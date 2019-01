Třinec - Hokejisté Třince zdolali v dohrávce 29. kola extraligy Karlovy Vary 4:3 v prodloužení, které ukončil v 63. minutě Tomáš Marcinko. Domácí se díky výhře osamostatnili v čele extraligové tabulky a před druhým Libercem a třetím Hradcem mají dva body náskok. Karlovy Vary naopak pošesté v řadě prohrály. Jednu smolnou sérii však přerušily, a sice proti Ocelářům zabodovaly po sérii sedmi porážek.

Karlovarští na závěr své moravskoslezské šňůry překvapili nejprve nasazením šestnáctiletého gólmana Bednáře a záhy málem i rychlým gólem. Flek prosvištěl už ve druhé minutě po levém křídle, až byl sám před Hrubcem, který ale bravurním zákrokem bekhendový blafák zlikvidoval.

Pak ale zabral i Třinec. Růžička kontroval ranou do tyče a v osmé minutě už mířil do černého v přesilové hře Polanský, který využil šťastný odraz od protihráče a zblízka zvedl puk pod břevno.

Kus štěstí ale přispěl také Energii. Třinecký Galvinš hrubkou v rozehrávce za vlastní brankou nabídl puk Kohoutovi, který vyjel před bránu a bekhendem trefil přesně horní růžek.

Misky vah na stranu favorita ale znovu vzápětí převážil Svačina, jenž zblízka usměrnil za Bednáře Adamského ránu od modré čáry.

Třinec i do začátku druhé části vstoupil lépe. Po Gernátově pokusu podruhé hosty zachránila branková konstrukce, ale na 3:1 zvýšil kuriózním "vlastním gólem" Rachůnek, který v přesilovce při signalizovaném trestu pro Třinec trefil zpětnou přihrávkou přes všechny čáry opuštěnou vlastní klec. Gól byl připsán Rothovi.

Po snadné brance na 3:1 ale domácí polevili a aktivně hrající soupeř se vrátil do hry v sérii čtyř přesilovek. Po výborně sehrané kombinaci Flek střelou o tyč snížil na 2:3 a hosté si vytvořili i další situace k vyrovnání, ale hlavně Balán z mezikruží Hrubce nepřekonal. Povedlo se to až v závěru druhé třetiny Stloukalovi, který zblízka doklepl puk do otevřené brány.

Favorit se nemohl dostat do svého tempa a Vary zkraje třetí třetiny hrozily, ale pak už převládla na obou stranách větší opatrnost. Prodloužení přesto v 58. minutě mohl odvrátit Chmielewski, ale Bednáře dorážkou neprostřelil a stejně záhy dopadl i Cienciala.

V prodloužení měl vítězný gól na holi Šenkeřík, ale tváří v tvář se proti Hrubcovi neprosadil, načež v 63. minutě z perfektně sehraného přečíslení zavěsil Marcinko.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Podle nás rozhodla už první třetina, kdy jsme byli celou dobu lepším týmem. Byli jsme hodně aktivní v útočném pásmu a vypracovali si spoustu šancí. Jenže jsme jich dost nedali a tušili jsme, že když soupeře nezlomíme dalšími góly, tak to bude s houževnatými Vary náročné, což se potvrdilo. Oni mají velmi bruslivý mančaft, rvou se o každý puk, nic nevypustí. Nám vzala hodně sil ta oslabení ve druhé části, tam se situace obrátila, soupeř měl tlak, neboť ho druhý gól nastartoval. Kluci, kteří hrají oslabení, byli přetížení, ti další, kteří oslabení nehrají, zase nebyli v tempu a to nás zásadně poznamenalo i do poslední třetiny. Vyhodilo nás to z role. Musím zmínit, že jsme ve čtyřech dnech odehráli tři zápasy, takže pochvala mužstvu, že to nevzdalo, pořád bojovalo a nakonec jsme rádi aspoň za ty dva bodíky."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Domácí měli lepší vstup do utkání, byli aktivnější a vytvářeli si šance. My jsme jen s maximální obětavostí dokázali ubránit. I tak si myslím, že jsme mohli třetinu uhrát lépe. Velká pochvala klukům, jak zvládli druhou třetinu, kdy jsme měli skvělý pohyb a dokázali dostat Třinec pod tlak, vytvořit si šance a donutit je k faulům. Tam jsme měli jít do vedení, pak bychom mohli pomýšlet i na větší počet bodů. Ale jsme rádi, že jsme dokázali v poslední části uhájit aspoň ten bod. Snad se od toho bodu odrazíme."

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 4:3 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Polanský (Roth, Roberts Bukarts), 16. Svačina (Adamský, Gernát), 27. Roth, 63. Marcinko (Roth) - 13. Kohout, 30. Flek (Gríger, T. Rachůnek), 38. Stloukal (Lapšanský, Roman Vlach). Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:2. Využití: 1:1. Diváci: 3151.

Třinec: Hrubec - Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera - Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts - M. Růžička, Cienciala, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Hladoník. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Karlovy Vary: Bednář - Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Šafář, Podlipnik, M. Rohan, Kovačevič - Gorčík, Balán, T. Rachůnek - Lapšanský, Roman Vlach, Stloukal - Kohout, Skuhravý, T. Mikúš - Flek, Gríger, Beránek. Trenéři: Pešout a Mariška.

1. Třinec 34 20 3 2 9 102:69 68 2. Liberec 34 19 3 3 9 117:87 66 3. Hradec Králové 35 17 6 3 9 101:82 66 4. Vítkovice 37 20 1 3 13 97:87 65 5. Brno 36 15 5 4 12 105:100 59 6. Plzeň 33 14 5 5 9 103:70 57 7. Mladá Boleslav 36 17 1 1 17 83:83 54 8. Olomouc 35 14 2 5 14 80:96 51 9. Sparta Praha 34 13 5 1 15 91:90 50 10. Litvínov 35 15 2 1 17 84:88 50 11. Zlín 35 13 2 4 16 96:102 47 12. Karlovy Vary 34 11 2 3 18 91:100 40 13. Chomutov 34 9 2 3 20 81:109 34 14. Pardubice 36 6 2 3 25 68:136 25