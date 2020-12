Třinec se po dvou porážkách pokusí zabrat v ocelářském derby

Praha - V sobotu na druhý svátek vánoční bude 29. kolem pokračovat hokejová extraliga. Vedoucí Třinec čeká prestižní souboj na ledě Vítkovic. V druhém ocelářském derby sezony může zvýšit náskok před druhou Spartou, která si zápas v Karlových Varech předehrála už ve středu. Pardubičtí hokejisté budou usilovat o prodloužení vítězné série, která čítá již pět utkání, v Olomouci. Na programu je šest zápasů.

Vítkovičtí mají svému sokovi co vracet, neboť se z jeho ledu vraceli v polovině prosince s výpraskem 0:6. Povzbuzením pro tým kouče Miloše Holaně musela být krátce před Vánocemi cenná výhra 3:2 v prodloužení v aréně Hradce Králové. Šlo teprve o druhý úspěch mužstva za posledních 11 utkání. Sobotnímu duelu dodává náboj také výročí 90 let od historicky prvního zápasu obou celků. Vítkovice a Třinec se poprvé utkaly 26. prosince 1930.

Třinec se dostal do pozice, v níž dosud od začátku sezony nebyl - prohrál dvakrát za sebou. Oba zápasy hrál přitom v domácím prostředí a vytěžil z nich jediný bod. Tým kouče Václava Varadi může zase odskočit Spartě, na niž má k dobru čtyři body a tři zápasy. Pražané ve středu zkolabovali na západě Čech, kde se museli spokojit s bodem, přestože zkraje třetí třetiny vedli už 4:0.

"Musíme si dát hlavy dohromady, oddechnout si. Myslím si, že až se po přestávce vrátíme, tak se zase dostaneme do toho, že se nám bude dařit, bude se lepit puk na hokejky a bude nám to tam padat," věřil třinecký obránce Martin Gernát.

Dvanáctá Olomouc má na osmé Pardubice šestibodovou ztrátu. Dosud jediný přemožitel Třince v základní hrací době se v poslední době trápil a koncovkou - za předchozí tři zápasy vstřelili Hanáci pouhé dva góly. "Snad co nejdříve prolomíme tu střeleckou mizérii a bude to lepší. Potřebujeme mít lepší koncovku, větší klid na holi a lépe naložit s našimi šancemi. Máme na čem pracovat. Doma se nám moc nedaří, tak to chceme zlomit," uvedl pro klubový web útočník Vilém Burian.

Hráči Dynama prožívají výsledkově nejlepší období sezony. Za posledních pět utkání ztratili Východočeši jediný bod. "Naše aktuální síla tkví ve vyrovnanosti našich formací. Nejsme tolik zranění, útočníci byli více přetížení a logicky jim chyběl takový drajv," řekl obránce obránce Juraj Mikuš. Po vzájemné dohodě skončil v týmu útočník Claireaux a záhy posílil Mladou Boleslav.

Plzeň už čtyřikrát za sebou prohrála, z toho poslední tři zápasy Škoda nebodovala. "Sráží nás takové - troufám si říct - dost nešťastné góly. Třeba po tečích... Ale to je všechno se vším. Táhneme sérii porážek a ani přesilovky nejsou takové. Když jsme měli fazónu a vyhrávali, tak jsme si právě v oslabeních soupeře pomáhali. Nedokážu si vysvětlit, proč to předtím šlo a nyní ne," přemítal brankář Dominik Frodl.

Mladoboleslavští vyskočili už na třetí místo, na druhou Spartu ztrácejí pět bodů, ale mají zároveň dvě utkání k dobru. Drží se však spíše při zemi. "Pohled na tabulku je zrádný a říkáme to pořád i hráčům. Rozhodují maličkosti. Nepadá se, takže mužstva, co jsou dole a mají méně bodů, nemají co ztratit. Vždy je důležité, jak jsme my připravení," uvedl na klubovém webu kouč Radim Rulík. Tým se musí obejít bez zraněného útočníka Adama Zbořila. "Má podvrtnutý kotník, zatím nelze říct, kdy by mohl být k dispozici," přiblížil Rulík.

Po pěti vystoupeních bez bodového zisku se výrazně zlepšili hokejisté Liberce a vyhráli čtyři z minulých pěti utkání. V sobotu se pod Ještědem představí Litvínov, jehož hráči mohli slavit výhru jen po jediném utkání z předchozích čtyř, ale v posledních třech bodovali. V týmu již není obránce Lukáš Doudera, s nímž se vedení klubu dohodlo na ukončení kontraktu.

Cestu vzhůru tabulkou se snaží objevit Brno. Kometa je až devátá, ale poprvé v sezoně bodovala třikrát po sobě, z toho dva zápasy Jihomoravané vyhráli. Nyní přivítají nováčka z Českých Budějovic. Jihočeši ztrácejí z posledního místa už deset bodů, ve třech posledních duelech nebodovali a inkasovali v nich 12 branek.

Zlín se pokusí vylepšit svou pozici v klání proti Hradci Králové. Berani jsou sice až třináctí, ale na devátou Kometu mají pouze tříbodové manko. Tým Mountfieldu poslední dvě utkání prohrál, přestože v nich měl výhodu domácího prostředí.