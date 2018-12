Davos - Český souboj se odehraje dnes na úvod Spenglerova poháru v Davosu. Třinec při své premiéře na 92. ročníku tradičního turnaje nastoupí od 15:10 proti hokejistům Magnitogorsku, na jejichž lavičce stojí hlavní kouč Josef Jandač s asistentem Jiřím Kalousem a v útoku nastupuje Michal Bulíř. Duel vysílá přímým přenosem program ČT Sport.

Oceláři se musejí obejít stejně jako v posledních dvou kolech extraligy před Vánoci bez hlavního kouče Václava Varadi, kterého čeká s českou reprezentační dvacítkou mistrovství světa v Kanadě.

Přitom bývalý útočník Varaďa, který za Davos hrál v sezoně 2006/07, byl hlavním iniciátorem startu Ocelářů. Sledovat vystoupení svého týmu bude ale jen na dálku, tým povedou asistenti Marek Zadina a Jiří Raszka.

"Rozhodně tam nejedeme na zimní dovolenou, popereme se o co nejlepší výsledek. Proti Magnitogorsku jsme už v Davosu hráli během letošní olympijské pauzy, ale teď to bude úplně jiný a daleko silnější tým. Bude to pro nás nová zkušenost, která ukáže, jak na tom momentálně opravdu jsme. Bude to velmi dobré měřítko kvality," řekl Zadina klubovému webu.

"Nebude to výlet, jedeme do práce. Turnaj vnímáme prestižně, ale nikdo nám snad neurve hlavu, pokud bychom neuspěli. Prakticky jeden zápas bude rozhodovat o tom, jestli to bude úspěch, nebo ne. Cestujeme tam s tím, že chceme vyhrát," uvedl kapitán Třince Lukáš Krajíček.

"Na úvod nás čeká Magnitogorsk, což je výborný tým. Mají zkušené kluky, kteří hráli v reprezentaci. Budeme muset hodně dobře bránit, když Šimon (brankář Hrubec) bude čapat, tak máme šanci na vítězství," doplnil Krajíček.

Třinec v extralize vyhrál 14 z posledních 15 zápasů a vede o osm bodů před druhým Libercem a třetím Hradcem Králové. V této sezoně hrál i Ligu mistrů, v které ale ve skupině s Tapparou Tampere, Storhamarem a Djurgaardenem skončil poslední a nepostoupil.

Magnitogorsk je čtvrtý ve Východní konferenci KHL a celkově šestý v soutěži. Po reprezentační pauze pro Channel One Cup čtyřikrát za sebou zvítězil, přestože hrál jen venku. Uspěl v Nižním Novgorodu (3:2), v Kazani (4:3 po samostatných nájezdech), v Nižněkamsku (4:2) i na ledě Slovanu Bratislava (4:1).

Další duel ve skupině Torriani odehrají Oceláři podle středečního výsledku buď ve čtvrtek, nebo v pátek opět od 15:10. V případě, že Metallurg zdolají, představí se proti finskému celku KalPa Kuopio po jednodenní pauze. Pokud prohrají, čeká je duel hned druhý den.

Vítěz skupiny postoupí přímo do nedělního semifinále, celky ze druhých a třetích míst se představí v sobotu ve čtvrtfinále. Ve skupině Cattini budou hrát domácí Davos, Kanada a Norimberk.