Praha - Ocelářské derby mezi Třincem a Vítkovicemi, které může být navíc při zaváhání vedoucího Liberce v Olomouci bojem o první příčku, nabídne páteční program 21. kola hokejové extraligy. Mladá Boleslav přivítá po sérii čtyř výher čtvrtfinalistu Ligy mistrů Plzeň, třízápasové čekání na bod se pokusí ukončit Sparta ve Zlíně.

Těžko už může mít v základní části moravskoslezské derby mezi Třincem a Vítkovicemi větší náboj. Regionální rivalové mají na druhé a třetí příčce stejně jako Liberec 37 bodů, ale Bílé Tygry upřednostňuje nejlepší skóre.

Oceláři jsou ve výborné formě: desetkrát v řadě zabodovali, šestkrát po sobě zvítězili. Proti Vítkovicím završí sérii šesti domácích utkání, při níž zatím přišli jen o bod za výhru v prodloužení nad Kometou. "Bude to určitě parádní podívaná, oba týmy mají navíc fazonu. Chceme pokračovat v tom, co nás zdobí v posledních zápasech, věřím, že opět předvedeme zarputilost a vůli," řekl trenér Václav Varaďa.

Výbornou bilanci mají i Vítkovice: vyhrály šest z posledních sedmi zápasů. S Třincem už ale třikrát v řadě neuspěly. "Třinec má kvalitní, zkušené mužstvo. Vnímáme i jeho vítěznou sérii a také to, jakým stylem vítězství vybojovali. Do toho se hraje opět na jejich ledě, takže znovu velice těžké prostředí pro nás, protože v Třinci zase tak často nevyhráváme," řekl trenér Jakub Petr, který už může nasadit novou posilu Gregorce. Stále však postrádá dlouhodobě zraněné Olesze a Tršku.

Olomouc má od minulého ročníku s Libercem poměrně úspěšnou bilanci: z pěti utkání jen jednou nedokázala bodovat. V posledních dvou domácích zápasech navíc Severočechy zdolala. "S herním projevem v posledních kolech můžeme být relativně spokojeni. Zápasy byly slušné, ale hraje se na góly a v tomto aspektu jsme posledně ve Vítkovicích selhali. V produktivitě musíme přidat," řekl olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Liberec přivítal do svých řad po Tomáši Filippim další ofenzivní eso Michala Birnera, pamětníka titulu z toku 2016, který předčasně skončil ve švýcarském Fribourgu. "Chtěl jsem zpět do Čech. A cítil jsem to tak, že jiná varianta než Liberec v podstatě nepřichází v úvahu. Chtěl jsem jít tam, kde to dobře znám," prohlásil Birner.

Mladá Boleslav už čtyřikrát zabodovala naplno a nechce polevit. "Je to fráze, ale nedíváme se na to, koho jsme porazili a s kým hrajeme. Hlavně se soustředíme na naši hru," uvedl útočník Pavol Skalický pro klubový web.

Výkony Plzně v extralize a na mezinárodní scéně jsou jako den a noc. Z posledních šesti extraligových zápasů jich Škoda pět prohrála, naproti tomu v LM vyhrála všech osm utkání a Lugano v osmifinále play off smetla celkovým skóre 12:3.

"Ztroskotáváme na tom, že bohužel nejsme schopní dát gól. Potřebujeme si v extralize znovu vybudovat sebevědomí ze začátku soutěže. Nebude to jednoduché. Musíme hrát přímočarý hokej, tlačit se do brány a doufat, že to přijde. Teď se to k nám nechce přiklonit. S góly a vítězstvím sebevědomí znovu přijde," je přesvědčený útočník Jan Eberle.

Zlín se po posledních dvou výhrách nad Vítkovicemi a v Plzni posunul na osmé místo, na pátou Spartu ztrácí jen tři body. "Spartu momentálně trápí rozsáhlá marodka, což se odrazilo i na výsledcích. Má ovšem široký hráčský kádr a kvalitní tým. Porazit se dá. Přesvědčili jsme se o tom v posledním vzájemném zápase, který jsme v Praze vyhráli," řekl trenér Zlína Robert Svoboda, který stále postrádá útočníky Fryšaru a Hermana. Naopak se už do sestavy vrátí Fořt a po měsíci hostování v Jihlavě také útočník Werbik.

Spartě se nedaří. "Venku ale hrajeme dobře, snad to potvrdíme," přál si kouč Uwe Krupp. Jeho tým sedmkrát za sebou inkasoval jako první. "Byla by pro nás příjemná změna dát zase jednou první gól," přiznal Krupp. V obraně už nastoupí nová posila De la Rose, v brance bude Machovský, ačkoliv dva poslední duely střídal. "Je dost zkušený, aby tohle zvládl. Stejně jako to musí zvládnout celý tým," připomněl Krupp rozsáhlou marodku Pražanů.

Čtvrtý Hradec Králové ztrácí na vedoucí trio před utkáním s Litvínovem jen dva body. "Měli super začátek, od té doby to mají trochu nahoru a dolů, ale určitě budou silní v defenzivě a nejspíš to budou hodně zkoušet na brejky," předpověděl bek Východočechů Mislav Rosandič.

Poslední Chomutov přivítá třinácté Pardubice, na něž ztrácí sedm bodů. "Podíváme-li se zpětně na zápasy Chomutova, tak se evidentně zlepšil. Hrál všude těsné výsledky, viditelně posílil, mají gólmana se zkušenostmi z NHL a pomohl jim naposledy doma porazit Spartu vysoko 5:0. V posledním kole sice Chomutov prohrál ve Vítkovicích, herně ale vypadal lepší," varoval trenér Dynama Břetislav Kopřiva.

