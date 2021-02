Třinec vyhrál nad Zlínem a bodoval posedmé v řadě naplno

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté porazili ve 44. kole extraligy na svém ledě Zlín 5:2 a naplno bodovali v sedmém utkání za sebou. Pod výhru Ocelářů se podepsal gólem a přihrávkou Michael Špaček. Kreativní útočník, který byl v průběhu týdne nominován do české reprezentace na Švédské hry, bodoval v pátém zápase v řadě (2+9). Zlín prohrál počtvrté za sebou.

Třinec otevřel skóre už ve třetí minutě. Hrehorčák využil roztažené obrany, projel hladce středem útočného pásma až Kořénkovi, jehož překonal střelou nad vyrážečku. Hosté vyrovnali z první přesilové hry - Dufkovu přihrávku usměrnil z mezikruží uzdravený Fořt za záda Štěpánka.

Oceláři si vzali vedení rychle zpět. Musilovo nahození zastavila hradba těl před brankou, volný puk si našel Kofroň a dal svůj úvodní gól sezony. Dvě velké šance domácích ještě zahodil v úvodní třetině kanonýr Růžička. Na druhé straně trefil z otočky horní tyč Ondráček.

Domácím patřila i díky třem přesilovým hrám první polovina prostřední třetiny. Jednu využil střelou z mezikruží Špaček. Stejný hráč ještě mohl ve 39. minutě zvýšit, ale minul zcela odkrytou branku.

Na začátku třetí třetiny se Kořének vytáhl proti Stránskému a Hrňovi. Jakoukoli další nadějí Zlína na zvrat vzal faul Karafiáta. Hostující útočník oplácel v předbrankovém prostoru Michalu Kovařčíkovi krosček a za sekání byl vyloučen na pět minut plus do konce utkání. Třinecký centr, který obdržel menší trest, se po zákroku držel za místo v oblasti slabin.

Zlín sice ve hře čtyři na čtyři dostal do přečíslení, ve kterém Štěpánek ale vychytal zblízka Gazdu. Kotouč se následně ještě snažil z pod třineckého gólmana vydolovat dorazit důrazný Vopelka a byl vyloučen za sekání. Rozhodčí mu ještě udělili osobní trest za řeči. Až klasickou přesilovku pět na čtyři využil Hrňa střelou z pravého kruhu.

Dravecký zvýšil už na 5:1, když se v úniku prosadil bekhendovým blafákem. Skóre v předposlední minutě jen kosmeticky upravil Okál, který v sólu naznačil Štěpánkovi blafák a nechal mu puk projet mezi betony. Třinec i tak porazil Zlín i potřetí v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "V úvodní třetině jsme si vytvářeli spoustu šancí. Jen byla škoda, že jsme je nevyužili a neodskočili jsme více. I když Zlín také hrozil. Měl spoustu střel, ale hráli jsme nesmírně obětavě. Zblokovali jsme toho spoustu a Kuba (brankář Štěpánek) nás podržel v důležitých chvílích. S blížícím se play off budou hrát speciální týmy velkou roli a v přesilovce jsme si pomohli. I když nám to Zlín ztížil, vyhráli jsme zaslouženě."

Martin Hamrlík (Zlín): "Třinec vyhrál zaslouženě, ale neodehráli jsme vůbec špatné utkání. Nedáváme moc gólů, tím pádem jsme měli k bodům daleko. Dva góly proti Třinci je málo. Pohlídal si to. Díváme se ale i na to, aby zápas měl z naší strany alespoň trochu kvalitu. Ta tam byla a nasazení také. Šance jsme si vytvořili, ale to momentálně na dobré týmy nestačí. Ve druhé třetině jsme se dostali i kvůli vyloučením pod tlak, strašně moc se hrálo u nás v pásmu. Když jsme se nadechovali, tak jsme dostali pět plus deset a museli jsme hrát na dva centry. To bylo těžké. Bojovnost nám nechyběla. Abychom ale bodovali, musíme být úspěšnější z šancí, které si vytvoříme, a to momentálně nejsme."

HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Hrehorčák (D. Musil, O. Kovařčík), 12. Kofroň (D. Musil), 22. Michael Špaček (M. Kovařčík, Freibergs), 47. Hrňa (Michael Špaček, M. Kovařčík), 57. Dravecký (Gernát, Miloš Roman) - 10. Fořt (Dufek, Řezníček), 59. Okál (J. Svoboda, D. Nosek). Rozhodčí: Obadal, Pešina - Komárek, J. Svoboda. Vyloučení: 5:5, navíc Karafiát 5 min. a do konce utkání, Vopelka (oba Zlín) 10 min. Využití: 2:1. Bez diváků.

Třinec: J. Štěpánek - Gernát, M. Doudera, D. Musil, Freibergs, M. Adámek, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - O. Kovařčík, Michael Špaček, M. Kovařčík - Kofroň, Marcinko, Hrehorčák - Hrňa, Miloš Roman, Dravecký - Ramik. Trenér: Varaďa.

Zlín: Kořének - Gazda, Řezníček, Ferenc, M. Novotný, D. Nosek, Žižka, Matyáš Hamrlík - Dufek, Fořt, Kubiš - J. Svoboda, Vopelka, Okál - Šlahař, P. Sedláček, Sebera - J. Ondráček, Karafiát, Václavek. Trenér: R. Svoboda.