Třinec si poradil v LM s Aalborgem, Pardubice prohrály v Belfastu

Třinec - Hokejisté Třince porazili v závěrečném utkání základní skupiny Ligy mistrů dánský Aalborg 4:0 a postoupili v soutěži poprvé od sezony 2017/18 do play off. Pardubice, které již měly jistý postup, prohrály v Belfastu 2:3.

Na výhře Ocelářů se podílel gólem a dvěma přihrávkami Libor Hudáček, nejproduktivnější hráč týmu v soutěži. Nulu vychytal Ondřej Kacetl, který kryl 23 střel. Dynamo v Severním Irsku vedlo 2:0, ale domácí zápas otočili. Rozhodující dvě branky vstřelili v přesilové hře v rozmezí 43 sekund v 51. minutě.

Již v úterý si postup do listopadového osmifinále zajistili hráči Vítkovic, které čeká souboj s Lahti. Pardubice se utkají s dalším finským celkem Ilvesem Tampere a Třinec nastoupí proti švédskému týmu Skelleftea AIK. Všichni extraligoví zástupci by vyřazovací část měli začít doma.

Třinec, český mistr, prohrál v první polovině základní části všechny tři zápasy, ve druhé ale neztratil ani bod. Do hry o play off jej dostala vítězství v Lahti (3:1) a Stavangeru (4:2). K postupu mezi šestnáct nejlepších dnes stačila Třinci jakákoli výhra nad Aalborgem, který měl před duelem na kontě jen bod.

"V Lahti jsme měli nůž na krku a výhra nás svým způsobem nakopla," uvedl asistent trenéra Třince Vladimír Országh. Přiznal, že postup byl od začátku cílem. "Změnil se formát soutěže, zavedla se nová pravidla. Zejména to přesilovkové, kdy hrajete pořád v oslabení, přestože inkasujete, nás v prvním utkání trochu doběhlo a ztratili jsme proti Rapperswilu jasný zápas. Postupně jsme si ale zvykali a jsme rádi, že jdeme dál."

Oceláři naplňovali roli favorita od začátku. V sedmé minutě otevřel skóre Čacho tečí Jeřábkovy střely od modré čáry. Ještě v první třetině zvýšil Hudáček do odkryté branky po ideálním pasu Nestrašila. Ve 35. minutě zužitkoval Vrána trefou z mezikruží přesilovou hru a postup potvrdil ve třetí třetině v další početní výhodě Roman.

"Aalborg toho moc neměl, hrozil občas protiútoky nebo nenápadnými střelami. Bylo docela nezvyklé, že i když byli v pozicích mezi kruhy a já čekal, že už vystřelí, tak ještě hledali někoho dalšího. O to to bylo horší," uvedl Kacetl. "Jsem rád, že jsme je nepustili do nějakého nájezdu nebo něčeho takového a že jsme výborně bránili až do konce. K ničemu jsme je nepouštěli, naopak jsme hráli pořád u nich v pásmu. Takticky výborný zápas," doplnil.

Oceláři při své osmé účasti v Lize mistrů postoupili potřetí do play off, ve kterém se v lednu 2018 dostali až do semifinále. V posledních čtyřech startech vypadli v základní skupině, ale sezonu pokaždé zakončili titulem. "Je fajn, že jsme to zlomili. Věřím, že se nám bude dařit i dál," řekl Kacetl.

Pardubice nastoupily v závěrečném utkání základní části bez řady hráčů základního kádru. Mimo sestavu zůstali brankář Will, obránci Čerešňák a Musil nebo útočníci Sedlák, Hyka a Radil. Šanci naopak dostali hráči prvoligového béčka nebo junioři.

Dynamo začalo aktivněji a v 9. minutě otevřel skóre Martin Kaut, který si ve druhé formaci zahrál se svým bratrem Tomášem. O čtyři minuty později zvýšil vedení pardubického týmu obránce Kolář, jenž se trefil od modré čáry.

Belfast snížil za 33 vteřin, když Long přes clonící hráče prostřelil brankáře Kloučka. Domácí pak navíc hráli první přesilovku, ale Východočeši se ubránili.

V úvodu druhé třetiny vystihl Mandát přihrávku domácích, ale střílel mimo branku. Hosté pak museli být pozorní, protože Belfast měl v prostřední třetině více střeleckých pokusů. Ve 37. minutě se sám před Kloučkem objevil Nazarian, jenže vyrovnat nedokázal.

Ve třetí třetině hrálo Dynamo v dalším oslabení. Klouček nejprve zlikvidoval několik šancí domácích, v 51. minutě ale dvakrát inkasoval. V rychlém sledu jej překonali Printz a Lake. Pardubičtí měli šanci na vyrovnání, se zakončením Košťálka si brankář Beskorowany poradil. Skórovat už se Dynamu nepodařilo ani při power play.

Oceláři Třinec - Aalborg Pirates 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Čacho (J. Jeřábek, Dravecký), 15. L. Hudáček (Nestrašil, Nedomlel),35. P. Vrána (L. Hudáček, Kurovský), 53. M. Roman (L. Hudáček, P. Vrána). Rozhodčí: Hribik, Šindel - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 3068.

Sestava Třince: Kacetl - Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Polášek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Walega, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, P. Vrána, M. Roman - Kurovský, Čacho, Dravecký - Sikora. Trenér: Moták.

Belfast Giants - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Long (McLeod), 51. Printz (Nazarian, Cooper), 51. Lake (Long) - 9. M. Kaut (Košťálek, Pavlata), 13. J. Kolář (M. Kaut). Rozhodčí: Soos, Sewell - Kisil, Rodger. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 4620.

Sestava Pardubic: Klouček - Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Bučko, J. Kolář, Chabada - Herčík, T. Zohorna, R. Kousal - Pavlata, T. Kaut, M. Kaut - T. Zeman, Cienciala, Říčka - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Varaďa.

Tabulka:

1. Växjö 6 4 2 0 0 28:12 16 2. Mannheim 6 5 0 1 0 21:9 16 3. Lukko Rauma 6 5 0 0 1 21:14 15 4. Färjestad 6 4 1 0 1 27:12 14 5. Skelleftea 6 4 0 0 2 18:11 12 6. Ilves Tampere 6 3 1 1 1 22:18 12 7. Ženeva 6 3 1 0 2 25:14 11 8. Pelicans Lahti 6 3 1 0 2 23:15 11 9. Vítkovice 6 2 2 1 1 19:14 11 10. Mnichov 6 3 0 1 2 22:16 10 11. Pardubice 6 3 0 1 2 20:14 10 12. Třinec 6 3 0 1 2 21:17 10 13. Biel 6 3 0 1 2 20:18 10 14. Rapperswil 6 2 1 1 2 21:22 9 15. Innsbruck 6 3 0 0 3 18:26 9 16. Ingolstadt 6 3 0 0 3 13:22 9 17. Belfast 6 2 1 0 3 10:13 8 18. Tappara Tampere 6 1 2 0 3 18:17 7 19. Rouen 6 2 0 0 4 16:26 6 20. Salcburk 6 1 0 1 4 9:17 4 21. Stavanger 6 1 0 1 4 14:25 4 22. Bolzano 6 0 0 1 5 7:26 1 23. Aalborg 6 0 0 1 5 8:30 1 24. Košice 6 0 0 0 6 9:22 0