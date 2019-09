Třinec porazil Kladno jasně 6:2, hattrickem přispěl Marcinko

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté odstartovali cestu za obhajobou titulu jasnou výhrou 6:2 nad Kladnem. Hrdinou utkání se stal Tomáš Marcinko, který vstřelil hattrick a připsal si navíc přihrávku. Oceláři rozhodli mezi 24. až 32. minutou, kdy z 1:0 odskočili až na 4:0. Nováček soutěže, jehož výkonu přihlížel pouze ze střídačky Jaromír Jágr, v úvodu třetí třetiny dvěma zásahy snížil. Úřadující mistr ale kontroval dvakrát v 52. minutě během čtrnácti sekund.

První šanci zápasu mělo Kladno, ale Valský špatnou rozehrávku domácích nepotrestal a netrefil odkrytou branku. Třinec brzy na to otevřel skóre. Gernát v přesilové hře minul, ale puk se odrazil od zadního mantinelu k volnému Marcinkovi, který skóroval do prázdné branky. Závěr třetiny patřil nováčkovi, který v početní výhodě několikrát zahrozil. Krásnou kombinaci ale nezužitkoval Valský, proti němuž na poslední chvíli skvěle zasáhl betonem Bartošák, další gólovku pak zahodil Strnad.

Na slibný závěr Kladno ve druhé třetině nenavázalo a doplatilo na zbytečný útočný faul, jímž Melka nabídl domácím 32 sekund dlouhou výhodu dvou mužů. Oceláři díky tomu odskočili. Po hezké kombinaci rychle zvýšil Marcinko a v momentě, kdy se Melka vracel z trestné lavice, přidal Hrňa střelou bez přípravy třetí gól. Rychlé zásahy s Rytíři otřásly natolik, že ve vlastní přesilové hře kupili chyby a Marcinko z brejku dva na jednoho zkompletoval po pasu Adamského hattrick.

V kabině Kladna zřejmě trenéři zvedli o přestávce hlas, protože hosté vstoupili do třetího dějství aktivně. Valský si ještě v úniku neporadil s Bartošákem, ale o minutu později vyslal Barinka krásný pasem na zteč Strnada, který snížil. Hosté ožili a Redlich z mezikruží přidal druhý gól, ale další drama domácí odmítli dvěma trefami v 52. minutě během čtrnácti sekund. Prosadili se Ondřej Kovařčík, který zakončil sourozeneckou souhru s Michalem, a po individuálním průniku Vrána.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Ceníme si tří bodů, výhra se nerodila lehce. Dobře jsme do zápasu vstoupili, ale šancí jsme si nevytvářeli moc, bylo to z naší strany hodně nervózní. Pomohly nám góly v přesilovkách, uklidnily nás. V některých fázích druhé třetiny jsme hráli hodně dobře, v některých to až tak dobré nebylo. Hostující tým hrozil hlavně z brejků, kterých měl spousty a šance nevyužil. Kdyby nějaký nájezd proměnil, třeba byl zápas jiný. Ve třetí třetině jsme si vedení hlídali, až na dvě chyby, které jsme udělali. Vyhráli jsme zaslouženě, ale výsledek je pro Kladno krutý a neodpovídá obrazu hry. Hrálo velmi dobře, ztížilo nám to."

David Čermák (Kladno): "Do zápasu jsme vstoupili se zbytečně velkým respektem, nechali jsme Třinec hrát. Naštěstí nevyužil své šance, dal jen jeden gól. Na konci první třetiny jsme se zlepšili, v přesilovce jsme měli šance, které jsme bohužel neproměnili. Když Třinec zvýšil na 2:0, chtěli jsme hned dát taky gól a zbytečně jsme otvírali hru. Dostal se do vedení 4:0 a tam se zápas rozhodl."

HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 13. Marcinko (Gernát, P. Vrána), 24. Marcinko (M. Kovařčík, Kundrátek), 26. Hrňa (P. Vrána, Marcinko), 32. Marcinko (Adamský, D. Musil), 52. O. Kovařčík (M. Kovařčík, D. Musil), 52. P. Vrána (Chmielewski, M. Stránský) - 42. Strnad (Barinka, Smetana), 48. Redlich (Machač, Strnad). Rozhodčí: Šír, Kubičík - Bryška, Hlavatý. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0, v oslabení: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Bartošák - Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Gernát, M. Adámek - Stránský, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Adamský - Hrehorčák, Hladonik, Kofroň - od 28. navíc Š. Novotný. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Kladno: Cikánek - Austin, Lakos, Nash, Kehar, Smetana, Barinka - Valský, Stach, O'Donnell - Melka, Réway, Zikmund - Redlich, Machač, J. Strnad - Š. Bláha, T. Kaut, Hajný. Trenéři: Lidický, D. Čermák a Kregl.