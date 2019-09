Třinec posílí bývalá trojka draftu NHL Barker

Třinec - Hokejisty extraligového Třince posílí třiatřicetiletý kanadský obránce Cam Barker. Třetí hráč draftu NHL z roku 2004, který v kanadsko-americké soutěži odehrál včetně play off 327 zápasů, bude za Oceláře hrát nejméně do první reprezentační přestávky, tedy do začátku listopadu. Úřadující český šampion zareagoval angažováním juniorského mistra světa z roku 2005 na početnou marodku.

"Protože aktuálně máme ze zdravotních důvodů mimo hru hned pět obránců, což je pro mužstvo mimořádně složité, když si uvědomíte, že obvykle nastupuje v zadních řadách jen šestice beků, museli jsme být na hráčském trhu aktivní," uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek na klubovém webu.

Trenéři Třince momentálně nemohou počítat s Tomášem Kundrátkem, Lukášem Krajíčkem, Jakubem Matyášem nebo Marianem Adámkem. "Na Cama jsme dostali tip, ve své kariéře získal skvělé zkušenosti, dlouho hrál v NHL, KHL, ve Švýcarsku anebo ve Finsku. Navíc disponuje výbornými fyzickými parametry a věříme, že nám v tomto složitém období pomůže," řekl Peterek.

Barker hrál v minulé sezoně ve Finsku, ale za Ilves odehrál jen sedm zápasů. V Evropě působí od roku 2013 a necelé tři roky působil ve Slovanu Bratislava. V NHL nastupoval za Chicago, které jej draftovalo, Minnesotu, Edmonton a Vancouver. V nejvydařenější sezoně 2008/09 nasbíral v dresu Blackhawks 49 bodů v 85 zápasech a postoupil s týmem až do konferenčního finále.

"První kontakt s třineckým klubem přišel asi tak tři až čtyři dny zpátky, událo se to hodně rychle. A protože se cítím dobře a fit a od Tomáše Kundrátka, se kterým jsem hrál ve Slovanu, jsem slyšel o tomto klubu pouze samé dobré věci, jako například že je zde komfortní zázemí, ale přesto rodinné prostředí, tak jsem nasedl na letadlo a jsem tady," uvedl Barker. K mužstvu se připojil po osmnáctihodinové cestě dnes.