Třinec vyhrál nad Brnem 4:1 a Kometu porazil i počtvrté v sezoně

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté zvítězili ve 40. kole extraligy doma nad Brnem 4:1 a Kometu porazili podruhé v týdnu a počtvrté v sezoně. Oceláři prohrávali od čtvrté minuty, k obratu přispěl gólem a přihrávkou Ondřej Kovařčík, který se vrátil do hry po zranění a nastupoval jako třináctý útočník. Domácí vyhráli šesté z posledních sedmi utkání, hosté vytěžili z posledních šesti zápasů jen čtyři body.

"Důležité bylo, že jsme dokázali rychle vyrovnat, pak jsme ještě odskočili. Druhá třetina byla rozkouskovaná a bylo důležité, že jsme ubránili oslabení. Výborně zachytal Kouba (Jakub Štěpánek) a od gólu na 3:1 jsme zápas víceméně kontrolovali," řekl Kovařčík po zápase, ve kterém bylo Brno střelecky aktivnější (31:30).

"Mají velice kvalitní tým, ale možná tím, že nehrají tolik dozadu a oba týmy jsou útočné, tak to nám vyhovuje. Nemusíme do nich pořád bušit, máme protiútoky," vysvětlil.

Kometa nastoupila nově i s posilou Peterem Trškou, který v sestavě nahradil Freibergse, a rychle se ujala vedení. Pěknou přesilovkou kombinaci zakončil z mezikruží Schneider pod vyrážečku Štěpánka.

Domácí odpověď přišla brzy. Už za 42 sekund vyrovnal Gernát, jehož rána zpoza levého kruhu ještě zacinkala na břevno a zapadla do branky. Slovenský bek si tím upevnil první místo v produktivitě mezi obránci s 30 body (9+21). Třinec po úvodní třetině dokonce vedl. Dvě sekundy před vypršením přesilové hry uspěl Ondřej Kovařčík tečí Adámkovy střely od modré čáry.

Hosté na začátku druhé třetiny promarnili tři početní výhody, až při hře pět na pět ale zahodili největší šanci na vyrovnání. Zámorský prudkou přihrávkou našel před odkrytou brankou Holíka, od jehož brusle puk těsně minul pravou tyč.

"Neproměnili jsme přesilovky, to asi rozhodlo," zamýšlel se útočník Kmety Petr Holík. "Dobře jsme začali, dali jsme rychlý gól, ale hned dostali. To se nám stalo poněkolikáté. Pak jsme po sobě puky házeli, oni hráli víc kombinačně. Dávali si to do hole, my jsme puk spíše honili. Třinec byl lepší, o tom žádná. Zachytal jim gólman a zbytek jsme si prohráli sami. Hodně jsme jim to usnadnili," dodal.

Na druhé straně trefil horní tyč Hrňa, který před třemi dny rozhodl zápas v Brně gólem v poslední minutě. Zanedlouho si ale Hrňa spravil náladu a z dorážky zvýšil. Čtvrtou branku mohli domácí přidat z přečíslení dva na jednoho, ale Draveckému, který při zranění Kundrátka opět nastupoval jako útočník v obraně, nevyšla přihrávka. Brno v závěru druhé třetiny přišlo o Šoustala, který po nárazu na mantinel odstoupil z utkání.

Třinec v této sezoně ztratil s Brnem jediný bod v domácím zápase, ve kterém prohýřil vedení 3:0. I přes dvougólový náskok se Oceláři tentokrát neomezili jen na bránění, ale aktivní hrou si vytvářeli šance a z jedné skóroval Růžička.

Puk mu z branky sebral Petr Vrána, protože se excelentní kanonýr posunul do čela klubových historických statistik v počtu gólů vstřelených v základní části. Na kontě jich má 191.

V zápase nebylo přáno dát gól Holíkovi. Po šťastných odrazech se brněnský centr dostal do stoprocentní šance, ale před prázdnou brankou se mu puk namotal na hůl a ani nevystřelil. Poté se Štěpánek vytáhl, když se rychle přemístil proti střele Muellera v přesilové hře.

Brno následně nevyužilo ani kuriózní okamžik - dva třinečtí hráči a gólman Štěpánek na chvíli hráli v oslabení bez hokejky. Brnu nešla upřít ani ve zbytku utkání snaha, ale se skóre nepohnuli.

"Kromě úvodu utkání, kdy jsme dali gól v přesilové hře, tak jsme celý zápas tahali za kratší konec. Rozdíl byl v kvalitě zakončení, kdy soupeř své šance jasně proměnil. My jsme si také vytvořili šance, ale nevyužili je. Podržel je gólman. I v mezihře s kotoučem jsme byli horší týmem. Domácí si podrželi puk a přehrávali nás tak při hře pět na pět, ve které jsme nedali gól. To byl další aspekt, co lámal zápas," řekl asistent trenéra Brna Jan Zachrla.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Odehráli jsme dobré utkání. Ze dvou zápasů po sobě s Kometou máme šest bodů, takže jsme velmi spokojení. První třetina byla z obou stran nahoru dolů s hodně nepřesnostmi. Pustili jsme je do přesilovky, hned jsme inkasovali. Tým ale zase zabral. Ve druhé třetině jsme měli do desáté minuty hodně vyloučení, náš tým se nemohl pořádně dostat do tempa. Ve třetí třetině jsme byli lepší až na pár střídání, kde nás Kometa ke konci zamkla a měla šance. V globálu jsme ale byli lepší a zasloužili jsme si tři body."

HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Gernát (M. Špaček, M. Doudera), 17. O. Kovařčík (M. Adámek, Jaroměřský), 33. Hrňa (O. Kovařčík), 46. Martin Růžička (P. Vrána) - 4. Schneider (Mueller, Zámorský). Rozhodčí: Hradil, Jeřábek - Frodl, Komárek. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Třinec: J. Štěpánek - Gernát, M. Doudera, D. Musil, Dravecký, M. Adámek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Rodewald, M. Špaček, Leier - Kurovský, Marcinko, Hrehorčák - Hrňa, M. Kovařčík, Kofroň - O. Kovařčík. Trenér: Varaďa.

Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, Holland, Trška, S. Svozil, Gulaši, Kučeřík - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, Valský - Kusko, Střondala, Plášek - T. Šoustal, F. Dvořák, D. Bondra. Trenér: L. Zábranský st.