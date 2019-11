Třinec vyhrál derby a bodově se vyrovnal vedoucí Spartě

Třinec - Třinečtí hokejisté zdolali v předehrávce 20. kola extraligy v derby Vítkovice 2:1 a bodově se dotáhli na vedoucí Spartu. Úřadující mistr vedl po brance Petra Vrány, Ostravané vyrovnali gólem Daniela Krenželoka. Nerozhodný stav zlomil v 48. minutě Martin Gernát a Oceláři popáté v řadě naplno bodovali.

První třetina nabídla svižný hokej. Oba týmy se dobře pohybovaly i bránily, proto bylo střel i šancí jako šafránu. Tu největší spálil po hrubici Chmielewského zblízka vítkovický obránce Šidlík. Vyrovnanou pasáž strhl na třineckou stranu Vrána, když se prosadil střelou zpoza pravého kruhu přes chumel hráčů. Gólu předcházela chyba Bukartse, který ztratil ve vlastním pásmu u mantinelu puk v souboji s Musilem.

V prostřední třetině obě mužstva často propadala, ale přečíslení nikdo nevyužil. Hostujícího Kvasničku zastavil Kváča, na druhé straně trefil Stránský Svobodu do masky, Dravecký špatně přihrál a Galvinšův pokus ukryl vítkovický gólman v lapačce.

Rozhodčí udělili první trest až v 25. minutě a Ostravští v přesilovce několikrát zahrozili. Bukarts se ocitl sám před Kváčou, ale prováhal vhodný moment k zakončení. Bez úspěchu ostřelovali třineckou branku i Schleiss, Zdráhal a Kvasnička.

Hosté vyrovnali v polovině utkání z nenápadné akce. Krenželok vystřelil od pravého mantinelu a Kváča puk neztlumil lapačkou. Vzápětí Zdráhal minul ze sólového úniku.

Ve zbytku druhé třetiny byli nebezpečnější Třinečtí. Po Gernátově přihrávce ale netrefil odkrytou branku Kofroň. Další přečíslení dva na jednoho promarnil Marcinko špatnou přihrávkou.

Vítkovice v předchozích dvou zápasech otočily ve třetí třetině manko z 0:2 a 0:3 a vyhrály po nájezdech, tato pasáž jim ale v Třinci nevyšla. Domácí trenéři zamíchali sestavou a Oceláři soupeře mačkali. Michal Kovařčík trefil břevno ostravské branky, poté zahodil gólovou šanci Zahradníček, ale jejich první přesilovou hře v zápase využil Gernát, nejproduktivnější obránce této sezony (3+14).

Poté trefil domácí Chmielewski tyč, stejně dopadla i akce třetího vítkovického útoku. Hosté hráli posledních 73 sekund v šesti proti čtyřem, ale nevypracovali si vážnější šanci.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Nám chybělo v první třetině tempo, malinko se možná projevila porce zápasů, kterou v tuhle chvíli máme. Vítkovičtí byli hodně nepříjemní, trochu změnili systémové věci a nějakou dobu nám trvalo, než jsme se adaptovali. První gól nám malinko pomohl, i ve druhé třetině to bylo vyrovnané. V jejím závěru jsme měli velký tlak, který zůstal nevyslyšen, a potom jsme věděli, že to bude o jedné brance. Byli jsme trpěliví, myslím si, že ve třetí třetině jsme hráli velmi dobře v útočném pásmu a měli jsme spoustu příležitostí. Pomohli jsme si využitou přesilovkou, potom to kluci srdnatě odbojovali. Přes vyrovnaný průběh utkání jsme byli o chloupek lepší, a proto bereme tři body."

Jakub Petr (Vítkovice): "Až na výsledek nemůžu být nespokojený. Víme o kvalitě Třince, který má teď formu, fazónku. Viděl jsem je v úterý (s Brnem) a vím, jak jsou silní v domácím prostředí. Musím ale náš tým pochválit. Taktiku, kterou jsme ušili a chtěli praktikovat, jsme velmi dobře dodržovali, speciálně v první třetině, i když jsme ji paradoxně prohráli. Ve druhé se hra vyrovnala, ale obrovský rozdíl mezi námi a soupeři, jakým je Třinec, je, jak nakládáme s nabídnutými šancemi. Důležitým atributem hry také bylo, že jsme dvě třetiny zůstali mimo trestnou lavici, sami jsme dostali dvě přesilovky a v takovém utkání, kdy se to tahá, je to o branku anebo je vyrovnaný stav, to musíme potrestat. Ve třetí třetině jsme byli zbytečně ustrašení a Třinec přidal pod kotlem. Vynutil si přesilovky a jejich provedení nebylo úplně na design, ale byla to střelba za střelbou a prosadili se. Prostřelili to a vedení si už pohlídali."

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 19. P. Vrána (D. Musil), 48. Gernát (Hrňa, M. Stránský) - 32. D. Krenželok (Šidlík). Rozhodčí: Jeřábek, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 5164.

Třinec: Kváča - Kundrátek, Gernát, M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš - Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák - Kofroň, Polanský, Adamský - Hladonik. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Vítkovice: M. Svoboda - Kvasnička, Šidlík, Bodák, Trška, D. Krenželok, Výtisk, Gregorc - Schleiss, O. Roman, Roberts Bukarts - P. Zdráhal, Š. Stránský, Lakatoš - Razgals, Mallet, Dej - Guman, Werbik, J. Baláž. Trenéři: Petr a Trnka.

Tabulka:

1. Sparta Praha 20 10 6 1 3 77:49 43 2. Třinec 22 13 1 2 6 78:53 43 3. Plzeň 18 11 0 3 4 65:49 36 4. Mladá Boleslav 19 9 3 1 6 55:42 34 5. Liberec 18 10 2 0 6 66:59 34 6. Karlovy Vary 20 10 1 1 8 71:53 33 7. Brno 20 9 2 2 7 58:60 33 8. Vítkovice 21 4 6 3 8 54:65 27 9. Hradec Králové 20 7 2 1 10 50:59 26 10. Kladno 19 6 2 3 8 53:69 25 11. Olomouc 19 5 2 3 9 37:56 22 12. Zlín 20 6 0 1 13 56:68 19 13. Litvínov 19 4 1 4 10 46:63 18 14. Pardubice 19 5 0 3 11 40:61 18