Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinec podlehl v 11. kole hokejové extraligy na svém ledě Plzni 2:3. Hosté vedli zásluhou branek obránců Petera Čerešňáka a Jakuba Kindla po dvou třetinách o dva góly. Utkání, které sledoval z tribuny Jaromír Jágr, zdramatizoval kapitán Ocelářů Lukáš Krajíček. Ondřej Kratěna ale v přesilové hře, které byly v zápasové rozdílové, zvýšil na 3:1. Domácí se ještě prosadili v power play tečí Vladimíra Svačiny v čase 59:15, vyrovnat již ale nestihli.

Za Třinec nastoupil poprvé v sezoně Martin Růžička, který se zařadil na pravé křídlo druhého útoku. Vyhlášený kanonýr dostával ihned hodně prostoru i v přesilových hrách, které ale Ocelářům v zápase vůbec nešly. Promarnili jich osm. Naopak Plzeň z první početní výhody udeřila, když obránce Čerešňák propálil od modré čáry vše, co mu stalo v cestě.

Oceláři v úvodní části zahrozili dvakrát po akcích agilního Gernáta, ale v prvním případě mu chtěl Marcinko vrátit v přečíslení dva na jednoho puk a prováhal správný okamžik. Při druhé gólové příležitosti se ocitl třinecký bek sám před Milčakovem, ale nenašel mezírku betony plzeňského gólmana.

Prostřední třetinu odstartovali domácí hráči náporem, vytvořili si několik šancí, ale srážela je koncovka i neefektivní přesilové hry. Hosté byli dokonce v jednu chvíli v oslabení nebezpečnější - Kratěna v přečíslení neobstřelil Hrňu, Nedorost nedotáhl sólový únik a následnou dorážku Kodýtka skvěle chytil Hrubec. Plzeň přeci jen druhý gól vstřelila, když se dvanáct sekund před druhou sirénou prosadil Jakub Kindl střelou od modré čáry po vyhraném vhazování.

Stejným způsobem Třinec snížil v úvodu třetího dějství trefou Krajíčka. V honbě za vyrovnáním, ale rostly šance na straně hostů. Gulaš nezakončil pod tlakem Adámka ideálně nájezd, po průniku Kracíka neuspěl Vráblík a Hrubec poté vychytal i Němce. Třetí gól přesto Plzeň přidala. Sice nevyužila 69 sekund dlouhou výhodu pět na tři, i když soupeře svírala, ale v dohrávané klasické přesilovce se trefil z mezikruží Kratěna.

Oceláři se nevzdávali. Trenér Varaďa, který míchal se složením útočných řad, sáhl ke hře bez brankáře sto sekund před koncem, a vyplatilo se. Adamského střelu úspěšně tečoval Svačina. Ve zbytku čase se domácí ještě znovu usadili v útočném pásmu, ale Plzeň odolala.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Z naší strany nebylo utkání povedené. Rozhodly přesilovky. Měli jsme jich hodně, nevyužili jsme žádnou a paradoxně jsme je odehráli úplně hrozně. Hráči je řešili tak, jak je v životě neřešili. Tím pádem jsme se dostávali pod tlak, a svazovalo nás to."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Atraktivní utkání, hrálo se nahoru dolů. Podali jsme srdnatý, soustředěný výkon po celých šedesát minut. Hráči byli v hlavách správně nastavení a ukázali jsme, že jsme sem jeli vyhrát a ne to jen zkusit. Je to krásný pocit, když se v zápase povede zúročit celou přípravu, kterou jsme na Třinec měli, a získáte za to tři cenné body. Hráčů patří velký dík."

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 42. Krajíček (Werek, Gernát), 60. Svačina (Adamský) - 17. Čerešňák (Kratěna, Nedorost), 40. J. Kindl (Nedorost), 50. Kratěna (Gulaš, D. Kindl). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:8. Využití: 0:2. Diváci: 4349.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Adámek, M. Doudera - Martynek, Marcinko, Roberts Bukarts - M. Růžička, Werek, Chmielewski - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Hrňa. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Plzeň: Milčakov - Jones, J. Kindl, Čerešňák, Kvasnička, Kaňák, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Nedorost, Stach - Kratěna, Preisinger, Kantner - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.