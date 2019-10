Třinec v druhém derby oplatil porážku Vítkovicím

Ostrava - Hokejisté Třince si připsali první venkovní vítězství v sezoně. Úřadující šampioni vyhráli v předehrávce 7. kola extraligy v moravskoslezském derby ve Vítkovicích 6:4, po dvou gólech vstřelili Vladimír Roth a Vladimír Dravecký. Tři asistence si ve druhém vystoupení v třineckém dresu připsal útočník Andrej Nestrašil.

Domácí do zápasu poprvé v sezoně postavili uzdraveného elitního centra Romana, v první části však tahali za kratší konec. Třinecké nastartoval Doudera, který se v sedmé minutě drze na ose hřiště vyhnul protihráči a švihem se trefil přesně nad Svobodovu lapačku.

Třinec pak těžil zejména z výborného pohybu, kterým si vytvářel převahu v útočném pásmu. Domácí byli nuceni se uchylovat k faulům, díky kterým Třinec prodlužoval svůj tlak v přesilových hrách. Druhou z nich zužitkoval v 17. minutě Roth ranou bez přípravy.

Když po 54 sekundách druhé části využil domácího zaváhání Dravecký třetím gólem, vypadalo to, že mistr bude mít vývoj pevně v rukou.

Jenže domácí v přesilovce pět na tři zásluhou Deje snížili na 1:3 a vzkřísili scénář prvního derby s nevídaným zvratem. Vítkovice pookřály, Werbik si v oslabení dokonce vynutil trestné střílení, které Bukarts proměnil v druhou branku. Nažhavení domácí mohli dokonce ve 40. minutě vyrovnat, ale Stránský z mezikruží Kváču nepřekvapil.

Hostům vrátil klid Roth, který ve 43. minutě z takřka totožného místa jako u prvního gólu v další přesilovce prostřelil Dolejše počtvrté. Už o dvě minuty později Michal Kovařčík z brejku zvýšil na 5:2, přesto byl závěr znovu infarktový. Černý rychlou střelou od modré čáry snížil a v 53. minutě se puk po Romanově ráně šťastně překulil přes Kváču za brankovou čáru.

Drama pak vygradovalo v závěru; Vítkovice odvolaly brankáře, ale do prázdné branky inkasovaly pošesté z hole Draveckého.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Byl to podobný zápas jako poslední domácí s Kometou. Asi nejstěžejnější věc bylo to, že jsme dělali fauly v zónách, ve kterých to nepotřebujete. Týmy jako Kometa a Třinec stráví osmdesát až devadesát procent času přesilovky v útočném pásmu a vy vypadnete z tempa. Tak kvalitní tým jako Třinec zbytečné fauly, které jsme dnes udělali, potrestá. Do kabiny míří ale obrovská pochvala za to, jak se hráči dvakrát dokázali vrátit do zápasu."

Václav Varaďa (Třinec): "Já bych chtěl klukům poděkovat za výkon. Musím říct, že v některých fázích zápasu jsme hráli velmi dobře a pomohli jsme si góly, když jsme to potřebovali. Byli jsme produktivní v přesilových hrách. Domácí to nevzdali a zdramatizovali utkání, nechtěli jsme ale dopustit minulý zápas. Závěr jsme si hlídali a výsledek jsme pojistili do prázdné branky. Důležité tři body proti týmu, který hraje velmi dobře v úvodu sezony."

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 32. Dej (Roberts Bukarts, O. Roman), 38. Roberts Bukarts z trestného střílení, 45. Černý (O. Roman), 53. O. Roman (Trška, Roberts Bukarts) - 7. M. Doudera (A. Nestrašil, M. Stránský), 17. Roth (M. Doudera, A. Nestrašil), 21. Dravecký (D. Musil, Marcinko), 43. Roth (M. Doudera, A. Nestrašil), 45. M. Kovařčík (O. Kovařčík, Hrehorčák), 59. Dravecký (Galvinš). Rozhodčí: Mrkva, R. Svoboda - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 6:3. Využití: 2:2. Diváci: 6306.

Vítkovice: M. Svoboda (25. Dolejš) - Šidlík, Trška, D. Krenželok, Výtisk, Kvasnička, Bodák, T. Černý - Schleiss, O. Roman, Roberts Bukarts - Lakatoš, Š. Stránský, Vopelka - Mallet, E. Němec, Dej - Guman, Werbik, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Třinec: Kváča - Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Krajíček, M. Doudera - A. Nestrašil, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařík, Hrehorčák - Chmielewski, Polanský, Adamský. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.