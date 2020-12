Třinec poprvé v sezoně nebodoval, Olomouci podlehl 0:1

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Olomouc zvítězila v dohrávce 4. kola hokejové extraligy na ledě vedoucího Třince 1:0 a je prvním týmem, který porazil v této sezoně Oceláře v základní hrací době. Bodová série lídra tabulky se zastavila na dvaceti zápasech. Jediný gól vstřelil v 51. minutě v přesilové hře Jan Knotek. Branislav Konrád kryl 34 střel a udržel první čisté konto v sezoně.

Olomouc před měsícem prohrávala v Třinci ve 14. minutě už o tři branky, tentokrát si úvod zápasu pohlídala. Hosté, kteří vyhráli předchozí dvě utkání venku (v Plzni a Zlíně), nepouštěli domácí ani do výraznějšího tlaku. Sami si vypracovali největší šanci úvodní třetiny. Káňa se prosadil přes Jaroměřského a dostal se před Štěpánka, ale zakončil jen do jeho hrudi.

Druhou třetinu začali aktivněji domácí, první gólovou šanci ale měla Olomouc. Ondrušek vyslal do úniku Pekra, který těsně minul. Třinec hrál první přesilovou hru až ve 26. minutě a Gernát v ní trefil tyč. Na druhé straně zvonila branková konstrukce i po úniku Valenty. Poté měli hosté dvě minuty výhodu dvou mužů v poli, ale naložili s ní bídně.

Na přelomu druhé a třetí třetiny hráli Oceláři šest minut v početní výhodě. I díky tomu, že Dujsík nechtěně zasáhl do tváře Ondřeje Kovařčíka vysokou holí a způsobil mu krvavý šrám. Lídr soutěže, který v předchozím zápase využil čtyři přesilové hry, ale nic zajímavého nevymyslel.

To Olomouc se v početní převaze prosadila v 51. minutě. Po Káňově přihrávce vystřelil z levého kruhu Kucsera a pohotový Knotek dorazil z hranice brankoviště puk za Štěpánka. Ve zbytku zápasu se domácí hnali za vyrovnáním, ale promarnili i 65 sekund dlouhou přesilovku pět na tři.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Bylo to klasické utkání s Olomoucí. Když se vám je nepovede zpočátku zlomit, tak urputně brání a je těžké se proti nim prosadit. Stojí vás to spoustu sil, protože vy se tlačíte, oni vyhazují. Je jednodušší kazit než tvořit. Ale hráli dobře, poctivě. Chtěli urvat body, a to se jim povedlo. Nepomohli jsme si ani v přesilových hrách. Kluci makali, pracovali velmi dobře, ale nebylo jim souzeno dát gól."

Jan Tomajko (Olomouc): "Třinec si věří, častokrát jsme byli pod tlakem. Braňo (brankář Konrád) měl vynikající zákroky. Na druhou stranu musím hráče pochválit za nezměrnou bojovnost a díky tomu si myslím, že jsme si ten gól zasloužili."