Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 20. března 2019 v Třinci. První gól Třince. Zleva Jiří Polanský z Třince, Josef Hrabal a brankář Patrik Bartošák z Vítkovic a autor gólu Martin Adamský z Třince. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec - Hokejisté Třince vstoupili do čtvrtfinále play off extraligy domácím vítězstvím 3:2 nad Vítkovicemi. Druhý tým základní části byl po celé utkání výrazně lepší a hlavně díky dvěma trefám Martina Růžičky z přesilových her si připsal úvodní výhru v sérii. Ta bude pokračovat druhým utkáním na třineckém ledě ve čtvrtek od 17 hodin.

Třinečtí vtrhli do play off zhurta a po jedenáctidenním zápasovém půstu sršeli aktivitou a energií. Když v páté minutě Adamský, který se do sestavy vrátil po dvou měsících, z brankoviště doklepl za Bartošákova záda vyražený puk, největší tlak Ocelářů tím teprve odstartoval.

Domácí měli v prvním dějství výraznou převahu a spoustu šancí. Nebýt vítkovického gólmana, zápas mohli rozhodnout už v úvodu. Ondřej Kovařčík krátce po gólu neproměnil sólový nájezd, další možnosti nevyužili Musil a Svačina. Vedení 1:0 bylo i vzhledem ke střelecké převaze 19:6 pro hosty ještě milosrdné.

Obraz hry nedokázali Vítkovičtí vylepšit ani ve druhé třetině. Třinec pokračoval v souvislém náporu, který se tříštil o Bartošáka. Vránův jistý gól hosté ve 30. minutě odvrátili jen díky Mrázkovu faulu, ale v přesilovce brance neunikli: Růžička prudkým příklepem bez přípravy ze svého stanoviště na levém křídle zavěsil podruhé.

Vítkovice útočily sporadicky, ale s přispěním náhody zápas zdramatizovaly. Tyborovu ránu totiž Hrubec ve 33. minutě betonem vyrazil přímo do brusle spoluhráče Matyáše, který nechtě puk kopl do vlastní branky.

Domácím mohl dvougólový náskok záhy vrátit Marcinko, ale zblízka ani natřikrát Bartošáka nepřekonal. Třinec se uklidnil až v 49. minutě: Růžička znovu ukázal sílu a účinnost zakončení z voleje a dělovkou pod horní tyč za 21 sekund potrestal Poletínovo vyloučení.

Vítkovice dnes vytěžily z minima maximum a v 56. minutě ještě vývoj zamotaly Tyborovým druhým gólem. Bartošák pak udržel hostům naději při šancích Ciencialy a Wereka, ale v power play už Ostravané šanci na srovnání neměli.

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Adamský (Dravecký, Gernát), 30. Martin Růžička (Roth, Hrňa), 49. Martin Růžička (Hrňa) - 33. Tybor (O. Roman, D. Květoň), 56. Tybor (D. Květoň, Trška). Rozhodčí: Hodek, Lacina - Bryška, Tošenovjan. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Třinec: Hrubec - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, Matyáš, M. Doudera - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Marcinko, Werek - Dravecký, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Hrabal, J. Mrázek, Výtisk, D. Krenželok, Šidlík - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Schleiss, Poletín, Szturc - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.