extraligy na ledě Brna 3:2 po samostatných nájezdech, rozhodující proměnil ve druhé sérii Marko Daňo. Obhájce titulu tak bodoval v pátém zápase v řadě a čtyři z nich vyhrál, v tabulce zůstal čtvrtý. Kometa prohrála druhý ze série tří domácích zápasů a je sedmá.

Kometa nastoupila pouze s šesti obránci, mimo hru byli vedle Lintuniemiho i Ďaloga, který nedohrál páteční zápas s Libercem. Snaha jeho spoluhráčů se ale ubírala směrem dopředu. Do střeleckých příležitostí se dostali Cingel, Marcinko i Moses, jenže na Mazance nevyzráli. Naopak se to povedlo Holíkovi, který ve 13. minutě projel od vlastní modré až do útočného pásma a střelou s tečí obránce překvapil Mazance. Připsal si tak pvní gól v sezoně.

Do sestavy úřadujícího mistra se vrátil po třízápasovém pobytu na marodce Daňo. Oceláři sice vyslali v pohledné první třetině, v níž se hra přelévala ze strany na stranu, více střeleckých pokusů než domácí, pozorného Furcha ale překvapili.

Nevoli domácího publika způsobila situace ve 23. minutě, kdy se Kometa po střele Vincoura radovala z druhého gólu, ale sudí ho po zhlédnutí videa odvolali, neboť brněnský útočník pálil jen do obou tyčí posunuté branky.

Třinec zvýšil útočné obrátky, dvě šance na vyrovnání v krátkém časovém rozmezí měl Kurovský, leč bez efektu. Prosadil se až v polovině duelu Nestrašil po rychlém protiútoku.

Rovnocenná partie pokračovala nejen ve zbývající části druhé třetiny, v níž mohli skórovat Kaňák a Holík, ale také ve třetím dějství. Pokusit se dát vedoucí gól a pokud možno žádný neinkasovat, to bylo krédo obou týmů v poslední dvacetiminutovce.

Větší porce minut se odehrávala před Furchem. Jenže Brno dostalo možnost přesilové hry, kterou využil Moses a zaznamenal čtvrtý gól v posledních dvou zápasech.

Slezané vzápětí dvouminutovou početní výhodu nevyužili, na jejich tlaku v závěrečných minutách to ale nic neubralo. Naopak. Furch a přetížená obrana Komety byla v jednom ohni, čehož pět minut před koncem využil Adámek a vyrovnal.

V prodloužení mohli rozhodnout Moses, Růžička i Kundrátek, proti byli oba výteční gólmani. V samostatných nájezdech měli pevnější nervy Oceláři, svůj pokus proměnili Daňo i Pánik, naopak ze čtyř brněnských střelců neuspěl ani jeden.

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Holík (Zaťovič, Kaňák), 48. Moses (Ščotka, Holík) - 31. Nestrašil (L. Hudáček, Daňo), 55. Adámek (Dravecký, Vrána), rozhodující sam. nájezd Daňo. Rozhodčí: Mrkva, Cabák - Lederer, Blažek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 6735.

Sestavy:

Brno: D. Furch - Kaňák, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Zahradníček - Moses, Cingeľ, Okál - A. Zbořil, Marcinko, Vincour - Flek, Holík, Zaťovič - Kohout, Horváth, Jenyš. Trenér: Modrý.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, P. Vrána, M. Roman - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.