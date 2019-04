Praha - Hokejisté Třince vstoupili vítězně do finále play off extraligy, když vyhráli na ledě Liberce 2:1. Oceláři vstřelili obě branky v početních výhodách, nejprve se prosadil Erik Hrňa, poté Petr Vrána. Za domácí v druhé třetině vyrovnal na 1:1 Tyler Redenbach. Třinec tak v play off vyhrál venku pátý z šesti zápasů. Série hraná na čtyři vítězství pokračuje v pátek opět na severu Čech.

Oceláři si zajistili postup do finále až v pondělí, oproti odpočatějším Bílým Tygrům ale měli v úvodu navrch. Lépe bruslili a i díky několika dobrým zákrokům brankáře Hrubce se v 8. minutě dostali do vedení. Willa překonal Hrňa, který v přesilové hře tečoval Douderovu střelu od modré čáry.

Domácí se v útoku začali výrazněji prosazovat až na začátku druhé třetiny, kdy byla vidět zejména dvojice Kvapil - Lenc. V rozmezí pěti minut se dostali do tří velkých šancí. Nejprve Hrubec zlikvidoval Lencovu střelu po přečíslení, následně týž hráč netrefil puk před odkrytou brankou a poté ofenzivní liberecké duo svou příležitost překombinovalo.

Třinec postupně srovnal se soupeřem krok, ale přesto inkasoval. V 37. minutě vyrovnal Redenbach. Osm sekund po jeho brance byl ale vyloučen Zachar a hosté se opět prosadili v přesilové hře. Po sérii dorážek Willa překonal Vrána.

Branka hostů z 38. minuty se nakonec ukázala jako rozhodující, Liberec již vyrovnat nedokázal. Nepodařilo se mu to ani ve dvou přesilových hrách ve třetí třetině, power play poté zkrátilo Hudáčkovo vyloučení. Domácí i tak riskovali bez brankáře, gól ale nedali.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Narazili jsme na skvěle připraveného a silného soupeře, chválím Vencu (trenéra Varaďu), jak skvěle tým připravil. Nehráli jsme playoffový zápas, na rozdíl od hostů, kteří do všeho šli naplno a byli poctiví, důrazní, disciplinovaní. My jsme si nezasloužili vyhrát, protože fauly v útočném pásmu, fauly ve středním pásmu, oplácení, to jsou věci, které v play off nemají co dělat. Veškeré naše zakončení šlo do draka (hrudi) Šimona Hrubce, což je zakončení, které nemá šanci na úspěch. Doufám, že jsme si vybrali nejhorší zápas série a máme ho za sebou. V pátek musíme podat daleko lepší výkon."

Václav Varaďa (Třinec): "Máme za sebou vstup do série, který jsme si představovali. Myslím si, že v první třetině byla hra vyrovnaná, měli jsme dobrý pohyb, vytvořili jsme si spoustu příležitostí. V důležitých fázích nás podržel Šimon Hrubec. Čekali jsme na svoji chvíli, která přišla v přesilových hrách, kdy se nám podařilo vstřelit gól. Ve druhé třetině to bylo vyrovnané do té doby, než kluci začali ztrácet kotouče v obranném pásmu a Liberec se dostal do hry. Bylo vidět, že zabral, měl lepší pohyb a spoustu šancí. Nenaložil s nimi ale tak, jak by si asi představoval. Zlomila to druhá branka, která nám pomohla. Škoda, že Ethan Werek nepřidal na konci druhé třetiny třetí. Ve třetí třetině to byl vyrovnaný a urputný boj spíše než krásný hokej. Kluci jsou pobouchaní, ale věřím, že na páteční utkání budou znovu připraveni to zde opět zvládnout."