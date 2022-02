Třinec porazil Pardubice a jako první v sezoně překonal stobodovou hranici

Třinec - Třinečtí hokejisté zdolali v dohrávce 44. kola na svém ledě Pardubice 3:2 a udrželi v čele extraligy dvoubodový náskok před Hradcem Králové. Hosté vedli góly Roberta Říčky a Davida Ciencialy, lídr soutěže vyrovnal trefami Petra Vrány a Mikuláše Zbořila. Nerozhodný stav zlomil ve 49. minutě v přesilové hře Martin Růžička. Oceláři vyhráli nad Dynamem poprvé v sezoně a zároveň jsou prvním týmem, který překonal hranici sta bodů (101).

Pardubice, které hrály bez suspendovaného Camary, byly v úvodní třetině střelecky aktivnější (13:5) a v osmé minutě je dělily od vedoucího gólu centimetry. Košťálkova rána od modré čáry ale zazvonila jen na tyčku. Domácí Svačina poté po hezké kombinaci druhého útoku zblízka těsně minul a z protiakce otevřel skóre Říčka střelou z levého kruhu. Havířovský rodák tím potvrdil, že se mu na Oceláře v této sezoně daří - skóroval ve všech třech vzájemných zápasech s bilancí 4+2.

Třinec hrozil jen v přesilových hrách a v té druhé vyrovnal. Růžička nejdřív trefil tyč, ale v dohrávané akci se po hezké souhře prosadil z předbrankového prostoru kapitán Vrána.

Role se ve druhé třetině obrátily. Pardubičtí se sice ujaly z rychlého protiútoku trefou Ciencialy už po 38 sekundách opět vedení, ale další minuty patřily domácím. Frodl se ještě zaskvěl pravým betonem proti dorážce Chmielewského do prázdné branky, na dělovku Zbořila zpoza levého kruhu už byl však ve 25. minutě krátký. Bek, který nastupuje díky účasti tří třineckých obránců na olympijských hrách, vstřelil v extralize svůj první gól.

Obhájce titulu mohl skóre ve druhé třetině otočit, kdyby měl přesnější mušku alespoň jeden z tria Nestrašil, Vrána a Kofroň. Závěrečná část se nesla v opatrném duchu a zápas rozhodlo vyloučení Petgravea, jehož faul potrestali domácí v utkání podruhé - Růžička skóroval střelou bez přípravy ze svého stanoviště v levém kruhu.

Poté převzaly iniciativu Pardubice a vynutily si územní převahu. Do gólových šancí se ale dostávaly jen obtížně a nic extra si nevytvořily ani v závěrečných 85 sekundách při hře šest na čtyři.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Chtěl bych klukům poděkovat za bojovný výkon. Čekali jsme lepší nástup, podobný jako posledně s Hradcem, kde jsme hráli v první třetině velmi dobře. Tentokrát jsme ztráceli krok a dostávali se do problémů. Kdyby to bylo po první třetině 0:2, tak bych se nedivil. Pomohli jsme si ale vyrovnávací brankou v přesilovce a bylo pro nás malé vítězství, že jsme ji zremizovali (1:1). Ve druhé třetině jsme se snažili si vytvořit v útoku šance a dostat hosty pod tlak. To se nám dařilo. Teď už bude v posledních zápasech rozhodovat jeden gól a velmi si ceníme tří bodů, i když naše hra nebyla optimální. Bylo to hodně urputné a odmakané utkání."

Richard Král (Pardubice): "Měli jsme dobrý vstup do utkání. Drželi jsme se našeho plánu, byli jsme silní na kotouči. Byli jsme schopni hrát u nich ve třetině, vytvořili jsme si nějaké šance a mohli jsme přidat nějaký gól, ale bohužel jsme je neproměnili. Druhou třetinu jsme absolutně nezvládli. Nebyli jsme schopni být vůbec na puku, ztráceli jsme kotouče na obou modrých čarách. A jak byla dlouhá střídačka, tak nás Třinec dostával pod tlak a vůbec jsme nestíhali. Třetí třetina už byla relativně vyrovnaná. Třinec si v zápase pomohl dvěma přesilovkama, my žádnou, a to asi rozhodlo."

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. P. Vrána (Marcinko, Martin Růžička), 25. M. Zbořil (Hrehorčák, P. Vrána), 49. Martin Růžička (M. Doudera, Svačina) - 12. Říčka (Poulíček, Cienciala), 21. Cienciala (Poulíček). Rozhodčí: Hejduk, Jeřábek - Ganger, Rampír. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Třinec: Kacetl - M. Adámek, M. Doudera, Jaroměřský, M. Zbořil, Teper, D. Krenželok, od 31. navíc Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, Hrehorčák - Svačina, Marcinko, Bakoš - O. Kovařčík, A. Nestrašil, Kofroň - Dravecký, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenér: Varaďa.

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Sergijenko, Petgrave, Vála - Cienciala, Poulíček, Říčka - Paulovič, A. Musil, R. Kousal - Anděl, Švyrjov, Hecl - Herčík, O. Roman, Kaplan. Trenér: R. Král.