Třinec vyhrál nad Plzní souboj o druhé místo

Třinec - Hokejisté Třince porazili v závěrečném kole základní části extraligy Plzeň 3:0. Oceláři se výhrou posunuli před západočeský klub na druhé místo a kvalifikovali se do Ligy mistrů.

Brankář Jakub Štěpánek vychytal druhou nulu za sebou, Matěj Stránský vstřelil gól a na další přihrál. Hostující kapitán Milan Gulaš vyšel naprázdno a produktivitu základní části vyhrál se ziskem 76 bodů (35+41). Plzeň venku prohrála podeváté v řadě.

Stránský se stal hlavní postavou úvodní třetiny. Nejproduktivnější hráč Ocelářů ve třetí minutě uvolnil Růžičku, který v souboji s Frodlem zachoval chladnou hlavu a zakončením mezi betony otevřel skóre.

Druhý gól přidal Stránský sám, když z levého kruhu zamířil střelou zápěstím přesně k bližší tyči. Plzeň hrála aktivně, ale jejich střely kryl pozorný Štěpánek a v přečíslení tři na jednoho ani nevystřelila, protože se skvěle vrátil Ondřej Kovařčík.

Třinec mohl v úvodu druhé třetiny brzy zvýšit. Ondřej Kovařčík v sólovém úniku propasíroval po behkendové kličce kotouč mezi Frodlovy betony, ale puk za brankovou čáru neprošel. Na opačné straně dvakrát zvonila branková konstrukce po střelách Zdráhala a Eberleho, který už na zvedal i ruce nad hlavu.

Aktivita Plzně pokračovala také na začátku poslední části, i díky přesilové hře si vytvořila tlak, ale Štěpánka nepřekonala. Hrozil také Třinec, v přečísleních dva na jednoho se ale neprosadili Adamský ani Růžička. Hosté se v závěru připravili o další drama dvěma vyloučeními. Druhý faul potrestal Ondřej Kovařčík, který střelou z mezikruží uzavřel v poslední minutě skóre.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Dobře jsme vstoupili do utkání a vedli jsme po první třetině 2:0. Plzeň má velmi dobrý mančaft, hraje agresivně v obranném i útočném pásmu. Myslím si, že jsme ale dobře eliminovali jejich založení útoku, dobře jsme zase hráli ve středním pásmu. Občas jsme se v naší třetině dostali pod tlak, občas jsme byli pro změnu v útočném pásmu lepší my. Byl to boj, proměnili jsme šance a také oba gólmani chytali velice dobře. Jsem rád, že jsme poslední zápas základní části vyhráli a že jsme druzí v tabulce. Chtěli jsme začínat doma a to se povedlo."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Špatně jsme do utkání vstoupili. Třinec měl dvě šance, obě proměnil. Ukázal, že má velmi zkušený mančaft a potom si to velmi dobře odbránil. Stačilo mu to, nenašli jsme ve finální fázi pohodu. Drželi jsme puk, ale i na střely jsme prohráli. V závěru jsme bohužel udělali chybu a Třinec ji využil. Chtěli jsme bodovat, být v tabulce výše a začínat doma, ale už to nezměníme. Teď začíná nová soutěž, konečně to vrcholí."