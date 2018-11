Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté porazili v repríze posledního extraligového finále mistrovskou Kometu Brno 4:3 v prodloužení. Domácí v zápase 19. kola třikrát skórovali v přesilových hrách, Erik Hrňa v 62. minutě v početní výhodě i rozhodl. Vítěznou premiéru v třinecké brance tak mohl oslavit Petr Kváča a i díky němu Třinec proti Brnu ukončil sérii pěti porážek.

"Jsme rádi, že jsme je porazili. Chtěli jsme do ligy vkročit tak, jak jsme končili a to se nám povedlo. Ale máme před sebou další těžké zápasy," řekl Hrňa po páté výhře Třince v řadě.

Třinec začal na domácí poměry spíše opatrně až rozvážně. Po vlažné úvodní desetiminutovce se chopila iniciativy Kometa, která si aktivním napadáním na domácích vynutila několik chyb. Tu první ještě ve 13. minutě po Muellerově střele zastavilo břevno, ale v 18. minutě už uhodilo. Tlak Komety zúročil Bartejs střelou pod horní tyčku a gólman Kváča v třinecké premiéře poprvé inkasoval.

Charakter zápasu ze startu druhé části úplně převrátila vyloučení. Domácí se po faulu Muellera usadili v útočném pásmu a Bukarts ve 22. minutě zužitkoval ideální Růžičkovu přihrávku. Vzápětí putoval na trestnou lavici Mallet a už po 33 vteřinách dal ve hře pět na čtyři vedoucí gól Růžička, který znovu ve spolupráci s Bukartsem pohotovou dorážkou z úhlu snadno trefil poodkrytou branku. Během 141 sekund Oceláři otočili skóre. "V první třetině jsme hledali nohy, nemohli jsme to rozjet a tahali jsme za kratší konec. Ale dva rychlé góly z přesilovek ve druhé třetině nás nakoply," podotkl třinecký trenér Václav Varaďa.

Třinec měl úvodní desetiminutovku druhé části pevně pod kontrolou a hosté se vinou vyloučení vůbec nedostali do hry. Po Hrňově ráně je od třetího gólu uchránila tyč. "Tam byla tři vyloučení v úvodní desetiminutovce, to nás dostalo dolů. Pak jsme to honili. Přesilovky to utkání rozhodly, oni si s nimi dnes dokázali poradit," řekl brněnský útočník Petr Holík.

Pak ale přesilovky vrátily půdu pod nohy i Kometě. Ciencialův faul po parádní kombinaci v 31. minutě zblízka potrestal Kašpar a v podstatě z první lepší pasáže mistra ve druhé části vyrovnal. Při další přesile mohl Kašpar poslat Brno opět do vedení, ale také Kváčovi pomohla tyčka.

Třinec přiblížil k výhře ve 47. minutě Doudera, který si popojel na levý kruh a zápěstím překonal Vejmelku. Ale podobně pět minut před koncem znovu vyrovnal Holík, který z tandemu se Zaťovičem mířil přesně pod břevno.

Soupeři v závěru netaktizovali a šli za vítězstvím. Nerozhodl však domácí Werek ani Dočekal na protější straně. Utkání tak opět vyřešila početní výhoda - vyloučení Zaťoviče využil při hře čtyři na tři Hrňa. "Rozhodly přesilovky, dali jsme z nich tři góly. To je super. Škoda, že jsme potom inkasovali ještě dvě branky. Přišlo mi, že byly zbytečné. Jsme rádi, že jsme to urvali alespoň v prodloužení," prohlásil Hrňa.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Chtěl bych týmu poděkovat za výkon. V první třetině jsme hledali nohy, nemohli jsme to rozjet a tahali jsme za kratší konec. Ale dva rychlé góly z přesilovek ve druhé třetině nás nakoply. I Kometa ale dnes hrála přesilovky dobře a povedlo se jí srovnat. Pak jsme šli ještě jednou do vedení, ale mrzí nás lacině inkasovaná branka po naší ztrátě kotouče na modré čáře. To by se stávat nemělo. V prodloužení jsme to zlomili na naši stranu. Možná jsme brali dva body trochu šťastně, podržel nás i Petr Kváča."

Kamil Pokorný (Brno): "Dovolím si tvrdit, že dvě třetiny při hře pět na pět jsme byli lepším celkem. Dostali jsme ale domácí do hry v úvodu druhé třetiny, kdy jsme jim nabídli tři přesilovky. Oni dvě proměnili a dostali se do zápasu. Nám se pak z přesilovky taky podařilo srovnat a v třetí třetině už to bylo vyrovnané. Domácí nám v úvodu dali gól, nám se povedlo srovnat, ale bohužel v prodloužení přišlo další vyloučení. A když Třinci nabídnete přesilovku čtyři na tři, je to složité bránit. Domácí tak získali bonusový bod."

HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 4:3 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Roberts Bukarts (M. Růžička, Hrňa), 24. M. Růžička (Roberts Bukarts, Marcinko), 47. M. Doudera (Marcinko), 62. Hrňa - 18. Bartejs (P. Holík, Mueller), 31. Kašpar (Zaťovič, P. Holík), 55. P. Holík (Zaťovič). Rozhodčí: Hradil, Kika - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:4. Využití: 3:1. Diváci: 5035.

Sestavy:

Třinec: Kváča - Roth, Krajíček, D. Musil, Galvinš, Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Hrňa - Svačina, Polanský, Adamský - Dravecký, Werek, Roberts Bukarts - O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Barinka, Štencel, Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Kašpar, L. Čermák, Kusko - Mallet, J. Hruška, Dočekal - Horký, R. Zohorna, Plášek. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.