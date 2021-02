Třinec vyhrál nad Karlovými Vary díky čtyřem gólům v 2. třetině

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté porazili ve 41. kole extraligy na svém ledě Karlovy Vary 6:3 a vyhráli sedmé z posledních osmi utkání. Oceláři získali klíčový náskok během 29. až 33. minuty, kdy třemi brankami zlomili nerozhodný stav 2:2. Domácí využili tři přesilové hry. Pod vítězství se podepsali dvěma zásahy Michal Kovařčík a třemi přihrávkami Michael Špaček. Energie prohrála popáté z posledních šesti zápasů.

Domácí hráli bez Leiera, kterému vedení klubu neprodloužilo smlouvu, ale poprvé s posilou Freibergsem. Na druhé straně nebyl ani na střídačce gólman Novotný, který v minulém utkání skóroval. V brance ho nahradil sedmnáctiletý Hamrla, který čelil 51 střelám.

Začalo se zostra. Hosté se už po pár sekundách dostali do přečíslení dva na jednoho, ale ani nevystřelili. Další střídání už Třinec vedl. Musilovo nahození od pravého mantinelu tečoval Michal Kovařčík. Karlovy Vary vyrovnaly v sedmé minutě zásluhou uzdraveného Vondráčka. Poté se zapotil a párkrát vyznamenal Hamrla. Jednou měl i obrovské štěstí, že Kurovský, který zakončoval do prázdné branky, trefil jen tyč.

Třinec se prosadil až ve druhé třetině, už po 13 sekundách skóroval po vyhraném buly Gernát střelou od modré čáry. Slovenský bek dal desátý gól v sezoně. Domácí velmi rychle vedení ztratili. První přesilovou hru zápasu využil Flek střelou zpoza pravého kruhu.

Hostům se stala osudnou chyba Šenkeříka, který ztratil ve středu hřiště puk a Kohout fauloval v úniku Kurovského. Trestné střílení proměnil Stránský, který si upevnil vedení v tabulce střelců 26. gólem v ročníku. Domácí vedení zvýraznili trefami Rodewalda a Michala Kovařčíka v přesilových hrách. Hosté se na nic extra nevzmohli, fair play gestem ale zaujal Šenkeřík, který odvolal vyloučení. Energie tím přišla o 31 sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři.

Třinec začal i poslední třetinu rychlou brankou. Marcinko našel křížným pasem Růžičku, který ze své parkety v pravém kruhu upravil střelou bez přípravy na 6:2. Hosté se nevzdali, Weinhold v 51. minutě snížil a zápas mohl zdramatizovat Redlich. Jeho střelu z úniku vytěsnil lapačkou Štěpánek. V závěru ještě zazvonil na tyč domácí Roman. Až ve čtvrtém vzájemném utkání této sezony nezvítězili hosté.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Hráli jsme dobře v útočném pásmu, hlavně první dvě třetiny. Vytvářeli jsme si spoustu šancí a super bylo, že jsme ve druhé třetině odskočili o tři branky. Poté to měly Karlovy Vary těžké, i když velmi dobře bruslily. Nahazovaly kotouče dovnitř a snažily se jít do brejkových situaci. Ale ohlídali jsme si to a zaslouženě jsme vyhráli za tři body."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Zápas se zlomil ve druhé třetině, kdy jsme kvůli našim čtyřem faulům inkasovali tři branky. Ve hře v pěti jsme obstáli, zápas nás stála nedisciplinovanost. Byly to zbytečné fauly, žádné zásadní věci, které by řešily nějaké ohrození branky. Byla to nešikovnost nebo nedisciplinovanost. S takovým soupeřem a s takovou ofenzivní silou, jakou má Třinec, tak se musíme takových věcí vyvarovat. I když jsme se snažili, hráči bojovali a nechali na ledě všechno, tak to bylo rozhodující, a proto Třinec vyhrál."

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 6:3 (1:1, 4:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. M. Kovařčík (D. Musil, Michael Špaček), 21. Gernát (P. Vrána), 29. M. Stránský z trestného střílení, 31. Rodewald (Michael Špaček, Gernát), 33. M. Kovařčík (Michael Špaček, M. Stránský), 43. Martin Růžička (Marcinko, Hrňa) - 7. Vondráček (Osmík), 22. Flek (Šenkeřík), 51. Weinhold (Černoch, Kohout). Rozhodčí: Lacina, Vrba - Kis, Lučan. Vyloučení: 4:5. Využití: 3:1. Bez diváků.

Sestavy:

Třinec: J. Štěpánek - Gernát, M. Doudera, D. Musil, Freibergs, M. Adámek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Rodewald, Michael Špaček, M. Kovařčík - Kurovský, Marcinko, Hrehorčák - O. Kovařčík, Miloš Roman, Hrňa - Dravecký. Trenér: Varaďa.

Karlovy Vary: Hamrla - Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, L. Zábranský ml., Pulpán, Klejna - Flek, Hladonik, O. Beránek - T. Mikúš, Skuhravý, Redlich - Kohout, Černoch, Koblasa - Osmík, Vildumetz, Vondráček. Trenér: Pešout.