Třinec (Frýdecko-Místecko) - Plzeň vyhrála ve 37. kole hokejové extraligy na ledě vedoucího Třince 6:5 po samostatných nájezdech. Zápas rozhodl Ondřej Kratěna, který se v rozstřelu prosadil jako jediný. Jeho spoluhráč Petr Straka si připsal tři body (1+2). Stejnou bilanci měl i Martin Růžička, který v čase 59:33 vyrovnal. Oceláři ani jednou nevedli a doma našli přemožitele poprvé od 28. října. Od té doby vyhráli dvanáct utkání.

Plzeň nechala na střídačce brankáře Frodla, který udržel v předchozích dvou utkáních čisté konto, a měla v úvodních patnácti minutách navrch. Atraktivní hru přetavila v dvoubrankové vedení po přihrávkách od zadního mantinelu na volné hráče. Při první gólové akci si na pas Němce výborně sjel obránce Kaňák a z levého kruhu otevřel skóre. Ve druhém případě Hrubec zasáhl proti Kratěnovi, ale puk dorazil Kracík.

Domácí mohli také skórovat, po prvním inkasovaném gólu se v dalším střídání objevil Marcinko sám před Milčakovem, který výborně zasáhl betonem. Ale mohlo být s Oceláři i hůř, protože Plzeň byla nebezpečnější a vypracovala si více šancí.

Obraz hry se změnil s prvním gólem Třince. Musil střelou švihem překonal Milčakova, který měl zakrytý výhled. Další ránu Oceláři zasadili soupeři krátce po přestávce. Marcinko před brankou usměrnil v přesilové hře Růžičkovu přihrávku nad lapačku plzeňského brankáře.

Oceláři mohli dokonat obrat ve hře čtyři na čtyři. Marcinko i Doudera ale své šance zahodili a Straka z následného úniku precizně provedeným bekhendovým blafákem strhl opět vedení na stranu Plzně. O čtrnáct sekund později zastavila Presingerův pokus tyč a v dalším přečíslení Eberle trefil Hrubcovu hruď. Místo toho udeřilo na druhé straně. Roth naznačil střelu, objel vyjetého Milčakova, a i když zpoza branky už nezakončil, tak volný puk pohodlně doklepl Chmielewski do prázdné klece.

Zajímavý hokej se hrál i ve třetí třetině, ve které se jako první prosadila Plzeň. Straka dvakrát trefil tyč, od které se puk odrazil k Čerešňákovi, před nímž už zívala jen prázdná branka. Třinec ale opět vyrovnal, Cienciala zamířil přesně z mezikruží do horního růžku. Hosté se znovu ujali vedení dokonce v oslabení tečí Eberleho, ale Oceláři při závěrečné hře bez brankáře vyrovnali díky Růžičkovi.

V prodloužení měli gól na hokejce domácí Cienciala a hostující Gulaš, ale dramatický zápas rozuzlily až nájezdy. Hned v první sérii trefil třinecký Polanský tyč, zatímco Kratěna uspěl s forhendovou kličkou. Nikdo další se už neprosadil.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Viděli jsme kvalitní, hodně rychlé utkání. Je škoda, že nám Plzeň odskočila na začátku zápasu na 0:2 a že jsme nedali gól navrch, když jsme vyrovnali. Museli jsme pořád dotahovat, protože jsme dělali jsme chyby v obraně, které bychom neměli dělat. Ale zase můžu pochválit tým za charakter, že se nevzdal a pořád makal. Také gól v závěru na 5:5 je pozitivum. Nájezdy jsou hop nebo trop a Plzeň je zvládla lépe."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Viděli jsme gólovou přestřelku a nevypadalo to, jakoby se setkaly dvě nejlepší obrany v extralize. Bylo to jak na houpačce. Chvíli jsme tahali za delší konec provazu my, chvíli domácí a marně vzpomínám, kdy jsme dostali pět branek. Trochu mě mrzí vývoj zápasu, kdy jsme čtyřikrát nebo pětkrát vedli a nechali si pokaždé vedení vzít. Ale každopádně před zápasem bychom dva body brali."

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 5:6 po sam. nájezdech (1:2, 2:1, 2:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 15. D. Musil (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 21. Marcinko (Martin Růžička, Hrňa), 37. Chmielewski (Roth), 51. Cienciala (Martin Růžička, M. Doudera), 60. Martin Růžička (Roth, Marcinko) - 7. Kaňák (V. Němec, Kracík), 10. Kracík (Kratěna, V. Němec), 29. P. Straka (Čerešňák, Milčakov), 46. Čerešňák (P. Straka, Gulaš), 55. Eberle (N. Jones, P. Straka), rozhodující nájezd Kratěna. Rozhodčí: Lacina, Pražák - V. Hanzlík, Komárek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 4899.

Třinec: Hrubec - Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera, Matyáš - Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts - Martin Růžička, Cienciala, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Plzeň: Milčakov - Čerešňák, Pulpán, N. Jones, Allen, Kaňák, Vráblík, Kvasnička - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kratěna, Kracík, V. Němec - Kantner, Preisinger. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.