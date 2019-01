Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté zvítězili v dnešním utkání 33. kola extraligy nad Litvínovem 4:1. Dvěma góly k desáté třinecké výhře na domácím ledě po sobě napomohl Martin Růžička. Litvínovu se proti Ocelářům dlouhodobě nedaří: podlehli jim podeváté v řadě.

"Asi to cítíme, když je taková série. Tak se hraje o něco lépe, ale lehce to jde i podcenit. Proto jsme si říkali před zápasem, že do toho kopneme. Jsme rádi za to vítězství," uvedl Růžička.

Domácí, po třech týdnech opět vedením hlavního kouče Václava Varadi, od počátku utkání na ledě zřetelně dominovali. A to i přesto, že už ve druhé minutě jim ze sestavy po úderu pukem vypadl otřesený Adamský. Třinec však zamkl soupeře do svého útočného pásma a souvislý tlak vyústil v osmé minutě ve vedoucí branku, o kterou se zblízka bekhendovou kličkou postaral Růžička. "Dali jsme více než jeden gól a myslím, že už od začátku bylo cítit, že si za tím vítězstvím jdeme. Spadly nám tam nějaké góly ze začátku a hrálo se nám lépe," prohlásil Růžička.

První část nabídla neměnný obraz: převahu Třince a neškodný Litvínov. V 17. minutě se domácí dostali do přečíslení, které Dravecký vyřešil střelou mezi Petráskovy betony.

Až po vyloučení Ciencaly se Litvínov v přesilové hře na konci první části usadil před domácí brankou a Hrubce poprvé vážně prověřil Kašpar. Třineckého gólmana ale nepřekonal stejně jako dorážející Petružálek. "Naše zápasy jsou jako na houpačce - jednou dobrý, jednou špatný. Nepřistoupili jsme k tomu tak, jak by se očekávalo s týmem z prvního místa. Vyučili nás v produktivitě, to je hlavní příčina," řekl litvínovský útočník Martin Hanzl.

Dominanci Ocelářů se hostům povedlo narušit ve druhé třetině, kdy výrazně přidali. Domácím se navíc dále hroutila sestava a ze hry postupně po Adamském museli odstoupit i Roth a Werek, který se ve středním pásmu srazil s Hanzlem a s bolestnou grimasou odkulhal do šatny.

Hosté aktivnější projev dokázali v 35. minutě korunovat gólem, když zblízka do prázdné branky doklepl puk Myšák. Jeho třinecký strážce se v tu chvíli svíjel v bolestech na ledě, ale opakovaný záběr ukázal, že po zásahu hokejkou spoluhráčem Gernátem.

Litvínov svou nejlepší pasáž zápasu málem využil k vyrovnání, ale Petružálka vychytal Hrubec. A o minutu později dal Třinci více klidu Kundrátek, který po Bukartsově průniku ranou z voleje zaznamenal svůj první gól po návratu do extraligy i svůj premiérový v nejvyšší soutěži. "Ve druhé třetině se nám podařilo snížit, a když dáte gól, tým ožije. Ke konci druhé třetiny jsme bohužel dostali gól na 1:3 a už jsme se nedokázali vzchopit," uvedl Hanzl.

Třinec měl závěrečnou dvacetiminutovku plně pod kontrolou a jeho výhru stvrdil v přesilovce svou druhou trefou Růžička. Cienciala mohl záhy skórovat popáté, jeho sólo však Petrásek zneškodnil.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně. To se podařilo a v první třetině jsme hráli velmi dobře. Soupeře jsme přehrávali, měli jsme více ze hry a dali jsme dvě branky. Ve druhé třetině jsme se druhých deset minut dostali pod tlak a tam soupeř využil šanci. Dostal se trochu nahoru ve hře, ale pomohl nám gól na 3:1. Pak se tým uklidnil a třetí třetinu jsme odehráli dobře. Někteří kluci se nám zranili, dohrávali jsme to na tři lajny, ale výborně jsme dneska odehráli oslabení. Litvínov se k ničemu nedostal. Celé utkání kluci odehráli velmi dobře a jsme rádi, že jsme konečně dali více než jeden gól."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Těžké hodnocení. My jsme soupeři po našich chybách nabídli úvodní dva góly. Ve druhé třetině jsme se snažili hru zjednodušit, neslo to ovoce a dali jsme kontaktní gól. Tu část hry jsme nehráli vůbec špatně. Ale bohužel jsme před koncem druhé třetiny udělali chybu ve středním pásmu a soupeř odskočil do dvoubrankového vedení. V závěrečné části nám ještě Třinec vstřelil gól v přesilovce, když jsme špatně vyhodnotili situaci."

HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Martin Růžička (Svačina, Polanský), 17. Dravecký, 38. Kundrátek (Roberts Bukarts), 54. Martin Růžička (Polanský, Dravecký) - 35. Myšák (M. Hanzl). Rozhodčí: Pavlovič, Šír - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:3, navíc Polanský (Třinec) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 4620.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Krajíček, Gernát, Kundrátek, Galvinš, Roth, M. Doudera, D. Musil - Martin Růžička, Marcinko, Hrňa - Svačina, Polanský, Adamský - Dravecký, Werek, Roberts Bukarts - O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Litvínov: Petrásek - Porseland, Ščotka, Graborenko, Baránek, Suchánek, L. Doudera - Kašpar, J. Mikúš, J. Petružálek - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - D. Tůma, Myšák, Jurčík - Jícha, M. Hanzl, Helt. Trenéři: Razým a Skuhrovec.