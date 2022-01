Třinec vyhrál nad Mladou Boleslaví i zásluhou přesilovek 7:3

Třinec - Třinečtí hokejisté porazili ve 45. kole extraligy na svém ledě Mladou Boleslav 7:3, přestože v sedmé minutě prohrávali už 0:2. Na obratu se podíleli shodně dvěma góly Andrej Nestrašil a Erik Hrňa, tři body za branku a dvě nahrávky zaznamenali Martin Růžička s Tomášem Kundrátkem. Obhájce titulu využil čtyři přesilové hry a vyhrál i třetí vzájemný zápas sezony při celkovém skóre 15:3. Jednu branku hostí vstřelil Oscar Flynn, který hrál poprvé za Mladou Boleslav od návratu ze Zlína.

Mladá Boleslav vypadla s Třincem v semifinále posledního play off a v této sezoně neskórovala ani v jednom ze dvou předchozích vzájemných zápasů. Úvodní minuty ale naznačily, že žádným komplexem netrpí a v čase 6:08 už vedla 2:0. Nejdříve Šťastný využil střelou z pravého kruhu přesilovou hru a druhá branka padla po odrazu od brusle Flynna, zatímco sváděl souboj na hranici brankoviště s Adámkem.

Domácí ale už ve 28. minutě vedli 4:2. Ještě v úvodní třetině vyrovnali v přesilových hrách. Kontaktní gól dal se štěstím Hrňa, když si jeho přihrávku srazil do sítě Bičevskis. O vyrovnání se zasloužil Nestrašil výstavní trefou z pravého kruhu pod horní tyčku.

Skóre otočil Michal Kovařčík, když po kombinaci s bratrem Ondřejem zakončoval do odkryté branky. O chvíli později zvýšil Kundrátek, který se ocitl po přihrávce Chmielewského sám před Janem Růžičkou. Hostující gólman napoprvé zasáhl betonem, na dorážku už byl krátký.

Středočeši měli ve 34. minutě dobrou příležitost snížit, ale promarnili 46 sekund dlouhou početní výhodu pět na tři i kvůli Mazancovi. Domácí gólman se rychle přemístil proti střele Najmana do odkryté branky a puk vykopl levým betonem. Třinec svou přesilovou hru ke konci třetiny využil jednoduchým způsobem - Kundrátek vypálil od modré čáry a Nestrašil pohodlně doklepl kotouč do prázdné branky.

Při vyloučení Martina Růžičky, který se blýskl za stavu 4:2 i fair play gestem v podobě odvolaného faulu, vyhrál Najman druhý minisouboj s Mazancem. Překonal jej povedenou střelou z levého kruhu nad lapačku. Martin Růžička poté svého jmenovce Jana nepřelstil z úniku bekhendovou kličkou, ale brzy poté uklidnil domácí fanoušky Hrňa další proměněnou přesilovou hrou.

Konečnou podobu výsledku stanovil Martin Růžička z mezikruží a v historické produktivitě Ocelářů vyrovnal Krále. Oba mají na kontě 568 bodů, Růžička za 260 branek a 308 asistencí, Král díky bilanci 209 + 359.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Za výsledek jsem samozřejmě rád. V první třetině jsme byli jak na kolotoči, nebylo to ono a se štěstím jsme po deseti minutách prohrávali jen 0:2. Kdyby Boleslavští dali v jejich přesilovce gól na 3:0, už by to asi bylo těžké. Pak nám sami pomohli svými fauly, vstřelili jsme góly a začali jsme si trošku více věřit. Od druhé třetiny jsme hráli poctivěji a přidali další góly. Jsem za to rád, jsou to důležité tři body a vážím si jich."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Nezačali jsme špatně, ale zápas se nám jinak hrubě nepovedl. V oslabení jsme inkasovali čtyři góly, z rychlých protiútoků další dva. To je celkem šest gólů ze sedmi, což je strašně moc. Velice špatně jsme bránili a ztráceli puky ve špatném území. Třinec vyhrál jednoznačně a zaslouženě."