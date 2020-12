Třinec vyhrál v Brně a zvýšil svůj náskok v čele tabulky

Brno - Hokejisté Třince zvítězili v utkání 27. kola extraligy v Brně 3:1 a upevnili si prvenství v soutěži. Po zaváhání Plzně mají na Západočechy náskok šesti bodů. O výhře Ocelářů rozhodla druhá třetina, v níž dali všechny své góly a využili dvě přesilovky. Kometa prohrála čtvrtý zápas v řadě, dala v nich pouze tři branky a čtrnáct inkasovala. V tabulce klesla na dvanácté místo.

Kometa se po jednozápasovém experimentu vrátila k dřívějšímu složení prvních dvou formací, nicméně v úvodu utkání hrály prim obrany obou celků, které umožnily jen sporadická zakončení s náznakem šance. Na straně domácích ji měl Klepiš a Plášek, u hostů zase Vrána a na konci třetiny Kundrátek, ale brankáři byli na svém místě.

Opatrnou hru s řadou osobních soubojů narušil nápor Slezanů v úvodu druhé třetiny a první branka duelu. Zpoza branky našel Ondřej Kovařčík volného Miloše Romana, který otevřel skóre. Třinec pak nevyužil jen psychickou výhodu, ale i svoji první přesilovku, kdy za 26 vteřin početní výhody mířil tvrdě přesně Hrňa.

Kometa odpověděla za 40 vteřin z hole Vincoura, který propasíroval puk mezi betony Štěpánka. Brno se tak vrátilo do hry, šanci na vyrovnání měl Mueller, ale podruhé za sebou skulinku mezi nohama třineckého gólmana nenašel.

Jenže Třinec v dalším průběhu dokázal svoji herní pohodu a sílu v přesilovkách. Pouhých pět vteřin mu stačilo k tomu, aby Vrána dal třetí gól při vyloučení Hájka.

Brňanům nešla ve třetím dějství upřít snaha o korekci výsledku, ale jejich optická převaha byla degradována minimem střel a nedůrazným zakončením. Nepomohla jim ani přesilovka v závěru, ani 46 vteřin trvající power play. Třinec zaslouženou výhru bez problémů uhájil.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Horáček (Brno): "První třetina byla z naší strany velice slušná, hráli jsme to, co jsme si řekli. Druhá třetina byla z naší strany slabší, dostali jsme v ní tři góly, z toho dva v oslabení. Tam se zápas zlomil. My jsme pak dělali, co jsme mohli, aby se zápas otočil, ale nejsme v koncovce moc efektivní, to je v současnosti náš největší problém. Musíme to zlomit v dalších zápasech."

Václav Varaďa (Třinec): "Po nevydařeném zápase v Budějovicích jsme se dnes vrátili k našim solidním výkonům. První třetina byla relativně vyrovnaná, ve druhé jsme vývoj zápasu zlomili po gólech v přesilovkách. Domácí měli velkou snahu, vytvořili si nějaké šance, ale podržel nás gólman Štěpánek. Ztížili jsme hráčům Komety jejich roli hrou v našem obranném pásmu, což nás přivedlo ke třem bodům."

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Vincour (Klepiš, Pyrochta) - 22. Miloš Roman (O. Kovařčík, Jaroměřský), 24. Hrňa (Martin Růžička, Gernát), 33. P. Vrána (Hrňa, Gernát). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Bryška, Axman. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2. Bez diváků.

Brno: Vejmelka - Pyrochta, J. Zbořil, O. Němec, Freibergs, F. Král, Gulaši, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, Vincour - L. Horký, Brabenec, Plášek - Šoustal, F. Dvořák, Kunc. Trenér: L. Zábranský st.

Třinec: J. Štěpánek - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, F. Zadina - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Miloš Roman - Dravecký, Jašek, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.