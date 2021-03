Třinec rázně vykročil za obhajobou, Sparta přehrála Olomouc

Praha - Hokejisté vítěze základní části Sparty vstoupili úspěšně do čtvrtfinále play off extraligy a porazili doma Olomouc 3:1. Dvěma góly a asistencí to zařídil útočník Vladimír Sobotka. Třinečtí hokejisté porazili brněnskou Kometu díky výbornému vstupu do zápasu 5:0.

Branky a nahrávky: 2. Kundrátek (Kurovský), 2. M. Kovařčík (Michael Špaček), 13. Martin Růžička (P. Vrána, M. Stránský), 26. Rodewald (Gernát, Michael Špaček), 46. Hrňa (Freibergs, Kurovský). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Ganger, Klouček. Vyloučení: 8:13, navíc M. Stránský (Třinec) a Bondra (Brno) oba 10 min. Využití: 2:0. Bez diváků.

* * *

Branky a nahrávky: 13. Sobotka (R. Horák, Řepík), 40. Košťálek (Sobotka), 60. Sobotka (Řepík, Jurčina) - 38. Kolouch (Škůrek, Dujsík). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Bez diváků.