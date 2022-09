Třinec prohrál i čtvrtý zápas, Vítkovice otočily třemi góly ve třetí třetině

Ostrava - Hokejisté Třince podlehli ve 4. kole extraligy doma Vítkovicím 3:5 a prohráli i čtvrtý zápas sezony. Hosté otočili vývoj třemi góly ve třetí třetině. Obhájce titulu třikrát vedl po gólech Marka Daňa, Martina Růžičky a Daniela Voženílka. Ostravský klub i bez zdravotně indisponovaného Petera Muellera kontroval trefami Petra Fridricha, Robertse Bukartse a Krzysztofa Tomasze Maciase, který v extralize debutoval. Rozdílový gól vstřelil Marek Kalus a výhru zpečetil Jan Bernovský.

Třinec vyřadil na jaře Vítkovice v cestě za zlatým hattrickem ve čtvrtfinále bez ztráty zápasu, ale rozpoložení v obou táborech bylo před prvním derby sezony opačné. Mistr odstartoval sezonu třemi prohrami, zatímco jeho rival získal sedm bodů z devíti možných.

Obhájce titulu neměnil po minulé prohře s Karlovými Vary složení obranných řad, ale hrál na sedm beků místo šesti a zpřeházel všechny čtyři útočné řady. Do branky se také poprvé v sezoně postavil Kacetl, který už ve třetí minutě zneškodnil sólový únik Fridricha. Jako první tak udeřili domácí - Daňo na hranici brankoviště tečoval Hudáčkovu střelu.

Už za 24 sekund ale vyrovnal agilní Fridrich, který po vyhraném vhazování překonal Kacetla schovanou střelou přes chumel hráčů. Autor prvního gólu Vítkovic mohl z brejku dva na jednoho otočit skóre, ale v minisouboji tentokrát uspěl třinecký brankář.

Oceláře dostal znovu do vedení Růžička z dorážky a zvýšit mohl Daňo, ale jeho průnik zastavil špičkou brusle Stezka. Ukazatelem skóre tak pohnul na druhé straně Bukarts, který vymetl horní růžek branky. Za dvě minuty domácí znovu vedli: Růžička vyslal do úniku Voženílka, který nastupoval nově v elitní lajně a prosadil se střelou mezi tělem a vyrážečkou Stezky.

Vítkovičtí našli odpověď i potřetí, když svůj debut v extralize ozdobil precizní střelou Macias. Osmnáctiletý útočník se trefil pár sekund po vypršení přesilové hry z úhlu přesně mezi Kacetlovo rameno a horní tyč. O chvíli později bylo s domácími ještě hůř. Od modré čáry vypálil Koch a Kalus jeho střelu tečoval mezi Kacetlovy betony. Domácí v závěru odvolali gólmana, ale Bernovský završil obrat a pečetil výhru Ostravanů.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Třinec): "Hrálo se derby jak má být a fanoušci obou klubů vytvořili výbornou atmosféru. Prohra nás mrzí. Dobře jsme začali, byli jsme aktivní. Hosté hrozili z protiútoků, párkrát jsme propadli, to musíme zlepšit. Vedli jsme, stále nás ale dotahovali a je škoda, že jsme neodskočili na víc než jeden gól. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme vedení (3:2) uhájit. Bohužel se to nepovedlo. Rozhodovaly detaily; zblokovat střely, dostat puky ven z pásma, a to se nám nepodařilo. Gratulujeme soupeři k vítězství."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Jsme velmi spokojeni, výhry v derby si vždy ceníme. Vůbec není jednoduché sbírat body proti tak silnému mužstvu. Vítězství se nerodilo jednoduše, jak to možná na konci vypadá. Domácí šli do vedení, a co bylo pro nás důležité a mohlo být v utkání klíčové, že jsme pokaždé kontrovali a po inkasovaném gólu rychle vyrovnali. Třinec byl ve druhé třetině lepší a odskočil nám, smekám ale před hráči, jaký výkon předvedli ve třetí třetině. Vyhráli ji 3:0, to je fantazie. Možná bych se měl po vítězství smát, ale trápí mě, že jsme ztratili Muellera a dnes v utkání i Krenželoka. Látal jsem to na poslední chvíli, přišel hráč z juniorky (Macias), který nám možná otočil ten výsledek."

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 8. Daňo (L. Hudáček, Kurovský), 25. M. Růžička (Marinčin, M. Doudera), 34. Voženílek (M. Růžička, Marinčin) - 9. Fridrich (Lindberg), 32. Roberts Bukarts (Bernovský), 46. Macias (Dej, Marosz), 53. Kalus (Koch, Raskob), 59. Bernovský. Rozhodčí: Kika, Obadal - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 7:7. Bez využití. Diváci: 4601.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, M. Adámek, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Hrehorčák, Miloš Roman, Nestrašil - Kurovský, Hudáček, Daňo - Lyszczarczyk, Dravecký, Chmielewski. Trenér: Moták.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, J. Stehlík, Gewiese, Raskob, Koch, L. Kovář - Lakatoš, Marosz, L. Krenželok - Bernovský, Lindberg, Fridrich - Macias, Krieger, Roberts Bukarts - Kalus, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.