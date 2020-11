Třinec s Libercem brzy prohrával 0:2, ale opět doma vyhrál

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté porazili v 21. kole extraligy na svém ledě Liberec 6:4 a zvítězili i v šestém domácím zápase sezony. Oceláři prohrávali v osmé minutě 0:2, ale na začátku druhé třetiny už vedli 3:2. Polovinu branek obou týmů vstřelili obránci, vítěznou si připsal Jan Jaroměřský. Jednou skóroval v dresu vítězů Matěj Stránský, který má na kontě 13 gólů z dvanácti zápasů.

Oceláři poprvé porušili pravidelné střídání gólmanů po jednom utkání a v brance nechali Štěpánka, který minule vychytal čisté konto. Na druhé straně se objevil po roce a půl v extraligovém utkání mezi třemi tyčemi Pavelka a dlouho byl zcela bez práce. Ještě si nepřipsal ani zásah a Liberec už vedl 2:0.

Skóre otevřel Rosandič, jehož střelu usměrnil mimo Štěpánkův dosah Jaroměřský. I druhý gól si dali domácí sami. Filippi hledal v přesilové hře před brankou Grígera, ale přihrávku srazil Musil mezi Štěpánkovy betony.

S Oceláři mohlo být ještě hůř. Po konci početní výhody zapomněli na Filippiho, který naskočil z trestné lavice rovnou do úniku, ale vyprášil jen Štěpánkův beton a z dorážky přestřelil. V další velké šanci neuspěl Bulíř.

Ocelářům, kteří poprvé vystřelili až v deváté minutě, ale vyšel závěr třetiny. Chmielewski zblízka snížil, v dalším tlaku trefil Růžička tyč. Domácí ale stihli ještě před odchodem do kabin po efektní kombinaci vyrovnat. Po několika přihrávkách na jeden dotek střílel do prázdné branky Adámek v čase 19:46.

I nástup do prostřední části patřil Třinci. Vrána dostal puk do jízdy, prohnal se kolem obránců a forhendovou kličkou mezi betony otočil na 3:2. Celou situaci ještě prověřil videorozhodčí a našel záběr, na kterém Pavelka vykopl puk levou nohou už za brankovou čarou.

Liberec vyrovnal ve 33. minutě. Rosandič upoutal pozornost několika protihráčů a uvolnil osamoceného Lence, který se z mezikruží nemýlil. Domácí strhli vedení na svou stranu v přesilové hře. Hrňovu střelu dorazil ze vzduchu na hranici brankoviště Stránský.

Třinec odskočil v úvodu poslední třetiny na rozdíl dvou gólů trefou Jaroměřského od modré čáry a vcelku bez problémů si dlouho hlídal náskok. Ubránil i tři oslabení, přesto hosté z nenápadné akce v 58. minutě snížili. Prosadil se Knot od modré čáry.

Liberec se už dvě a půl minuty před koncem odhodlal ke hře bez brankáře, ale Doudera brzy přidal šestý gól. Skórovat poté ještě mohl i domácí Zadina, který v den zápasu slavil 21 let, ale trefil tyč. Oceláři porazili Liberec i podruhé v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání :

Marek Zadina (Třinec): "Věděli jsme, že to bude kvalitní zápas, přijel výborný soupeř, a to se potvrdilo. Z naší i liberecké strany se hrálo živelné utkání, bylo to nahoru dolů. Udělali jsme ale také spoustu chyb, a to včetně těch systémových. Z toho se musíme poučit a do příštího zápasu se v tomto ohledu zlepšit."

Patrik Augusta (Liberec): "Výborně jsme začali a měli jsme ještě minimálně dvě šance na zvýšení na 3:0, které jsme bohužel neproměnili. Soupeř je velice kvalitní, speciálně do útoku. Dostal se zpátky do zápasu v první třetině a ještě se pak domácím povedl vstup do druhé. Myslím si, že jsme s nimi drželi krok, ale nepomohli jsme si v našich přesilovkách, což utkání rozhodlo."

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. Chmielewski (F. Zadina, Marcinko), 20. M. Adámek (Miloš Roman, O. Kovařčík), 22. P. Vrána (F. Zadina, D. Musil), 36. M. Stránský (Hrňa, Martin Růžička), 45. Jaroměřský (Jašek, M. Kovařčík), 59. M. Doudera - 4. Rosandič, 8. Filippi (T. Rachůnek, P. Jelínek), 33. Lenc (Rosandič, Birner), 58. Knot (Birner, Bulíř). Rozhodčí: Hodek, Kika - Ganger, Klouček. Vyloučení: 7:7, navíc F. Zadina, M. Stránský (oba Třinec) oba 10 min. Využití: 1:1. Bez diváků.

Třinec: J. Štěpánek - D. Musil, M. Doudera, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Chmielewski, Marcinko, F. Zadina - O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa.

Liberec: J. Pavelka - T. Hanousek, Šmíd, Knot, Rosandič, Štibingr, Derner - Lenc, Bulíř, Birner - Gríger, Filippi, T. Rachůnek - A. Musil, P. Jelínek, J. Vlach - Zachar, A. Najman, J. Šír - Hrabík. Trenér: P. Augusta.