Praha - Ve zcela opačném rozpoložení půjdou do čtvrteční předehrávky 23. extraligového kola hokejisté Třince a Pardubic. Oceláři bodovali jedenáctkrát po sobě, posledních osm utkání vyhráli a jsou v čele soutěže. Dynamo ztratilo šest zápasů v řadě a na 13. místě má k dobru jen čtyři body na poslední Chomutov, jenž ale odehrál o duel méně.

Třinec jde také proto do čtvrtečního utkání v pozici jasného favorita. I první vzájemný duel sezony doma nad Východočechy vyhrál jednoznačně 6:1 a celkově v domácím prostředí proti Pardubicím z posledních deseti zápasů zvítězil devětkrát.

"Samozřejmě chceme pokračovat v momentální výkonnosti a sérii. Věřím, že k tomu přistoupíme úplně stejně zodpovědně jako v minulých kolech, žádný zápas se v extralize nedá podcenit," řekl trenér Ocelářů Václav Varaďa, který má až na dlouhodobě zraněného Michala Kovařčíka k dispozici kompletní kádr.

Pardubičtí se trápí, ale na led favorita nemíří dopředu odevzdaní. "Třinec má v současnosti ohromnou formu. Bude to pro nás velký test. Na každé utkání se díváme tak, že do něj jdeme s cílem uspět. Výsledkově se nám nedaří, stojí před námi nový zápas, my se němu stavíme čelem, abychom odevzdali maximum a uspěli," uvedl kouč Východočechů Břetislav Kopřiva.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 23. kola extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (1.) - HC Dynamo Pardubice (13.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 6:1. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Krajíček 20 zápasů/16 bodů (5 branek + 11 asistencí) - Rostislav Marosz 22/14 (9+5). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 1,83 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,13 procenta a třikrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,09 a 92,31, Petr Kváča 2,90 a 90,00 - Ondřej Kacetl 3,40, 89,37 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,52 a 88,37. Zajímavosti: - Oceláři porazili Pardubice doma pětkrát za sebou. Čtyřikrát z toho to bylo v březnové úspěšné čtvrtfinálové sérii, kterou Třinec díky tomu vyhrál 4:3 na zápasy. Dynamo naposledy uspělo v Třinci 2. března, kdy zvítězilo 6:2. - Třinec vyhrál osmkrát za sebou a ztratil v této sérii jediný bod. - Pardubice prohrály šestkrát za sebou a získaly při tom jen dva body.