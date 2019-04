Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 28. dubna 2019 v Třinci. Oceláři vyhráli utkání 4:2, stejným poměrem i celou finálovou sérii. S Masarykovým pohárem pro vítěze extraligy se raduje třinecký útočník Aron Chmielewski.

Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 28. dubna 2019 v Třinci. Oceláři vyhráli utkání 4:2, stejným poměrem i celou finálovou sérii. S Masarykovým pohárem pro vítěze extraligy se raduje třinecký útočník Aron Chmielewski. ČTK/Sznapka Petr

Liberec/Třinec - Hokejisté Třince slaví zisk druhého mistrovského titulu v klubové historii. V šestém finále extraligy porazili Oceláři doma Liberec 4:2, sérii ovládli stejným poměrem na zápasy a navázali na triumf z roku 2011. O zisku Masarykova poháru rozhodl v čase 56:03 obránce Vladimír Roth a výsledek ještě potvrdil při power play 76 sekund před koncem Ethan Werek.

Oceláři hráli finále podruhé za sebou a celkově popáté v klubových dějinách. Loni prohráli s Kometou Brno 1:4 na zápasy. Bílí Tygři, kteří ovládli základní část právě před Oceláři, ukončili v semifinále dvouleté kralování Komety v play off, ale při čtvrté účasti ve finále na druhé zlato po vítězství z roku 2016 nedosáhli.

Liberec nastoupil bez svého nejproduktivnějšího hráče v sezoně Marka Kvapila a do sestavy se místo zraněného útočníka zařadil Dominik Lakatoš. V úvodu byli hosté blízko gólu, když Vlachova tečovaná přihrávka skončila vedle pravé tyče Hrubcovy branky. Will pak čelil při tlaku Ocelářů sérii střel, ale odolal.

V polovině úvodní části se hosté radovali z úvodního gólu. Dernerův pokus z pravého kruhu usměrnil nešťastně do vlastní branky Vrána. Za necelé dvě minuty mohli Bílí Tygři zvýšit. Doudera přišel o puk, Hudáček přihrál před branku volnému Vlachovi, ale ten z bezprostřední blízkosti Hrubce nepřekonal.

Ve 13. minutě si spravil chuť Vrána, který Rothovu přihrávku z rohu usměrnil v souboji s Havlínem k pravé tyči Willovy branky. Velkou možnost otočit skóre měl v 19. minutě kanonýr Růžička, ale po Vránově přihrávce trefil před odkrytou brankou Havlínovu hokejku.

V úvodu druhého dějství se dostával do šance Birner, ale před zakončením ztratil stabilitu. Liberec se ubránil v prvním oslabení při Šmídově pobytu na trestné lavici. Velké šance ve druhém dějství dlouho chyběly a ve 29. minutě Hrubec zneškodnil Šmídovu bombu.

Vzápětí si Will poradil s Vránovým individuálním zakončením v přečíslení. Další brejk domácích v 31. minutě už proměnil Cienciala, který z pravého kruhu překonal Willa nad levé rameno. Liberec odpověděl za 94 sekund, kdy Lakatošovo nahození tečoval Redenbach.

Velkou možnost měl ve 46. minutě při vlastním oslabení Vlach, který se dostal sám před Hrubce, ale třinecký gólman jeho šanci zlikvidoval. Will v závěru pokračující přesilovky kryl možnost Adamského. Na druhé straně si poradil Hrubec s Vlachovým zakončením.

Oba týmy hrály ze zabezpečené obrany a nepouštěly soupeře do šancí. V 57. minutě ale nabil Růžička na pravý kruh Rothovi, který propálil libereckého gólmana. Hostující kouč rychle sáhl k power play, ale k vyrovnání to nevedlo. Naopak výsledek pojistil Werek poté, co nejdříve Doudera trefil z vlastního obranného pásma pravou tyč prázdné branky.

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. P. Vrána (Roth, Werek), 31. Cienciala (Hrňa), 57. Roth (Martin Růžička, P. Vrána), 59. Werek (M. Doudera, Galvinš) - 11. Derner (L. Hudáček), 32. Redenbach (Lakatoš, Kolmann). Rozhodčí: Hodek, Pešina - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:2.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Husák - Martin Růžička, P. Vrána, Werek - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Svačina, Cienciala, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Liberec: Will - Hanousek, Šmíd, Kolmann, Derner, Havlín, Ševc, Doherty - Lenc, Filippi, Birner - Valský, L. Hudáček, Ordoš - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.