Statistické údaje před pátečním 21. kolem Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (2.) - HC Vítkovice Ridera (3.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:2. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Krajíček 18 zápasů/15 bodů (5 branek + 10 asistencí) - Ondřej Roman 19/18 (6+12). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 1,98 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,66 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,09 a 92,31, Petr Kváča 3,93 a 88,06 - Patrik Bartošák 1,94, 94,23 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec vyhrál v moravskoslezském derby nad Vítkovicemi třikrát za sebou a pětkrát z posledních šesti duelů. - Oceláři vyhráli šestkrát v řadě a ztratili při této sérii jediný bod. Z uplynulých devíti utkáních prohráli pouze jednou. - Vítkovice dvakrát za sebou naplno bodovaly a vyhrály šest z posledních sedmi duelů. - Slovenský útočník Radoslav Tybor z Vítkovic oslaví v pátek 29. narozeniny. BK Mladá Boleslav (12.) - HC Škoda Plzeň (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:5. Nejproduktivnější hráči: Jakub Klepiš 17/16 (6+10) - Milan Gulaš 18/15 (6+9). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,32, 91,55 a dvakrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,24 a 85,98 - Dominik Frodl 1,70, 93,13 a jednou udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,61 a 90,28. Zajímavosti: - Plzeň v Mladé Boleslavi třikrát za sebou bodovala a dvakrát z toho vyhrála. - Bruslařský klub čtyřikrát za sebou vyhrál a neztratil ani bod. - Plzeň čeká na plný bodový zisk šest zápasů, z nich jen jednou vyhrála a čtyřikrát vyšla naprázdno. - Obránce Martin Pláněk z Mladé Boleslavi může sehrát 300. zápas v extralize. - Plzeň v úterý doma v odvetě osmifinále play off Ligy mistrů porazila 6:2 a potvrdila postup do prosincového čtvrtfinále. - Obránce Roman Vráblík z Plzně může sehrát 100. zápas v extralize. PSG Berani Zlín (8.) - HC Sparta Praha (5.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 5:1. Nejproduktivnější hráči: Jakub Šlahař 19/15 (6+9) - Petr Vrána 21/18 (6+12). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,45, 91,52 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,43 a 90,00 - Matěj Machovský 2,55, 92,06 a dvakrát udržel čisté konto, David Honzík 3,44 a 86,54. Zajímavosti: - Sparta vyhrála ve Zlíně pět z posledních šesti duelů. - Zlín po sérii tří porážek dvakrát za sebou naplno bodoval. - Pražané třikrát za sebou nebodovali a vyhráli pouze jeden z posledních pěti utkání. Na plný zisk čekají pět utkání. - Zlínský klub před utkáním vyvěsí ke stropu Zimního stadionu Luďka Čajky dres s číslem 17 Miloslava Sedláka. Šestašedesátiletý bývalý obránce a kapitán Zlína, který v je od roku 1990 kustodem A-týmu, bude desátým takto oceněným hokejistou v historii klubu. Piráti Chomutov (14.) - HC Dynamo Pardubice (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:5. Nejproduktivnější hráči: Vladimír Růžička mladší 19/13 (5+8) - Rostislav Marosz 20/12 (7+5). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Justin Peters 1,73, 93,75 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00 - Ondřej Kacetl 3,23, 89,84 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,40 a 88,41. Zajímavosti: - Pardubice po třech porážkách za sebou ve vzájemných zápasech vyhrály dva z posledních tří duelů s Piráty. - Chomutov prohrál pět z uplynulých šesti zápasů, v kterých získal jen pět bodů. - Dynamo prohrálo čtyřikrát za sebou a dosáhlo pouze na dva body. Mountfield Hradec Králové (4.) - HC Verva Litvínov (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2. Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 20/20 (5+15) - František Lukeš 21/15 (6+9). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,02 a 91,81, Jaroslav Pavelka 2,36, 90,60 a jednou udržel čisté konto - Jaroslav Janus 2,30, 91,82 a jednou udržel čisté konto, Miroslav Hanuljak 2,73 a 92,86. Zajímavosti: - Mountfield vyhrál doma nad Litvínovem třikrát z posledních čtyř utkání a ve všech bodoval. - Hradec Králové prohrál tři z uplynulých čtyř duelů a získal v nich jen čtyři body. - Litvínov dvakrát za sebou nebodoval a prohrál pět z posledních sedmi zápasů. HC Olomouc (9.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 19/15 (11+4) - Marek Kvapil 20/33 (11+22). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,14, 91,89 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 4,05 a 85,85 - Roman Will 2,61, 90,86 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,44 a 92,31. Zajímavosti: - Olomouc doma vyhrála nad Libercem tři z posledních čtyř utkání. - Hanáci po třech výhrách za sebou v úterý prohráli na ledě Vítkovic 1:4. - Liberec, který vyhrál čtyři z uplynulých šesti utkání, venku třikrát za sebou nebodoval. - Liberecký obránce Ladislav Šmíd nastoupí k 200. utkání v domácí nejvyšší soutěži. - Útočník David Ostřížek z Olomouce může v neděli v Plzni sehrát 300. zápas v extralize. Další program: Sobota 24. listopadu - dohrávka 21. kola: 16:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno (vzájemný zápas v této sezoně: 3:5; O2 TV Sport). Neděle 25. listopadu - 22. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (5:4 po sam. nájezdech), 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera (5:2), 16:00 BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov (2:3), Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové (2:3 v prodl.), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc (1:3), 17:20 HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno (1:3; ČT sport).