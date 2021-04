Třinec s Libercem si zopakují boj o extraligové zlato

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Reprízu posledního boje o titul v hokejové extralize nabídne finálová série mezi Třincem a Libercem, která odstartuje v neděli pod Javorovým vrchem. Oba finalisté si postup zajistili až ve čtvrtek v posledním možném utkání, Oceláři půjdou do bitvy v roli obhájců zlata z roku 2019, kdy vyhráli sérii 4:2. V pondělí se na třineckém ledě odehraje i druhý finálový zápas.

Oceláři postoupili potřetí za sebou do finále a mají šanci na zisk třetího titulu. Extraligu vyhráli v letech 2011 a 2019. "Samozřejmě, že jsem sledoval i druhou sérii. S trenérem Liberce Patrikem Augustou mám velmi dobrý vztah, působili jsme spolu u reprezentační osmnáctky. Liberec hraje velmi dobře a myslím si, že týmy, které postoupily do finále, to hrozně chtěly. A udělaly všechno pro to, aby tam byly," řekl trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Obě mužstva jsou podle jeho slov připravena udělat maximum pro zisk Masarykova poháru. "Určitě se všichni vydají ze všeho a budou bojovat o zlatou medaili, kterou ale může mít jen jeden. Druhý to prostě nedá. Bude to těžký soupeř, který ne nadarmo postoupil přes Spartu. Zasloužil si to," uvedl čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Třinec bude opět hodně spoléhat na elitní formaci a střelce Martina Růžičku, který je s osmi góly v play off nejlepší. "Je to ohromně těžký soupeř. Už iks let hraje tady v Česku na špici. V play off jsou skoro většinou ve finále, takže nás čeká velice těžký soupeř. Bude to opět šichta," řekl Růžička.

Bílí Tygři si zahrají sérii o titul počtvrté z posledních pěti dohraných sezon. Poslední krok ale udělali pouze jednou, v roce 2016 porazili letošního semifinálového soka Spartu 4:2 na zápasy a oslavili první mistrovský titul v klubové historii. Liberečtí v semifinále museli až do sedmého zápasu i přesto, že nad Pražany vedli už 3:0 v sérii a čtvrtý zápas hráli doma.

"Hráčům patří obrovský respekt a díky za to, jak to nakonec zvládli. Teď se co nejlépe nachystáme na neděli," prohlásil trenér Patrik Augusta.

Postup si hráči ve čtvrtečním večeru v O2 areně náležitě vychutnali, ale zároveň dali jasně najevo hlad po titulu. "Není to na žádné velké slavení, protože v neděli je další zápas a my se na něj dobře připravíme. Jsme v zápasovém tempu, máme tři dny na to se dát trochu dohromady. Oba týmy do toho půjdou úplně stejně," řekl kapitán Petr Jelínek.

V podobném duchu hovořil i gólman Petr Kváča. "Musíte porazit každého, pokud chcete vyhrát. I když to asi není rozhodující, bude fér, že oba týmy na tom budou s odpočinkem před finále stejně. Sezona nekončí, jedeme dál," řekl Kváča.

Kurzovým favoritem jsou podle sázkových kanceláří Třinečtí (1,52:1), kurz na triumf Liberce se pohybuje kolem hodnoty 2,55:1.

