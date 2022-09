Třinec prohrál v LM se Skellefteou i v odvetě a zkomplikoval si boj o play off

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté podlehli ve třetím kole Ligy mistrů doma Skelleftee 4:5 a zkomplikovali si boj o postup do play off. Švédové vystřídali českého mistra ve čtyřčlenné skupině H na druhé postupové příčce za vedoucím Davosem, v tabulce mají pět bodů, Oceláři o jeden méně.

Třinec prohrával ve Švédsku o dva góly, přesto získal alespoň bod za prohru 2:3 v prodloužení. I v odvetě musel dohánět ztrátu 0:2. Už po 88 sekundách otevřel skóre Kühnhackl, který se prosmýkl kolem Ročáka a poslal puk nad Mazancovu vyrážečku. V deváté minutě zvýšil Max Lindholm, když po přihrávce Lundberga zakončoval do prázdné branky.

"Sehráli jsme s nimi velmi dobrý zápas v Skelleftea, ale tentokrát jsme většinu zápasu tahali za kratší konec," řekl asistent trenéra Třince Vladimír Országh. "Soupeř do utkání vstoupil lépe a vypracoval si více šancí. Výborně bruslil, byl silný na puku, věci dělal v rychlosti a do ničeho nás nepouštěl. Chvíli trvalo, že než jsme se dostali do utkání," řekl k úvodu.

Marcinko v přesilové hře snížil v polovině utkání z dorážky, ale Hugg dvěma slepenými góly v rozmezí 95 sekund upravil už na 4:1 pro hosty. U první trefy se jeho střela odrazila do sítě od chráničů Jeřábka, u druhé zakončil rychlou kombinaci. Třinci dodala naději branka Daňa ve 39. minutě z dorážky.

Skelleftea kontrovala ve 46. minutě, povedenou souhru zakončil dělovkou Pudas. Utkání ještě zdramatizoval dvěma zásahy Růžička - nejdříve snížil bekhendovým blafákem z úniku a v přesilové hře čtyři na tři se prosadil střelou zpoza levého kruhu. Oceláři měli na vyrovnání devět minut a soupeře zatlačili, skóre se ale nezměnilo.

"Kluci ukázali ve třetí třetině charakter, dotáhli jsme na jeden gól a měli ještě šance. Ale udělali jsme v zápase strašně moc chyb a soupeř zaslouženě vyhrál," řekl Országh. Oceláře čeká v neděli zápas v Belfastu, který doma porazili v úvodním kole 4:0. "Chceme vyhrát a zachovat si šanci na postup," podotkl.

Hokejová Liga mistrů:

Skupina H:

Oceláři Třinec - Skelleftea AIK 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 30. Marcinko (M. Doudera), 39. Daňo (J. Hudáček, Čukste), 47. M. Růžička, 51. M. Růžička (P. Vrána, Marinčin) - 2. Kühnhackl (M. Lindholm, Granberg), 9. M. Lindholm (Lundberg, Kühnhackl), 31. Hugg (Granberg), 32. Hugg (Möller, O. Nilsson), 46. Pudas (Forsfjäll, Kühnhackl). Rozhodční: Hronský (SR), Šír - Ondráček, Špůr (všichni ČR). Vyloučení: 4:6. Využíti: 2:0. Diváci: 2601.

Sestava Třince: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, Ročák, Čukste, Jeřábek, Zahradníček - M. Růžička, P. Vrána, M. Roman - Svačina, J. Hudáček, Daňo - Voženílek, Marcinko, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Hrehorčák. Trenér: Moták.

Tabulka:

1. Davos 2 2 0 0 0 9:5 6 2. Skelleftea 3 1 1 0 1 10:9 5 3. Třinec 3 1 0 1 1 10:8 4 4. Belfast 2 0 0 0 2 3:10 0