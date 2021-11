Třinec vyhrál derby s Vítkovicemi díky trefám obránců

Třinec - Třinečtí hokejisté udolali ve 23. kole extraligy na svém ledě Vítkovice 2:1 a vyhráli deváté z posledních deseti utkání. Obhájce titulu prohrával v derby po gólu Alexeje Solovjova, ale otočil skóre trefami dalších obránců Davida Musila a Jana Zahradníčka. Ostravský klub nebodoval potřetí za sebou a během této série vstřelil jen dvě branky.

Fanoušci obou klubů si zakřičeli v deváté minutě gól, ale radost na straně Třince byla předčasná. Rozhodčí usoudili, že Daňo fauloval brankáře Stezku a znemožnil mu zasáhnout proti střele Marinčina. Vítkovice z následné přesilovky udeřily už za 13 sekund, když Solovjov překonal Kacetla střelou od modré čáry.

Domácí brzy vyrovnali a prosadil se sváteční střelec. Musil, který v minulé sezoně neskóroval i v součtu s play off ani v jednom z 66 utkání, propasíroval po vyhraném buly Stezkovi puk mezi betony. Možná to bylo i s přispěním teče spoluhráče Nestrašila. Třinecký obránce mohl v dalším střídání přidat svou druhou trefu, ale Stezka se bleskurychle přesunul proti střele do odkryté branky. Vítkovický gólman se vytáhl za chvíli ještě jednou při zakončení osamoceného Romana.

Hosté zahrozili v prostřední části dvakrát z přečíslení dva na jednoho, ve druhém případě zazvonil Bondra na tyč. Oceláři poté nevyužili Polákovu hrubku při rozehrávce, ale přeci jen vytěžili z tlaku vedoucí gól. Postaral se o něj Zahradníček nekompromisní ranou zpoza pravého kruhu a skóroval poprvé v sezoně.

Marosze dělily ve třetí třetině od vyrovnání milimetry, jeho střela skončila na horní tyči. Oceláři jinak kontrolovali bez větších těsné vedení a soupeře při hře hostů bez gólmana nepustili do žádné šance. Naopak Musil minul ze středního pásma prázdnou branku. Kacetl ještě zabrnkal v posledních sekundách domácím na nervy. Při pokusu trefit prázdnou branku zasáhl Bernovského, ale puk šel mimo.

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. D. Musil (A. Nestrašil), 32. Zahradníček (Martin Růžička, A. Nestrašil) - 9. Solovjov (Svačina). Rozhodčí: Hejduk, Stano (SR) - Ganger, Klouček. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 4721.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, J. Michálek, D. Musil, Zahradníček, Jaroměřský, M. Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - Kofroň, A. Nestrašil, O. Šedivý - O. Kovařčík, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký, R. Szturc, Chmielewski. Trenér: Varaďa.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, Plášil, Galvinš, J. Stehlík, Koch, L. Kovář - M. Kalus, Dej, R. Bondra - Svačina, Marosz, L. Krenželok - Žálčík, Vildumetz, Lednický - Fridrich, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.