Finále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec, 18. dubna 2019 v Liberci. Zleva Vladimír Roth a brankář Šimon Hrubec (oba z Třince), vpravo Jaroslav Vlach z Liberce.

Finále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec, 18. dubna 2019 v Liberci. Zleva Vladimír Roth a brankář Šimon Hrubec (oba z Třince), vpravo Jaroslav Vlach z Liberce. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Hokejisté Třince vstoupili vítězně do finále play off extraligy, když vyhráli na ledě Liberce 2:1. Oceláři vstřelili obě branky v početních výhodách, nejprve se prosadil Erik Hrňa, poté Petr Vrána. Za domácí v druhé třetině vyrovnal na 1:1 Tyler Redenbach. Třinec tak v play off vyhrál venku pátý z šesti zápasů. Série hraná na čtyři vítězství pokračuje v pátek opět na severu Čech.

Oceláři si zajistili postup do finále až v pondělí, oproti odpočatějším Bílým Tygrům ale měli v úvodu navrch. Lépe bruslili a i díky několika dobrým zákrokům brankáře Hrubce se v 8. minutě dostali do vedení. Willa překonal Hrňa, který v přesilové hře tečoval Douderovu střelu od modré čáry.

Domácí se v útoku začali výrazněji prosazovat až na začátku druhé třetiny, kdy byla vidět zejména dvojice Kvapil - Lenc. V rozmezí pěti minut se dostali do tří velkých šancí. Nejprve Hrubec zlikvidoval Lencovu střelu po přečíslení, následně týž hráč netrefil puk před odkrytou brankou a poté ofenzivní liberecké duo svou příležitost překombinovalo.

Třinec postupně srovnal se soupeřem krok, ale přesto inkasoval. V 37. minutě vyrovnal Redenbach. Osm sekund po jeho brance byl ale vyloučen Zachar a hosté se opět prosadili v přesilové hře. Po sérii dorážek Willa překonal Vrána.

Branka hostů z 38. minuty se nakonec ukázala jako rozhodující, Liberec již vyrovnat nedokázal. Nepodařilo se mu to ani ve dvou přesilových hrách ve třetí třetině, power play poté zkrátilo Hudáčkovo vyloučení. Domácí i tak riskovali bez brankáře, gól ale nedali.

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 37. Redenbach - 8. Hrňa (M. Doudera, Martin Růžička), 38. P. Vrána (Martinko, M. Doudera). Rozhodčí: Hodek, Kika - Gebauer, D. Hynek. Vyloučení: 3:3, navíc Gernát (Třinec) 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Liberec: Will - Kolmann, Derner, Hanousek, Šmíd, Havlín, Ševc, Doherty - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.

Třinec: Hrubec - Roth, Gernát, Galvinš, D. Musil, Dravecký, M. Doudera - Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Werek - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.