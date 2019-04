Plzeň - Hokejisté Třince vyhráli ve třetím zápase semifinále play off extraligy na ledě Plzně 3:2 a snížili stav série na 1:2. Oceláři rozhodli utkání gólem Jiřího Polanskéhho v 57. minutě v přesilové hře a na ledě Plzně tak vyhráli i potřetí v sezoně.

Trenér hostů Varaďa udělal oproti předešlým nevydařeným zápasům několik změn v sestavě. V obraně nově nastoupili uzdravený Gernát a Husák, do útoku se postavil Marcinko.

Oceláři se snažili vytvořit si v úvodu tlak, Marcinko však v největší šanci Frodla nepřekonal. I díky tomu se do vedení dostala v 11. minutě Plzeň. Nečekaného odrazu puku od zadního mantinelu využil Němec a odrazem o Hrubce jej poslal za brankovou čáru.

Na začátku druhé třetiny se Ocelářům podařilo vyrovnat, když Musilovu střelu Frodl jen vyrazil a Chmielewski pohotově dorážel. Vzápětí mohl další gól přidat Adamský.

Třinec byl aktivnější a nakonec se do vedení dostal. Pomohla mu k tomu tečovaná Musilova střela od modré čáry. Západočeši ale ve 33. minutě dokázali se soupeřem srovnat krok, když Hrubce překvapil střelou od modré čáry Vráblík.

Vrátit vedení na plzeňskou stranu mohl hned v úvodu třetí dvacetiminutovky Gulaš, stejně jako o tři minuty později Němec ale Hrubce nepřekonal. Činil se však i Frodl, jenž svůj tým několikrát podržel při Kodýtkově vyloučení.

V 56. minutě ale domácí opět faulovali, na trestnou lavici putoval Kantner a hosté se prosadili. Gernátovu střelu tečoval Polanský, jehož gól kvůli možné hře vysokou hokejkou zkoumal videorozhodčí. Vyrovnat se již Plzni nepodařilo ani v závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Ze začátku byl Třinec trošičku aktivnější, pak jsme měli šance i my. Dali jsme gól, vyhráli první třetinu, ale upozorňovali jsme hráče, že Třinec do toho ještě více šlápne. Bohužel se nám nepodařil vstup do druhé třetiny, dostali jsme dva góly, ale poté jsme se dostali do hry. Ve třetí části měli velké šance Milan Gulaš a Vojta Němec, poté nás bohužel srazila nedisciplína v závěru, kdy jsme udělali faul a soupeř se štěstím odskočil na 3:2. V pondělí je nový den, nový zápas a my se na něj připravíme. Musíme se zlepšit a vyvarovat se zbytečných faulů a vyloučení, abychom soupeře zbytečně nedostávali do hry přesilovkami."

Václav Varaďa (Třinec): "Výsledek je pro nás skvělý, dostali jsme se zpět do série. Přesně to, co jsme chtěli, zabrat ve třetím zápase a dokázat domácím, že jsme to nezabalili a hrajeme o postup. A že pro to uděláme maximum. Dnes jsme měli velmi dobrý vstup, přečíslení, které domácí brankář přečetl a chytil. Poté jsme dostali smolný gól, kdy jsme si nepokryli hráče na brankovišti. Musím ale kluky pochválit, ve druhé třetině jsme zabrali. Měli jsme velmi dobrý pohyb, vytvořili jsme si spoustu šancí a při gólu Davida Musila při nás stálo i štěstí. To nám v prvních dvou utkáních chybělo. Za vyrovnaného stavu, po gólu, který by Šimon Hrubec zřejmě měl mít, to bylo urputné a vyrovnané. Domácí si vytvořili velké šance, Šimon nás podržel a podařilo se nám dát přesilovkovou branku, kterou potvrdil videorozhodčí."

Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. V. Němec (N. Jones, Kracík), 34. Vráblík (Kodýtek, P. Straka) - 21. Chmielewski (D. Musil), 26. D. Musil (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 57. Polanský (Gernát). Rozhodčí: Lacina, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 7536 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Plzeň: D. Frodl - N. Jones, Moravčík, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Allen - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Indrák, Kracík, V. Němec - D. Kindl, V. Nedorost, Kantner - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Třinec: Hrubec - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Husák - Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Werek. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.