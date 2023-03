Třinec prohrál s Mladou Boleslaví 2:3, rozhodl v 57. minutě Roman

Třinec - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili v posledním kole základní části extraligy v Třinci 3:2. Bruslařský klub vedl od čtvrté minuty trefou Tima Söderlunda, ale ještě v úvodní třetině otočili skóre domácí Samuel Buček s Jakubem Jeřábkem. V prostřední části vyrovnal Kelly Klíma a zápas rozhodl Ondřej Roman v 57. minutě. Útočníci elitní řady Ocelářů se neprosadili, přesto Martin Růžička vyhrál s 52 body (23+29) produktivitu soutěže a Marko Daňo se stal s 29 brankami nejlepším střelcem sezony.

Skóre otevřel hostující Söderlund z dorážky vlastní střely. Obrat řídila ještě v úvodní třetině agilní čtvrtá formace Ocelářů. Už za 62 sekund vyrovnal Buček, který v levém kruhu zasekl a překonal Stuchlíka střelou nad lapačku. Při další akci vybojovali Kurovský s Romanem kotouč pro Jeřábka. Třinecký bek naznačil mezi kruhy střelu, čímž vylákal Stuchlíka proti sobě, potáhl si puk doleva a zakončil do prázdné branky.

Söderlund v přečíslení dva na jednoho vzal odpovědnost na sebe, ale Kacetl zasáhl ramenem. V dalším rychlém protiútoku zapomněla rozhozená obrana Ocelářů na Klímu, který po Bičevskisově chytré přihrávce pohodlně skóroval do prázdné branky. Šance si v prostřední části vytvářeli zejména hosté a Kacetl ještě vychytal v úniku Söderlunda.

Hostující Šťastný trefil po 50 sekundách horní tyč. Další šanci zahodil Söderlund, který si vybruslil zpoza branky, ale Kacetlovi jen vyprášil výstroj. Hosté přesto korunovali svou aktivitu gólem. Jeřábek poslal pod tlakem napadajícího Šťastného puk přímo na hokejku Romana, který z mezikruží rozhodl.

Domácí ještě hráli v závěru svou první přesilovou hru v zápase, kterou umocnili 70 sekund před koncem odvoláním gólmana, ale bez efektu. Naopak pojistit výhru hostů mohl Fořt, ale trefil tyč.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Třinec): "Nejezdily nám nohy. Byli jsme slabí v bruslení i osobních soubojích, z toho rezultovalo, že jsme si nevytvořili žádný větší tlak a žádnou situaci pro eventuální přesilovou hru, ve které jsme silní. Od toho se to odvíjelo a zápas jsme prohráli chybami, které jsme vyprodukovali. Byly to víceméně podobné góly, kdy jsme soupeře nechali samotné v předbrankovém prostoru. To byly hrubé chyby, za které jsme byli potrestaní."

Petr Haken (Mladá Boleslav): "První třetina byla zvláštní, těžko se nám hodnotila i v šatně. Nepohybovali jsme se, jak bychom si představovali. To se trošku změnilo ve druhé třetině. Snažili jsme se i jednoduše tlačit do brány v útočném pásmu, to nám poslední dobou dělá často problémy. Dali jsme branku z ojedinělé situace, kdy jsme se dostali jednoduše do pásma a z první vystřelili, což také neděláme, a díky tomu jsme vyhráli."

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Buček, 17. J. Jeřábek (Miloš Roman, Kurovský) - 4. Söderlund (Šťastný, Jánošík), 28. Kelly Klíma (Bičevskis). 57. O. Roman. Rozhodčí: Cabák, Šír - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 4691.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Zahradníček, Smith, J. Jeřábek, Čukste, Marian Adámek, M. Doudera, Roth - M. Růžička, Marcinko, Daňo - Hrňa, D. Voženílek, Nestrašil - Dravecký, Holinka, Chmielewski - Kurovský, Miloš Roman, Buček. Trenér: Moták.

Mladá Boleslav: Stuchlík - Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, R. Jeřábek, Bernad, Štich - Šťastný, Fořt, Söderlund - Závora, O. Roman, Malát - J. Stránský, O. Najman, Lunter - Kelly Klíma, Bičevskis, Gardoň. Trenér: Kalous.