Statistické údaje před finále Generali Česká pojišťovna play off hokejové Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (po základní části 2.) - Bílí Tygři Liberec (4.). Začátky: neděle 18:00 (ČT sport a O2 TV Sport), pondělí 17:00 (ČT sport a O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 3:1, 6:4, 0:2, 4:0 (nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 1+4 - Michal Bulíř, Dávid Gríger, Mislav Rosandič všichni 1+1). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 13 zápasů - 5 výher - 3 výhry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 2 prohry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 3 prohry - skóre 33:28. Nejproduktivnější hráči v play off: Martin Růžička 11 zápasů/11 bodů (8 branek + 3 asistence) - Michal Birner 11/12 (3+9). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 52/63 (19+44) - Michal Birner 50/45 (14+31). Statistiky brankářů v play off: Ondřej Kacetl průměr 1,18 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 95,59 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto - Petr Kváča 1,67, 92,70 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Jakub Štěpánek 2,31, 90,54 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,45 a 88,76 - Petr Kváča 2,07, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,15, 91,08 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - V play off se Třinec s Libercem utkají potřetí a zopakují si finálový souboj z roku 2019. Oceláři v něm uspěli 4:2 na zápasy a získali druhý titul po triumfu v roce 2011. Předtím se oba celky potkaly ve čtvrtfinále v roce 2007 a Liberec vyhrál 4:3 na zápasy. Liberec dosud triumfoval v extralize jen v roce 2016. - Třinec postoupil do finále přes Kometu Brno (4:0 na zápasy) a přes Mladou Boleslav (4:3). Liberec vyřadil Hradec Králové (4:0) a vítěze základní části Spartu (4:3). - Oceláři jsou ve finále pošesté a útočí na třetí triumf po titulech v letech 2011 a 2019. V letech 2008, 2015 a 2018 získali stříbro. Jejich medailovou sbírku doplňuje ještě bronz z roku 1999. - Liberec je ve finále počtvrté a dosud dosáhl na zlato jen v roce 2016. Druhý skončil v letech 2017 a 2019. Má i dva bronzy z let 2005 a 2007. - Třinec doma vyhrál pět z posledních šesti zápasů, Liberec venku prohrál jediný z uplynulých sedmi duelů. - Třinec vyhrál pět z posledních šesti vzájemných duelů. - Kapitán Třince Petr Vrána může v pondělním druhém finále nastoupit ke 400. utkání v extralize, liberecký bek Ronald Knot by mohl ve stejný den sehrát 300. duel v domácí nejvyšší soutěži. - Liberec se v případě zisku titulu kvalifikuje do Ligy mistrů. V opačném případě tam doplní vítěze základní části Spartu a druhý Třinec třetí Mladá Boleslav. - Oba tituly s Oceláři v letech 2011 i 2019 získali ze současného kádru útočníci Erik Hrňa a Martin Růžička. Předloni byli u triumfu také obránci Marian Adámek, Milan Doudera, Martin Gernát a David Musil a útočníci Aron Chmielewski, Vladimír Dravecký, David Kofroň, Michal Kovařčík, Ondřej Kovařčík, Tomáš Marcinko, Rostislav Martynek, Jonáš Peterek a Petr Vrána. - Kouč Václav Varaďa získal s Oceláři v roce 2011 titul jako hráč a o osm let později jako trenér. Je také mistrem světa z let 2000 a 2005, získal v roce 1996 Calder Cup s Rochesterem a v roce 2007 titul ve Švýcarsku s Davosem. Jeho asistent Marek Zadina, také bývalý útočník, se potkal s koučem Patrikem Augustou v mistrovském v kádru Jihlavy v roce 1991 a byl jako asistent u titulu Ocelářů před dvěma roky. - Útočník Martin Růžička, mistr světa z roku 2010, byl v roce 2006 i v mistrovském kádru Sparty. Útočník Rostislav Martynek z Třince získal v roce 2015 titul s Litvínovem. - Brankář Jakub Štěpánek je mistrem světa z roku 2010 a v roce 2016 získal švýcarský titul s Bernem. Polský útočník Aron Chmielewski slavil triumf v roce 2013 v Polsku s Krakovem, slovenský forvard Vladimír Dravecký má zlato z rodné země z let 2010 a 2011 s Košicemi a jeho krajan Tomáš Marcinko slavil se stejným klubem v roce 2014. - Útočník Matěj Stránský dosáhl v roce 2014 v nižší zámořské AHL na Calder Cup s Texasem. Slovenský bek Martin Gernát vyhrál v roce 2012 zámořskou juniorskou WHL s týmem Edmonton Oil Kings. Slovenský útočník Patrik Hrehorčák získal v roce 2019 Memorial Cup a vyhrál i QMJHL s celkem Rouyn-Noranda Huskies. - V kádru Liberce je devět hráčů, kteří slavili titul v roce 2016 - obránci Lukáš Derner, Tomáš Havlín a Ondřej Vitásek a útočníci Michal Birner, Michal Bulíř, Adam Dlouhý, Petr Jelínek, Daniel Špaček a Jaroslav Vlach. - V jiných zahraničních soutěžích triumfovali tři liberečtí hráči - v roce 2017 slovenský obránce Mislav Rosadič s Banskou Bystricí, v roce 2010 Birner ve Finsku s TPS Turku a další útočník Tomáš Filippi v roce 2016 v KHL získal Gagarinův pohár s Magnitogorskem. - Trenér Liberce Patrik Augusta získal jako hráč tituly v roce 1991 ve federální lize s Jihlavou a v roce 2003 v Německu s Krefeldem. - Ve finále se odehraje souboj bratří Musilů, synů mistra světa z roku 1985 Františka Musila a vnuků legendy Jaroslava Holíka. Osmadvacetiletý obránce David hájí barvy Ocelářů, o čtyři roky mladší útočník Adam působí v týmu Bílých Tygrů. - Třinecký obránce Jan Jaroměřský působil v Liberci v dorostu a juniorce v letech 2004 až 2007. - Liberecký gólman Petr Kváča působil v Třinci v minulé sezoně a v ročníku 2018/19 za Oceláře odchytal dva duely na střídavé starty z prvoligového Motoru České Budějovice.