Třinec vyhrál v Brně 4:1 a po čtyřech zápasech je v semifinále

Brno - Hokejisté Třince jsou po Mladé Boleslavi a Liberci třetím semifinalistou extraligy. Oceláři dnes zvítězili v Brně 4:1 a sérii ovládli jednoznačně 4:0 na zápasy.

Hosté rozhodli o vítězství dvěma brankami na začátku druhé třetiny. V dalším průběhu si vedení zkušeně hlídali a ještě jej navýšili. Podobně jako Mladá Boleslav a Liberec pronikl i Třinec do semifinále bez ztráty jediného zápasu. Dvěma góly se o to dnes postaral Patrik Hrehorčák.

Třinec oplatil Kometě finálovou prohru z roku 2018, po výhře 4:1 na zápasy tehdy Brňané slavili titul. Oceláři získali titul o rok později a nyní jako obhájci postoupili mezi nejlepší čtveřici podesáté.

Naopak Brno zakončilo sezonu nezdarem. Od roku 2009 hrálo čtvrtfinále šestkrát a nyní z něj poprvé nepostoupilo. Poprvé také Kometa ve vyřazovací fázi nevyhrála v sérii ani jeden duel.

Psychická výhoda po úvodním buly dnešního duelu byla na straně hostů a umocnit ji mohl po 70 vteřinách Hrňa, jenže po přečíslení brněnské obrany trefil horní tyč Vejmelkovy branky. Kometa musela nekompromisně šlapat do ofenzivy, dobře bruslila, ovládla střední pásmo a dočkala se i kýženého vedení. Po individuální akci na levém křídle prostřelil Kacetla veterán Klepiš.

Jenže Brnu vydrželo vedení pouze tři a půl minuty. Před Vejmelkou uplatnil důraz Rodewald a vyrovnal. Domácí zase museli usilovat o získání náskoku, ale na Třinec si nevyšlápli. Naopak. Hned první brněnské vyloučení skončilo využitou přesilovkou a o necelé čtyři minuty později dali hosté třetí gól. Trefy Stránského i Hrehorčáka měly mnoho společného - důraz před brankou, rychlejší a přesnější orientaci.

Brno se dostalo do kritické situace. Hráči bojovali, snažili se, ale Oceláři potvrzovali svoji dominanci v celé sérii. Hráli organizovaně v obraně, nedělali chyby a drželi Brňany na dvoubrankovém rozdílu.

Třetí třetina to všechno jen potvrdila. Třinec uzavřel cestičky ke své bráně, pohlídal si brněnskou kombinaci i pokusy o nájezdy. Sám ještě jednou udeřil a gól z hole Hrehorčáka byl tečkou za čtvrtfinálovou sérií. Oceláři hladce prošli do semifinále, Kometu porazili ve všech osmi zápasech této sezony.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Horáček (Brno): "Bohužel se nám nepodařilo vyhrát tento zápas a prohráli jsme celou sérii 0:4, máme po sezoně a hodnocení je těžké. V každém zápase série jsme tahali za kratší konec, nezbývá než pogratulovat soupeři a popřát mu hodně štěstí v dalších bojích. Alfou i omegou celé série byly góly, my jsme jich dali málo a proto jsme neměli šanci. Dokázali jsme zvrátit sérii s Vítkovicemi v předkole, ale Třinec byl momentálně nad naše síly."

Václav Varaďa (Třinec): "V duchu jsme si přáli tuhle sérii takhle zvládnout, musím týmu pogratulovat, je to vzpruha do další práce. I přes obdrženou branku v úvodu na nás byla vidět chuť sérii dnes ukončit. Hráči bojovali, blokovali střely, neustále pracovali, byli prostě dobře nastaveni na dnešní utkání. V celé sérii jsme se dobře pohybovali, hráli jsme velmi dobře v útočném pásmu. Jsme rádi za postup, vážíme si toho a těšíme se na semifinálovou sérii, ať už to bude proti komukoliv."