Třinec s Plzní zaspal úvod, ale vytvořil klubový rekord

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté vítězstvím 3:1 nad Plzní vytvořili nový klubový rekord - extraligovou sezonu poprvé odstartovali devíti výhrami. Šlágr kola proti vedoucímu týmu ale nezačali dobře, už po 24 sekundách prohrávali. Nakonec však Oceláři vyhráli 3:1.

Střelce jediné plzeňské branky Filipa Suchého už jen marně dobrusloval Martin Růžička. "Ideální začátek to nebyl, situaci jsme lehce podcenili. Máme ale zkušený mančaft, kluci ví, jak otáčet zápasy. Zůstali jsme pozitivní a věřili jsme, že výsledek obrátíme. Šlapali jsme dál a nakonec se to povedlo," uvedl Růžička.

Nejlepší střelec klubové historie Ocelářů v utkání neskóroval, ale upozornil na sebe neobvykle hrou do těla a poslal ještě v první třetině k ledu právě autora jediného plzeňského gólu. "Moje hra to samozřejmě není. Chtěli jsme ale uspět a pro úspěch se musí člověk i trochu obětovat. Vyplynulo to ze hry, že jsem se jednou opřel do protihráče. Jsem rád, že to tým nabudilo," komentoval srážku.

Třinec ještě v úvodní třetině otočil skóre trefami Arona Chmielewského a Lukáše Jaška. V závěru druhé části mohl zvýšit i Růžička. Domácí kanonýr si stáhl na hranici brankoviště rukavicí puk na led a měl před sebou prázdnou branku. Dominik Pavlát, který chytal za Plzeň poprvé v extralize, ale skokem z jedné strany na druhou zabránil jistému gólu.

"Byl tam rychleji, než jsem čekal. Kdybych to byl věděl, jen to dloubnu pod víko," kroutil hlavou Růžička. "Překvapilo nás, že dostal přednost. Chytal ale výborně. Klobouk dolů před ním," dodal na adresu čerstvě jedenadvacetiletého brankáře.

Zahozená šance ho nemusela mrzet, Třinec si udržel neporazitelnost. "Samozřejmě tu šňůru vnímáme. Od začátku sezony jsme na takové notě, že jdeme do zápasu, že chceme uspět. Je to cítit v kabině, na ledě. Každý chce přiložit ruku k dílu a chce, aby pro nás zápas dobře dopadl," řekl Růžička o sérii, během níž tým ztratil jen bod. "Když se vyhrává, člověk se cítí lépe. Je tam ale i tlak. Každý nás chce poprvé porazit a zápasy tak mají kvalitu. Jen nás to může posunout dopředu," dodal.

Zápas byl i měřením sil týmů s velkou formou. Třinec měl před utkáním na kontě osm výher, Plzeň devět. "Potkaly se dva týmy, kterým to lepí, vyhrávají a na ledě to bylo vidět. Zápas měl i pěkné tempo a byl trochu ostřejší. Užili jsme si to," uzavřel Růžička.