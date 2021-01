Třinec přišel po prohře s Pardubicemi o první místo

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince podlehli v 33. kole extraligy doma Pardubicím 1:4 a přepustili první místo pražské Spartě. Hosté položili základ výhry v úvodní třetině, v níž si vypracovali v rozmezí 12. až 20. minuty vedení 3:0. Oceláři, za které poprvé nastoupili kanadští útočníci Tylor Leier a Jack Rodewald, naplno nebodovali v osmi utkáních za sebou. Dynamo zabralo po dvou prohrách a zvítězilo v devátém z posledních jedenácti zápasů.

Leier s Rodewaldem, kteří přišli z AHL, hráli mistrovský zápas po téměř deseti měsících a zpočátku doplňovali ve druhé řadě Marcinka. Právě Rodewald jako by se seznamoval s novou soutěží i metrem rozhodčích a byl v úvodních deseti minutách dvakrát vyloučen. Jeho druhý faul potrestal z dorážky Camara.

Při druhém gólu pomohl hostům nečekaný odraz od zadního mantinelu, kdy se puk dostal před branku, čehož pohotově využil Rohlík. Čtyři sekundy před úvodní sirénou zvýšil Anděl střelou z mezikruží po dobře sehraném přečíslení tři na dva. To ještě Pardubice nedotáhly dvakrát brejk dva na jednoho, zatímco domácí moc nebezpeční nebyli.

Třinec vystřídal od druhé třetiny gólmany, Kacetl nahradil Štěpánka. Trenér Varaďa začal míchat i se složením všech útoků a Michal Kovařčík snížil střelou z levého kruhu k bližší tyči. Domácí tím korunovali střeleckou aktivitu v prostřední části (15:6) a z gólu se radovali na chvíli ještě jednou. Padl ale těsně po vypršení druhé třetiny, což potvrdil i rozhodčí u videa.

Leier začal třetí třetinu v elitní formaci, ale hned v úvodním střídaní si v útočné třetině neporozuměl se spoluhráči. Kanadský útočník jim přenechával v útočném pásmu puk, kterého se ale zmocnil Blümel, protáhl se kolem Gernáta a přesnou střelou z pravého kruhu zmrazil domácí. Oceláři se snažili ještě zápas zdramatizovat, ale výsledek se už nezměnil, a tak poslední dvě utkání prohráli se skóre 1:9.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Rozhodla první třetina, ve které Pardubice odskočily na 3:0 a přehrávaly nás v ní. Lépe se pohybovaly, byly rychlejší, vyhrávaly osobní souboje. My jsme byli všude druzí, tahali jsme za kratší konec, a proto jsme prohrávali po první třetině. Snažili jsme se zápasem něco udělat a možná jsme měli optickou převahu ve druhé třetině, ale Pardubice hrály velmi dobře v obranném pásmu. Hrály obětavě, spoustu střel nám zblokovaly a nemohli jsme puk vůbec dostat na bránu. Do třetí třetiny jsme chtěli dát rychlý gól, ale do minuty jsme inkasovali na 1:4, to byl takový hřebíček. Odehráli jsme asi nejhorší zápas této sezony. Kanaďané Leier a Rodewald to měli těžké. Hráli první zápas po dlouhé době, musejí se s tím srovnat, aklimatizovat. Věříme ale, že budou pro nás přínosem a že čím více budou hrát a trénovat, tak budou jejich výkony lepší."

David Havíř (Pardubice): "Předvedli jsme výbornou první třetinu. Proměnili jsme v ní šance, dali jsme gól z přesilovky a povedl se nám zužitkovat nějaký brejk. Ve druhé jsme trochu odešli, ale i tak jsme výborně bránili. Skvěle jsme začali třetí třetinu a poté se už zápas jen dohrával. Chci kluky pochválit, v Třinci se nevyhrává každý den. Podali jsme skvělý týmový výkon, výborný byl také Klouček v bráně."

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 36. M. Kovařčík - 12. Camara (R. Kousal, J. Kolář), 18. O. Rohlík, 20. Anděl (Kusý, Ďaloga), 41. Blümel. Rozhodčí: Mrkva, Šír - Axman, Gebauer. Vyloučení: 2:5, navíc Holland (Pardubice) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

Třinec: J. Štěpánek (21. Kacetl) - Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Rodewald, Marcinko, Leier - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák - Hrňa, Dravecký, Martynek. Trenér: Varaďa.

Pardubice: M. Klouček - Nakládal, J. Kolář, Hrádek, J. Mikuš, Vála, Ďaloga, Holland - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, R. Kousal, Mandát - Kusý, O. Roman, Anděl - O. Machala, O. Rohlík, Pochobradský. Trenér: R. Král.