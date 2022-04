Třinec vstoupil do semifinále s Mladou Boleslaví vítězně, nulou se blýskl Kacetl

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté zdolali v úvodním semifinále play off extraligy Mladou Boleslav 3:0. Skóre otevřel Michal Kovařčík v čase 39:05, David Musil zvýšil ve 44. minutě a výhru zpečetil v závěru Miloš Roman. Domácí brankář Ondřej Kacetl vychytal druhou nulu v letošní vyřazovací části. Hosté hráli od poloviny utkání bez kapitána Martina Ševce, který byl vyloučen na pět minut a do konce zápasu za zákrok na Marka Daňa.

Třinec, který vyřadil Vítkovice v nejkratší možné době, hrál první zápas od 24. března a Mladá Boleslav působila v úvodní třetině aktivnějším dojmem. V největší šanci se Kacetl vytáhl proti teči i následné dorážce Stránského do odkryté branky.

Domácí dali gól po šestnácti sekundách hry prostřední třetiny, když Daňo tečoval nahození Marinčina od modré čáry. Rozhodčí ale ještě prověřili situaci u videa a branku neuznali, protože padla vysokou holí.

S Oceláři verdikt neotřásl a zůstal v tlaku po dvou vyloučeních Ševce. Hostující kapitán se nejdříve provinil držením a po návratu obdržel vyšší trest za hrubost na Daňa. Třinecký hráč se při přechodu do útočného pásma soustředil v pokleku na to, aby neudělal ofsajd, a těsně za modrou čárou narazil do Ševce. Daňo byl po zásahu otřesený, ale brzy se opět zapojil do zápasu.

Třinec měl v základní části nejefektivnější přesilové hry a využíval je s téměř třiceti procenty, ale tentokrát si v dlouhé početní výhodně nic moc nevytvořil. V největší šanci minul Daňo z dobré pozice branku. Zahrozila i Mladá Boleslav v oslabení, ale Kelemen po chybě Marinčina nepřelstil tváří v tvář Kacetla.

Středočeši ubránili pětiminutový trest i ve čtvrtfinále s Hradcem Králové a v dalším průběhu otočili zápas z 0:2, čímž nastartovali i obrat v sérii na 4:1. Tentokrát mohl opařit domácí Kousal, ale z úniku na Kacetla nevyzrál. A tak udeřil Třinec v čase 39:05: Dravecký získal u zadního hrazení puk pro Chmielewského a polský útočník přihrál zpoza branky Michalu Kovařčíkovi, který překonal Krošelje z levého kruhu střelou bez přípravy k bližší tyči.

Domácí se v poslední třetině neuchýlili k defenzivní taktice a po vzájemné potyčce Marcinka s Fořtem se při hře čtyři na čtyři trefil Musil. Sváteční střelec se prosadil precizní ranou z pravého kruhu pod břevno. Šance třineckých se začaly množit, Chmielewski ani Hrňa ale zblízka nezvýšili. V oslabení neuspěl proti Krošeljovi z úniku ani Marcinko. Později neuspěl ještě Vrána v přečíslení dva na jednoho.

Hosté se nevzdávali, ale do gólových šancí se nedostávali ani při hře bez gólmana. Po zakázaném uvolnění se vrátil Krošelj do branky a střelou švihem jej překonal Roman 39 sekund před koncem.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 40. M. Kovařčík (Chmielewski, Dravecký), 44. D. Musil (Martin Růžička, A. Nestrašil), 60. Miloš Roman (Daňo, P. Vrána). Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:2, navíc Ševc (Mladá Boleslav) 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Svačina - Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc (od 35. D. Moravec), Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Bičevskis, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Eberle - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, T. Knotek, A. Raška. Trenér: R. Rulík.